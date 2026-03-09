Firma Nordic Semiconductor poszerza serię nRF54L o podstawowe układy SoC Bluetooth LE

Seria nRF54L została rozszerzona, aby objąć szersze spektrum zastosowań, w tym także ekonomiczne produkty z technologią Bluetooth LE.

NORYMBERGA, Niemcy, 9 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- firma Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, przedstawia dzisiaj nowe podstawowe układy SoC Bluetooth® Low Energy (LE) ultraniskiej mocy — nRF54LS05A oraz nRF54LS05B. Oba mogą służyć jako główny bezprzewodowy układ SoC w systemach jednoukładowych lub działać jako urządzenia towarzyszące Bluetooth LE w systemach wieloukładowych, umożliwiając skorzystanie z wiodącej na rynku technologii Bluetooth LE firmy Nordic.

nRF54LS05

Urządzenia nRF54LS05A oraz nRF54LS05B oferują deweloperom kluczowe cechy serii nRF54L — solidną łączność Bluetooth LE, ultraniski pobór mocy i łatwe w użyciu oprogramowanie — przy jednoczesnym zoptymalizowaniu pod kątem rozwoju prostych, ekonomicznych produktów końcowych Bluetooth LE. Jako że stos Bluetooth LE firmy Nordic stanowi branżowy punkt odniesienia, deweloperzy dostają niezawodność i sprawdzone parametry działania. Dzięki udoskonalonej konstrukcji podstawowe układy SoC idealnie sprawdzą się w prostych zastosowaniach, takich jak czujniki, tagi, sygnalizatory, urządzenia zdalnego sterowania i peryferia komputerów PC.

„Produkując zarówno urządzenia nRF54LS05A, jak i nRF54LS05B, chcemy dać deweloperom łatwy i pewny punkt wyjścia", mówi Øyvind Strøm, wiceprezes wykonawczy z działu ds. urządzeń bliskiego zasięgu w Nordic Semiconductor. „Oferując podstawowe funkcje naszych standardowych układach SoC Bluetooth LE w połączeniu z naszym ekosystemem oprogramowania charakteryzującym się łatwością użycia, oba układy SoC pomogą wyrównać szanse dla tych, którzy tworzą oszczędne, ekonomiczne aplikacje".

Wykorzystanie pełnej oferty Bluetooth firmy Nordic

Dzięki tym podstawowym układom SoC Bluetooth LE deweloperzy mogą zapewnić, że ich produkty będą korzystać z tego samego w pełni funkcjonalnego, certyfikowanego stosu Bluetooth LE, z pełną certyfikacją wielokrotnego użytku, stosowanego w szerszej serii nRF54L. W efekcie uzyskają solidną, niezawodną komunikację Bluetooth LE z wiodącą w branży interoperacyjnością, popartą wieloletnim zaangażowaniem firmy Nordic w roli głównego uczestnika standardu Bluetooth i zaufaniem tysięcy deweloperów na całym świecie.

Dostęp do dojrzałego ekosystemu rozwojowego firmy Nordic, w tym potężnego oprogramowania i narzędzi, takich jak kompleksowy zestaw rozwojowy oprogramowania (SDK) nRF Connect, obszernej dokumentacji i praktycznych szkoleń online, przyspiesza prace rozwojowe i skraca czas wprowadzenia produktu na rynek. Ponadto usługi w platformie nRF Cloud firmy Nordic zapewniają bezpieczną, skalowalną aktualizację oprogramowania układowego i stosu zarządzania urządzeniami od mikroukładu do chmury, zwiększając wartość zestawu rozwojowego oprogramowania nRF Connect o gotowy do użycia ekosystem chmury, który obsługuje skalowalne wdrażanie produktów.

Kluczowe cechy podstawowych urządzeń nRF54LS05A oraz nRF54LS05B

Urządzenia nRF54LS05A oraz nRF54LS05B posiadają usprawnioną pamięć i peryferia klasy podstawowej, dając deweloperom solidną i wydajną podstawę do rozwoju produktów.

Urządzenia nRF54LS05A i nRF54LS05B charakteryzują się połączeniem procesora Arm® Cortex® M33 128 MHz z pamięcią RAM o niskim upływie, które zapewnia sprawne i responsywne przetwarzanie oraz możliwość budowania kompaktowych projektów bezprzewodowych o ultraniskiej mocy. Posiadają moduł radiowy Bluetooth LE czwartej generacji firmy Nordic, podstawowe zabezpieczenia oraz wykazują kompatybilność pod względem układu wtyków z wybranymi układami SoC z tej serii, która daje łatwą skalowalność. Obsługa zestawu rozwojowego oprogramowania nRF Connect w wariancie niewymagającym systemu operacyjnego oraz płynna ścieżka migracji z serii nRF52 przyspieszają prace rozwojowe i upraszczają przejście na architekturę serii nRF54L.

Podczas gdy oba układy SoC oferują pamięć nieulotną (NVM) o takich samych rozmiarach (0,5 MB), układ nRF54LS05B oferuje minimalnie większą pamięć o dostępie swobodnym (RAM) na potrzeby zastosowań, które wymagają dodatkowego miejsca. Układ SoC nRF54LS05A oferuje 64 kB pamięci RAM, a urządzenie nRF54LS05B oferuje 96 KB.

Urządzenia nRF54LS05A oraz nRF54LS05B należą do serii nRF54L — nowej generacji wieloprotokołowych układów SoC o ultraniskiej — z nowym, wieloprotokołowym radiem o częstotliwości 2,4 GHz i mikrokontrolerem MCU 128 MHz Arm® Cortex® M33. Urządzenia tej serii obsługują kilka protokołów bezprzewodowych, w tym Bluetooth LE, Matter, Thread, Zigbee oraz tryby 2,4 GHz. Dzięki skalowalnym opcjom pamięci, bogatym interfejsom analogowo-cyfrowym i zaawansowanym zabezpieczeniom, seria nRF54L zapewnia parametry działania i integrację potrzebną do tworzenia szerokiej gamy produktów na jednym mikroukładzie.

Dostępność

Układy SoC nRF54LS05A oraz nRF54LS05B są już gotowe do prac ewaluacyjnych i rozwojowych. Wedle przewidywań produkcja rozpocznie się w trzecim kwartale 2026 r.

Aby dołączyć do programu wczesnego dostępu i otrzymać zestawy rozwojowe oraz próbki, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy Nordic.

Poznaj firmę Nordic Semiconductor na targach Embedded World 2026

Zapraszamy do odwiedzenia firmy Nordic na demonstracje i dyskusje w następujących punktach:

Embedded World 2026, Norymberga — hala 4A, stoisko 310 (10–12 marca)

