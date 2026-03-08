ENGWE bringt die Elektroroller Y700 und Y1000 auf den Markt - mit dem Y1000 als leistungsstarkem Offroad-Flaggschiff

BERLIN, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine weltweit führende E-Bike-Marke, stellt heute offiziell die Elektroroller Y700 und Y1000 vor; der Verkaufsstart ist am 5. März. Die Markteinführung erweitert das ENGWE Y-Series Portfolio um zwei klar positionierte Leistungsprofile: fortschrittliche Geländetauglichkeit sowie effizientes Stadtpendeln. Mit den neuen Modellen setzt ENGWE seine Expansion auf dem weltweiten Markt für Elektromobilität fort.

ENGWE Launches Y700 and Y1000 Electric Scooters, Led by Its Most Powerful Off-Road Flagship

Wenn die Fahrer von flachen Straßen in der Stadt auf steilere Straßen und längere Strecken wechseln, werden Leistung und Reichweite entscheidend. Als „Off-Road Performance Flagship Scooter" positioniert und mit dem U.S. Good Design Award ausgezeichnet, liefert der Y1000 über ein Zwei-Motoren-System eine Spitzenleistung von bis zu 2400 W und ermöglicht souveränes Bergauffahren sowie kontrollierte Beschleunigung in unebenem Gelände. Ein 52-V-Akkusystem ermöglicht eine Reichweite von bis zu 100 km, während hydraulische Scheibenbremsen und eine verstärkte Federung Stabilität sowie Kontrolle unter anspruchsvollen Bedingungen verbessern. Als fortschrittlichstes Modell der Reihe steht der ENGWE Y1000 für die nächste Evolutionsstufe der Y-Series. Aufbauend auf der mit dem Y400 geschaffenen und durch das Y600 gestärkten Grundlage wird die Plattform durch die Einführung des Y700 und des Y1000 mit höherer Leistung, größerer Reichweite und integrierten intelligenten Funktionen weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung schärft die Leistungsdifferenzierung innerhalb der Produktpalette. Damit werden die Modelle innerhalb der Reihe klarer voneinander abgegrenzt; zugleich erweitert ENGWE sein Produktportfolio deutlich und positioniert die Y-Series als Hochleistungskategorie bei den Elektrorollern.

ENGWE Y1000 - Off-Road Performance Flaggschiff-Roller

Zwei Motoren mit einer Spitzenleistung von bis zu 2400 W

52-V-Akkusystem für bis zu 100 km Reichweite

NFC-Entsperren, Bluetooth-Navigation und Tempomat

Hydraulisches Scheibenbremssystem

Verstärkte Federungskonstruktion

Neben dem Flaggschiff ist das Y700 für den täglichen Arbeitsweg konzipiert. Ausgestattet mit einem Spitzenmotor von bis zu 1200 W und einer Reichweite von bis zu 85 km bietet er zuverlässige Leistung für das tägliche Stadtpendeln. Die feste Rahmenkonstruktion erhöht Haltbarkeit und Fahrstabilität im täglichen Einsatz, während die Dual-Federung die Kontrolle auf unebenem Asphalt und bei typischen Straßenbedingungen in der Stadt verbessert. Das Y700 bietet innerhalb der ENGWE Y-Series eine ausgewogene Kombination aus Reichweite, robuster Konstruktion und Alltagstauglichkeit.

ENGWE Y700 – Offroad-Scooter der Einsteigerklasse

Spitzenmotor von bis zu 1200 W

Bis zu 85 km Reichweite

Dual-Federungssystem

Belüftete Bremsscheibe von 140 mm

NFC-Entsperren, Bluetooth-Navigation und Tempomat

Mit einer klaren Bandbreite vom pendlerorientierten Alltagsmodell bis zum Offroad-Flaggschiff unterstreicht die Y-Series ENGWEs Anspruch, skalierbare und leistungsstarke Lösungen für elektrische Mobilität zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

