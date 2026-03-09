Nordic Semiconductor amplía la serie nRF54L con SoC Bluetooth LE de gama básica

La serie nRF54L se amplía para abarcar una gama más amplia de aplicaciones, incluyendo productos Bluetooth LE de bajo coste.

NUREMBERG, Alemania, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, presenta hoy sus nuevos sistemas en chip (SoC) Bluetooth® de bajo consumo (LE) de gama básica: el nRF54LS05A y el nRF54LS05B. Ambos pueden funcionar como el SoC inalámbrico principal en sistemas de un solo chip o como dispositivos Bluetooth LE complementarios en sistemas multichip, aprovechando la tecnología Bluetooth LE líder del mercado de Nordic.

nRF54LS05

Los nRF54LS05A y nRF54LS05B ofrecen a los desarrolladores las características clave de la serie nRF54L: robusta conectividad Bluetooth LE, consumo ultrabajo y software fácil de usar, a la vez que optimizan el desarrollo de productos finales Bluetooth LE sencillos y rentables. Con la pila Bluetooth LE de Nordic como referencia en la industria, los desarrolladores también se benefician de una fiabilidad y un rendimiento comprobados. Este diseño optimizado hace que estos SoC de gama básica sean ideales para aplicaciones sencillas como sensores, etiquetas, balizas, controles remotos y periféricos de PC.

"Con los nRF54LS05A y nRF54LS05B, queremos ofrecer a los desarrolladores un punto de partida fácil y seguro", afirmó Øyvind Strøm, vicepresidente ejecutivo de corto alcance de Nordic Semiconductor. "Al ofrecer las características fundamentales de nuestros SoC Bluetooth LE estándar, junto con nuestro ecosistema de software fácil de usar, ambos SoC contribuirán a crear las mismas condiciones para quienes desarrollan aplicaciones eficientes y con un coste ajustado".

Aprovechar la completa oferta de Bluetooth de Nordic

Con estos SoC Bluetooth LE de gama básica, los desarrolladores pueden garantizar que sus productos se beneficien de la misma pila Bluetooth LE certificada y con todas las funciones, con certificación completa y reutilizable, que se utiliza en toda la serie nRF54L. Esto proporciona una comunicación Bluetooth LE robusta y fiable con una interoperabilidad líder en la industria, respaldada por la larga trayectoria de Nordic como importante contribuyente al estándar Bluetooth, y en la que confían miles de desarrolladores de todo el mundo.

El acceso al ecosistema de desarrollo consolidado de Nordic, que incluye potentes herramientas y software como el completo nRF Connect SDK, documentación exhaustiva y formación práctica en línea, acelera el desarrollo y reduce el tiempo de comercialización. Además, los servicios nRF Cloud de Nordic ofrecen una pila segura y escalable de actualización de firmware y gestión de dispositivos, desde el chip hasta la nube, lo que amplía el valor del nRF Connect SDK con un ecosistema en la nube listo para usar que facilita la implementación escalable de productos.

Características principales de los nRF54LS05A y nRF54LS05B de gama básica

Los nRF54LS05A y nRF54LS05B ofrecen memoria y periféricos básicos optimizados, lo que proporciona a los desarrolladores una base sólida y eficiente para el desarrollo de sus productos.

Los nRF54LS05A y nRF54LS05B combinan un procesador Arm® Cortex® M33 de 128 MHz con RAM de baja fuga para un procesamiento eficiente y con gran capacidad de respuesta en diseños inalámbricos compactos y de consumo ultrabajo. Incluyen la radio Bluetooth LE de cuarta generación de Nordic, seguridad básica y compatibilidad pin a pin con SoC seleccionados de la serie para una fácil escalabilidad. La compatibilidad con la opción nRF Connect SDK Bare Metal y una migración fluida desde la serie nRF52 aceleran el desarrollo y simplifican las transiciones a la arquitectura de la serie nRF54L.

Si bien ambos SoC ofrecen el mismo nivel de memoria no volátil (NVM) de 0,5 MB, el nRF54LS05B ofrece un modesto aumento de memoria de acceso aleatorio (RAM) para aplicaciones que requieren mayor capacidad. Mientras que el SoC nRF54LS05A ofrece 64 KB de RAM, el nRF54LS05B ofrece 96 KB.

Los nRF54LS05A y nRF54LS05B forman parte de la serie nRF54L, la nueva generación de SoC multiprotocolo de ultrabajo consumo de Nordic, que incorpora una nueva radio multiprotocolo de 2,4 GHz y un Arm® Cortex®–M33 MCU de 128 MHz. La serie es compatible con varios protocolos inalámbricos, como Bluetooth LE, Matter, Thread, Zigbee y los modos de 2,4 GHz. Con opciones de memoria escalables, interfaces analógicas/digitales avanzadas y seguridad avanzada, la serie nRF54L ofrece el rendimiento y la integración necesarios para desarrollar una amplia gama de productos en un solo chip.

Disponibilidad

Los SoC nRF54LS05A y nRF54LS05B ya están listos para evaluación y desarrollo. Se espera que la producción comience en el tercer trimestre de 2026.

Para unirse al programa de acceso anticipado a kits de desarrollo y muestras, contacte con el equipo de ventas de Nordic.

Conozca a Nordic Semiconductor en Embedded World 2026

Visite Nordic para ver demostraciones y debates en:

Embedded World 2026, Núremberg, pabellón 4A, stand 310 (del 10 al 12 de marzo).

