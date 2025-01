A Vantage Markets capacita as comunidades locais na Indonésia através da campanha #TradeForHope

PORT VILA, Vanuatu, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets demonstrou o seu empenho em fazer a diferença para além da negociação e concluiu recentemente a sua iniciativa #TradeforHope, em parceria com a Vantage Foundation para apoiar o programa da Grab Indonesia, Wiramudi Grab.

De 12 a 18 de dezembro de 2024, a Vantage Markets prometeu doar uma parte dos seus lucros de negociação à Vantage Foundation. Este donativo foi realizado em apoio da colaboração impactante da Fundação com a Grab Indonesia, programado para coincidir com o Dia da Mãe na Indonésia, a 22 de dezembro.

Vantage Markets Empowers Local Communities in Indonesia Through #TradeForHope Campaign

O programa Wiramudi Grab, com a sua campanha Melaju dengan Syantiek, foi criado para enfrentar os desafios que as mulheres e as mães enfrentam ao equilibrar horários de trabalho inflexíveis com as responsabilidades familiares. Dando ênfase ao "Progresso sem Compromisso", o programa permite às mulheres oportunidades de rendimento, horários flexíveis e uma série de benefícios para as ajudar a crescer tanto a nível pessoal como profissional ao tornarem-se estafetas parceiras da Grab.

Através da sua parceria com a Grab, a Vantage Foundation está a ajudar as mulheres a ultrapassarem barreiras importantes, tais como a falta de dinheiro e de equipamento essencial para conduzirem. Este apoio fornece às participantes os recursos e o apoio financeiro necessários para iniciarem a sua jornada como estafetas parceiras da Grab, criando oportunidades de independência financeira e crescimento pessoal.

Marc Despallieres, Diretor de estratégia e negociação da Vantage, enfatizou o compromisso da empresa em ser mais do que apenas uma corretora: "Na Vantage, acreditamos na utilização da nossa plataforma para impulsionarmos mudanças positivas. A campanha #TradeForHope reflete a nossa dedicação às comunidades locais, provando que a negociação pode ser uma força para o bem. Apoiar a parceria da Vantage Foundation com a Grab permite-nos capacitar diretamente as famílias e promover o crescimento sustentável."

A campanha #TradeForHope faz parte dos esforços contínuos da Vantage para integrar a responsabilidade social nas respetivas operações. Ao retribuir através de iniciativas como estas, a Vantage está a abrir caminho para um futuro mais inclusivo e sustentável para as comunidades que serve.

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de múltiplos ativos CFD

Com mais de 15 anos de experiência no setor, a Vantage transcende o papel de corretora

