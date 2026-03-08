ENGWE lanza los scooters eléctricos Y700 y Y1000, liderados por su buque insignia todoterreno más potente

BERLÍN, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, marca líder mundial en bicicletas eléctricas, presenta hoy oficialmente los scooters eléctricos Y700 y Y1000, cuyas ventas comienzan el 5 de marzo. Este lanzamiento refuerza la gama de la Serie Y de ENGWE con una línea de doble rendimiento claramente definida: capacidad todoterreno avanzada y desplazamientos urbanos eficientes. Los nuevos modelos marcan la continua expansión de ENGWE en el mercado global de la movilidad eléctrica.

ENGWE Launches Y700 and Y1000 Electric Scooters, Led by Its Most Powerful Off-Road Flagship

A medida que los usuarios se desplazan más allá de las calles urbanas llanas hacia carreteras más empinadas y rutas más largas, la potencia y la autonomía se vuelven cruciales. Considerado el "Scooter insignia de alto rendimiento todoterreno" y galardonado con el premio Good Design Award de Estados Unidos, el Y1000 ofrece una potencia máxima de hasta 2.400 W gracias a un sistema de doble motor, lo que permite subir pendientes con confianza y una aceleración controlada en terrenos irregulares. Una batería de 52 V ofrece una autonomía de hasta 100 km, mientras que los frenos de disco hidráulicos y la suspensión reforzada mejoran la estabilidad y el control en condiciones exigentes. Como el modelo más avanzado de la gama, el ENGWE Y1000 representa la última evolución de la Serie Y. Basándose en la base del Y400 y fortalecida con el Y600, la introducción de los Y700 y el Y1000 mejora la plataforma con mayor potencia, mayor autonomía y funcionalidad inteligente integrada. Esta progresión agudiza la diferenciación de rendimiento dentro de la línea y marca una expansión significativa de la cartera de productos de ENGWE, consolidando la Serie Y como la categoría de scooter eléctrico de alto rendimiento de ENGWE.

ENGWE Y1000 — scooter insignia de alto rendimiento todo terreno

Motores duales con una potencia máxima de hasta 2.400 W

Batería de 52 V con una autonomía de hasta 100 km

Desbloqueo NFC, navegación Bluetooth y control de crucero

Sistema de frenos de disco hidráulicos

Estructura de suspensión reforzada

Junto con el modelo insignia, la Y700 está diseñada para desplazamientos diarios estructurados. Equipada con un motor de 1.200 W de potencia máxima y una autonomía de hasta 85 km, ofrece un rendimiento fiable para los desplazamientos urbanos habituales. Su estructura de chasis fijo mejora la durabilidad y la estabilidad de conducción para un uso diario constante, mientras que la doble suspensión mejora el control en pavimentos irregulares y las condiciones típicas de las carreteras urbanas. La Y700 ofrece una combinación equilibrada de autonomía, resistencia estructural y fiabilidad diaria dentro de la gama de la Serie Y de ENGWE.

ENGWE Y700 — el mejor scooter todo terreno de nivel básico

Configuración de motor de 1.200 W de potencia máxima

Autonomía de hasta 85 km

Sistema de doble suspensión

Disco de ventilación de 140 mm

Desbloqueo NFC, navegación Bluetooth y control de crucero

Con una gama completamente definida que abarca desde la practicidad para el transporte diario hasta un rendimiento todoterreno excepcional, la Serie Y refuerza el compromiso de ENGWE con las soluciones de movilidad eléctrica escalables y de alto rendimiento. Para más información, visite el sitio web oficial de ENGWE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926666/ENGWE_Launches_Y700_Y1000_Electric_Scooters_Led_Its_Most_Powerful.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg