Nordic Semiconductor erweitert nRF54L-Serie um Bluetooth LE-SoCs der Einstiegsklasse

Die nRF54L-Serie deckt nun ein breiteres Anwendungsspektrum ab, darunter auch kostensensible Bluetooth LE-Produkte.

NÜRNBERG, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender Wireless-Konnektivitätslösungen, präsentiert heute mit dem nRF54LS05A und dem nRF54LS05B zwei neue Einstiegs-SoCs (System-on-Chip) mit extrem niedrigem Stromverbrauch für Bluetooth® Low Energy (LE). Beide können als primäre Wireless-SoC in Ein-Chip-Systemen oder als Bluetooth-LE-Begleitbausteine in Mehr-Chip-Systemen eingesetzt werden und profitieren dabei von Nordics marktführender Bluetooth-LE-Technologie.

nRF54LS05nRF54LS05

Die SoCs bieten Entwicklern die wichtigsten Funktionen der nRF54L-Serie: robuste Bluetooth-LE-Konnektivität, extrem niedrigen Stromverbrauch und benutzerfreundliche Software. Gleichzeitig sind sie für die Entwicklung einfacher und kostengünstiger Bluetooth-LE-Endprodukte optimiert. Da der Bluetooth-LE-Stack von Nordic als Branchenstandard gilt, profitieren Entwickler außerdem von bewährter Zuverlässigkeit und Leistung. Dank ihres optimierten Designs eignen sich diese Einstiegs-SoCs perfekt für einfache Anwendungen wie Sensoren, Tags, Beacons, Fernbedienungen und PC-Peripheriegeräte.

„Mit dem nRF54LS05A und dem nRF54LS05B bieten wir Entwicklern einen einfachen und zuverlässigen Einstieg", sagt Øyvind Strøm, EVP Short-Range bei Nordic Semiconductor. „Dank der grundlegenden Funktionen unserer Standard-Bluetooth-LE-SoCs, kombiniert mit unserem benutzerfreundlichen Software-Ökosystem, sorgen beide SoCs für gleiche Wettbewerbsbedingungen für Entwickler, die schlanke, kostensensible Anwendungen erstellen."

Profitieren Sie von Nordics umfassendem Bluetooth-Angebot.

Mit diesen Bluetooth-LE-SoCs der Einstiegsklasse können Entwickler dafür sorgen, dass ihre Produkte von demselben vollständigen, zertifizierten Bluetooth-LE-Stack mit umfassender, wiederverwendbarer Zertifizierung profitieren, der in der gesamten nRF54L-Serie Verwendung findet.

Das Ergebnis ist eine robuste und zuverlässige Bluetooth-LE-Kommunikation mit branchenführender Interoperabilität. Diese wird durch die langjährige Rolle von Nordic als wichtiger Mitgestalter des Bluetooth-Standards gestützt, dem weltweit Tausende von Entwicklern vertrauen.

Der Zugang zum ausgereiften Entwicklungsökosystem von Nordic inklusive leistungsstarker Software und Tools wie dem umfassenden nRF Connect SDK, umfangreicher Dokumentation und praktischen Online-Schulungen beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit. Zudem bieten die nRF-Cloud-Dienste von Nordic eine sichere, skalierbare Firmware-Aktualisierung und ein Gerätemanagement-Stack vom Chip bis zur Cloud. Dies steigert den Wert des nRF Connect SDK durch ein einsatzbereites Cloud-Ökosystem, das eine skalierbare Produktbereitstellung unterstützt.

Zentrale Merkmale der Einstiegsmodelle nRF54LS05A und nRF54LS05B

Die SoCs verfügen über optimierten Einstiegsspeicher und Peripheriegeräte und bieten Entwicklern damit eine solide und effiziente Grundlage für ihre Produktentwicklung.

nRF54LS05A und nRF54LS05B kombinieren einen 128-MHz-Arm®-Cortex®-M33-Prozessor mit Low-Leakage-RAM für eine effiziente und reaktionsschnelle Verarbeitung in kompakten, extrem stromsparenden Wireless-Designs. Sie enthalten Bluetooth-LE-Funktechnik der 4. Generation von Nordic, grundlegende Sicherheitsfunktionen und Pin-zu-Pin-Kompatibilität mit ausgewählten SoCs der Serie für einfache Skalierbarkeit. Die Unterstützung in der nRF Connect SDK Bare Metal-Option sowie ein reibungsloser Migrationspfad von der nRF52-Serie beschleunigen die Entwicklung und vereinfachen den Übergang zur Architektur der nRF54L-Serie.

Während beide SoCs über denselben nichtflüchtigen Speicher (NVM) mit 0,5 MB verfügen, bietet der nRF54LS05B etwas mehr Arbeitsspeicher (RAM) für Anwendungen, die zusätzlichen Spielraum benötigen. Der nRF54LS05A-SoC hat 64 KB RAM, der nRF54LS05B-SoC hat 96 KB.

Die Bausteine nRF54LS05A und nRF54LS05B sind Teil der nRF54L-Serie, der nächsten Generation von Multiprotokoll-SoCs mit extrem niedrigem Stromverbrauch von Nordic Semiconductor. Sie enthalten einen neuen 2,4-GHz-Multiprotokoll-Funkbaustein und eine 128-MHz-Arm®-Cortex®-M33-MCU. Die Serie unterstützt mehrere Funkprotokolle wie Bluetooth LE, Matter, Thread, Zigbee und 2,4-GHz-Modi. Mit ihren skalierbaren Speicheroptionen, umfangreichen analogen/digitalen Schnittstellen und modernsten Sicherheitsfunktionen bietet die nRF54L-Serie die nötige Leistung und Integration, um eine breite Palette von Produkten auf einem einzigen Chip zu realisieren.

Verfügbarkeit

Die SoCs nRF54LS05A und nRF54LS05B stehen ab sofort für Evaluierung und Entwicklung bereit. Die Produktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 beginnen.

Wenn Sie am Early-Access-Programm für Entwicklungskits und Muster teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das Nordic-Vertriebsteam.

Treffen Sie Nordic Semiconductor auf der Embedded World 2026

Besuchen Sie Nordic Semiconductor für Produktvorführungen und Gespräche auf der Embedded World 2026 in Nürnberg, Halle 4A, Stand 310 (10. bis 12. März).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928627/NORD063_nRF54LS05.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928626/Nordic_Semiconductor_Logo.jpg