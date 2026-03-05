ENGWE lance les trottinettes électriques Y700 et Y1000, avec en tête son modèle phare tout-terrain le plus puissant

BERLIN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, l'une des principales marques mondiales de vélos électriques, présente aujourd'hui officiellement les trottinettes électriques Y700 et Y1000, dont les ventes débutent le 5 mars. Ce lancement enrichit la série Y de ENGWE avec une gamme clairement définie à double performance : des capacités tout-terrain avancées et des déplacements urbains efficaces. Les nouveaux modèles marquent l'expansion continue de ENGWE sur le marché mondial de la mobilité électrique.

ENGWE Launches Y700 and Y1000 Electric Scooters, Led by Its Most Powerful Off-Road Flagship

Lorsque les utilisateurs quittent les rues plates de la ville pour emprunter des routes plus escarpées et des itinéraires plus longs, la puissance et l'autonomie deviennent essentielles. Considéré comme la "trottinette phare pour les performances tout-terrain" et lauréat du U.S. Good Design Award, le modèle Y1000 délivre une puissance de pointe de 2400 W grâce à un système à deux moteurs, ce qui lui permet de gravir les côtes en toute confiance et d'accélérer de manière contrôlée sur les terrains accidentés. Une batterie de 52 V permet une autonomie de 100 km, tandis que les freins à disque hydrauliques et la suspension renforcée améliorent la stabilité et le contrôle dans les conditions difficiles. Modèle le plus avancé de la gamme, le ENGWE Y1000 constitue la dernière évolution de la série Y. S'appuyant sur les bases établies par le Y400 et renforcées par le Y600, l'introduction des modèles Y700 et Y1000 fait progresser la plateforme avec une puissance plus élevée, une plus grande autonomie et des fonctionnalités intelligentes intégrées. Cette évolution renforce la différenciation des performances au sein de la gamme et marque une expansion importante du portefeuille de produits de ENGWE, positionnant solidement la série Y comme la catégorie de trottinettes électriques haute performance de la marque.

ENGWE Y1000 – Trottinette phare pour les performances tout-terrain

Deux moteurs délivrant jusqu'à 2400 W de puissance de pointe

Plateforme de batterie 52 V permettant une autonomie de 100 km

Déverrouillage NFC, navigation Bluetooth et régulateur de vitesse

Système de freinage à disque hydraulique

Structure de suspension renforcée

Parallèlement au modèle phare, le Y700 est conçu pour les déplacements quotidiens structurés. Équipé d'un moteur de 1200 W de puissance crête et affichant jusqu'à 85 km d'autonomie, il offre des performances fiables pour les déplacements urbains courants. Sa structure à cadre fixe renforce la durabilité et la stabilité de conduite pour une utilisation quotidienne régulière, tandis que la double suspension améliore le contrôle sur les chaussées irrégulières et dans les conditions routières typiques de la ville. Le Y700 présente une combinaison équilibrée d'autonomie, de solidité structurelle et de fiabilité au quotidien au sein de la série Y de ENGWE.

ENGWE Y700 – La meilleure trottinette tout-terrain d'entrée de gamme

Configuration moteur de 1200 W de puissance crête

Jusqu'à 85 km d'autonomie

Système à suspension double

Disque de ventilation de 140 mm

Déverrouillage NFC, navigation Bluetooth et régulateur de vitesse

Grâce à une gamme clairement définie allant de la praticité pour les déplacements quotidiens aux performances d'un modèle phare tout-terrain, la série Y renforce l'engagement de ENGWE à proposer des solutions de mobilité électrique évolutives et hautes performances. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet officiel de ENGWE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926666/ENGWE_Launches_Y700_Y1000_Electric_Scooters_Led_Its_Most_Powerful.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg