Cognex wprowadza portfolio rozwiązań Solutions Experience (SLX) dla logistyki

Urządzenia wizyjne oparte na sztucznej inteligencji, łatwe we wdrożeniu, rozwiązują najważniejsze wyzwania branży logistycznej

NATICK Mass., 28 października 2025 r. /PRNewswire/ – Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), lider światowego rynku systemów wizji przemysłowej, ogłosił dziś premierę swojej pierwszej linii produktów Solutions Experience (SLX™) - rozwiązań zaprojektowanych z myślą o konkretnych zastosowaniach, które w prosty sposób rozwiązują kluczowe problemy w najważniejszych sektorach przemysłu.

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.
Pierwsza seria urządzeń SLX została stworzona specjalnie dla branży logistycznej i może służyć zarówno jako punkt wyjścia dla obiektów dopiero rozpoczynających automatyzację procesów, jak i jako uzupełniające rozwiązanie typu „bolt-on", które zwiększa efektywność istniejących systemów zautomatyzowanych. Każde urządzenie SLX w portfolio logistycznym jest łatwe do wdrożenia i zapewnia niezawodne odczyty kodów kreskowych oraz wykrywanie obiektów oparte na sztucznej inteligencji.

"System SLX-3816 - obejmujący funkcje sczytywania kodów kreskowych, skanowania i wykrywania paczek - to ważny wstęp do realizacji naszej strategii. Integracja z naszą aplikacją przebiegła bezproblemowo, a rozwiązanie może zostać z łatwością wdrożone na szeroką skalę w naszych terminalach i sieci" - powiedział Jay Fisher, dyrektor ds. systemów operacyjnych w Purolator.

Urządzenia z portfolio logistycznego SLX zwiększają efektywność urządzeń (OEE) oraz obniżają całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki innowacyjnym technologiom:

  • wykrywanie oparte na sztucznej inteligencji: urządzenia SLX dla logistyki bazują na dziesięcioletnim doświadczeniu Cognex w zakresie przemysłowej wizji maszynowej opartej na AI i niezawodnie wykrywają przedmioty w szerokiej gamie przenośników i opakowań,
  • wspólny interfejs internetowy z asystą: urządzenia SLX można skonfigurować i uruchomić w ciągu kilku minut, nawet przez personel bez wykształcenia technicznego, dzięki intuicyjnemu interfejsowi internetowemu i przyjaznym narzędziom AI, które są wspólne dla wszystkich urządzeń SLX, co skraca czas i koszty szkolenia,
  • dwufunkcyjna wydajność: portfolio logistyczne SLX łączy w jednym urządzeniu zaawansowane odczyty kodów kreskowych oraz wykrywanie obiektów oparte na AI, co zmniejsza liczbę potrzebnych urządzeń i obniża koszty utrzymania,
  • zarządzanie wieloma urządzeniami: urządzenia SLX umożliwiają skalowalne, masowe wdrożenia i aktualizacje oprogramowania bezpośrednio z poziomu urządzenia, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi programowych do pobierania i uruchamiania aktualizacji na każdym nowym urządzeniu - co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Portfolio logistyczne Cognex SLX obecnie obejmuje trzy urządzenia, z których każde jest przeznaczone do określonych zastosowań:

  • SLX-280D : niezawodny odczyt kodów kreskowych dla systemów trasowania strefowego i inspekcji pojemników,
  • SLX-290 : wysokowydajne wykrywanie, klasyfikacja i odczyt kodów kreskowych,
  • SLX-3816 : wysokorozdzielcze wykrywanie problemów występujących równolegle oraz odczyt dużych kodów kreskowych z góry.

Cognex planuje dalsze rozszerzanie oferty SLX o innowacyjne, zasilane sztuczną inteligencją i przyjazne użytkownikowi urządzenia, które będą wspierać specyficzne potrzeby automatyzacji w wielu branżach, zapewniając niższe koszty posiadania i wyższy wskaźnik efektywności urządzeń.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-855-4-COGNEX lub odwiedzając stronę: https://www.cognex.com/products/logistics-solutions.

Cognex Corporation

Od ponad 40 lat firma Cognex ułatwia stosowanie zaawansowanych systemów wizyjnych, torując drogę firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym do automatyzacji, która przyspiesza i zwiększa wydajność procesów oraz sprawia, że przebiegają w inteligentniejszy sposób.

Innowacyjne technologie stosowane w naszych czujnikach i systemach wizyjnych pozwalają stawić czoło kluczowym wyzwaniom w zakresie produkcji i dystrybucji, zapewniając niezrównaną efektywność w różnych branżach - od motoryzacji przez elektronikę użytkową, po towary pakowane.

Dzięki długoletnim pracom nad AI firma Cognex zwiększa użyteczność i łatwość wdrażania tych narzędzi, wspierając fabryki i magazyny w podnoszeniu jakości i maksymalizacji efektywności bez konieczności nabywania wysoce specjalistycznej wiedzy technicznej przez jej pracowników.

Nasza siedziba mieści się w Bostonie. Posiadamy oddziały w ponad 30 krajach i przeszło 30 tysięcy klientów na całym świecie. Więcej informacji na stronie cognex.com.

Kontakt dla inwestorów zagranicznych
Greer Aviv
Head of Investor Relations
Cognex Corporation
e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów
Jeremy Sacco
Senior Manager, Global Content Marketing
Cognex Corporation
e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2767300/Cognex_Corporation_SLX_logistics_devices.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5497399/Cognex_Logo.jpg

