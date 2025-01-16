Vantage Markets透過#TradeForHope活動助力印尼當地社區發展

「Wiramudi Grab」項目及其「Melaju dengan Syantiek」運動，旨在解決女性和母親在不靈活的工作時間與家庭責任之間難以平衡的問題。該項目強調「進步但不妥協」(Progress without Compromise)的理念，透過加入Grab成為司機合作夥伴，為女性提供收入機會、彈性工作時間以及一系列福利，幫助她們在個人和職業上實現雙重成長。

透過與Grab的合作，Vantage基金會助力女性克服缺乏資金及必要駕駛設備等關鍵障礙。這種支持為參與者提供了啟動Grab司機合作夥伴生涯所需的資源和經濟援助，為她們創造經濟獨立和個人成長的機會。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres強調，該公司致力於超越傳統經紀商角色：「我們Vantage堅信利用我們的平台推動積極變革。#TradeForHope活動體現了我們對當地社區的奉獻精神，證明了交易可以成為一股向善的力量。支持Vantage基金會與Grab的合作，使我們能夠直接賦能家庭，促進可持續發展。」

#TradeForHope活動是Vantage將社會責任融入其運營的持續努力的一部分。透過此類回饋社會的舉措，Vantage正在為其所服務的社區鋪設一條更具包容性和可持續性的未來之路。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。

SOURCE Vantage Markets