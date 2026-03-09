ENGWE wprowadza na rynek hulajnogi elektryczne Y700 i Y1000, w tym swój najmocniejszy flagowy model terenowy

BERLIN, 9 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- ENGWE, wiodąca globalna marka rowerów elektrycznych, oficjalnie wprowadza dziś na rynek hulajnogi elektryczne Y700 I Y1000, które będą dostępne w sprzedaży od 5 marca. Premiera tych modeli poszerza ofertę serii ENGWE Y o gamę produktów o wyraźnie zdefiniowanej podwójnej funkcjonalności: zaawansowanych możliwości terenowych i wydajnego poruszania się po mieście. Nowe modele są kolejnym krokiem ENGWE w kierunku ekspansji na globalnym rynku mobilności elektrycznej.

ENGWE Launches Y700 and Y1000 Electric Scooters, Led by Its Most Powerful Off-Road Flagship

Gdy użytkownicy hulajnóg opuszczają płaskie ulice miasta i wybierają bardziej strome drogi oraz dłuższe trasy, kluczowe znaczenie ma moc i zasięg. Model Y1000, pozycjonowany jako „flagowa hulajnoga terenowa" i laureat amerykańskiej nagrody Good Design Award, zapewnia moc szczytową do 2400 W dzięki systemowi podwójnego silnika, umożliwiając pewną jazdę pod górę i kontrolowane przyspieszenie na nierównym terenie. Akumulator 52 V zapewnia zasięg do 100 km, a hydrauliczne hamulce tarczowe i wzmocnione zawieszenie zwiększają stabilność i kontrolę w trudnych warunkach. Jako najbardziej zaawansowany model w ofercie, ENGWE Y1000 reprezentuje najnowszą ewolucję serii Y. Opierając się na fundamentach ustanowionych przez model Y400, wzmocnionych przez model Y600, wprowadzenie modeli Y700 i Y1000 stanowi kolejny krok naprzód w rozwoju platformy, oferując wyższą moc, większy zasięg i zintegrowane inteligentne funkcje. Postęp ten pogłębia zróżnicowanie osiągów w ramach linii produktów i oznacza znaczące rozszerzenie portfolio produktów ENGWE, umacniając serię Y jako kategorię wysokowydajnych hulajnóg elektrycznych ENGWE.

ENGWE Y1000 - flagowa hulajnoga terenowa

2 silniki o mocy szczytowej do 2400 W

Akumulator 52 V zapewniający zasięg do 100 km

Odblokowywanie za pomocą NFC, nawigacja z obsługą Bluetooth i tempomat

Hydrauliczny układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi

Wzmocniona konstrukcja zawieszenia

Oprócz flagowca, premierę ma model Y700, który powstał z myślą o codziennych dojazdach do pracy. Wyposażony w silnik o mocy szczytowej 1200 W i oferujący zasięg do 85 km, zapewnia niezawodną jazdę w mieście. Trwała konstrukcja ramy zwiększa wytrzymałość i stabilność jazdy podczas codziennego użytkowania, a podwójne zawieszenie poprawia kontrolę na nierównych nawierzchniach i typowych warunkach drogowych w mieście. Model Y700 to idealne połączenie zasięgu, wytrzymałości konstrukcji i niezawodności w codziennym użytkowaniu, które charakteryzuje całą serię ENGWE Y.

ENGWE Y700 - najlepsza hulajnoga terenowa dla początkujących

Moc silnika 1200 W

Zasięg do 85 km

Podwójny układ zawieszenia

Tarcze wentylacyjne 140 mm

Odblokowywanie NFC, nawigacja z obsługą Bluetooth i tempomat

Dzięki w pełni zdefiniowanemu zakresowi zastosowań, od praktycznych rozwiązań dla osób dojeżdżających do pracy po najlepsze osiągi w terenie, seria Y potwierdza zaangażowanie firmy ENGWE w tworzenie skalowalnych, wysokowydajnych rozwiązań w zakresie mobilności elektrycznej. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ENGWE.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926666/ENGWE_Launches_Y700_Y1000_Electric_Scooters_Led_Its_Most_Powerful.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg