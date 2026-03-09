Nordic Semiconductor étend la série nRF54L en y ajoutant des SoC Bluetooth LE d'entrée de gamme

La série nRF54L couvre désormais un plus large champ d'applications, dont les produits Bluetooth LE sensibles aux coûts.

NUREMBERG, (Allemagne), 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, l'un des leaders des solutions de connectivité sans fil faible consommation, dévoile ce jour ses nouveaux SoC (System-on-Chip) Bluetooth® Low Energy (LE) très faible consommation d'entrée de gamme : les nRF54LS05A et nRF54LS05B. Ces deux composants font office de SoC sans fil principal sur les systèmes mono-puces, ou fonctionnent comme composant Bluetooth LE complémentaire sur les systèmes multi-puces et tirent profit de la technologie Bluetooth LE de pointe de Nordic.

nRF54LS05

Le nRF54LS05A et le nRF54LS05B offrent aux développeurs les principales caractéristiques de la série nRF54L, soit une connectivité Bluetooth LE robuste, une consommation extrêmement faible et un logiciel facile à utiliser. Ils sont également optimisés pour le développement de produits finis Bluetooth LE simples et au bon rapport coût/efficacité. Grâce à la pile Bluetooth LE de Nordic, faisant figure de référence sur le marché, les développeurs peuvent également bénéficier d'une fiabilité et de performances reconnues. Cette conception simplifiée rend les SoC d'entrée de gamme idéaux pour les applications simples, comme les capteurs, les étiquettes et balises, les télécommandes et les périphériques d'ordinateur.

« Avec le nRF54LS05A et le nRF54LS05B, nous souhaitons offrir aux développeurs un point de départ simple et sûr », explique Øyvind Strøm, vice-président marketing du département faible portée chez Nordic Semiconductor. « Étant donné qu'ils offrent les caractéristiques essentielles de nos SoC Bluetooth LE standards, combinées à notre écosystème logiciel facile à utiliser, ces deux SoC aideront à mettre sur un pied d'égalité les développeurs d'applications simples et sensibles aux coûts. »

Tirer parti de l'offre Bluetooth complète de Nordic

Avec ces SoC Bluetooth LE d'entrée de gamme, les développeurs peuvent s'assurer que leurs produits bénéficient de la même pile Bluetooth LE certifiée dotée de nombreuses fonctionnalités, grâce à une certification complète réutilisable utilisée pour toute la série nRF54L. On obtient ainsi une communication Bluetooth LE robuste et fiable jouissant d'une interopérabilité haut de gamme, garantie par le rôle de Nordic comme contributeur majeur et de longue date du standard Bluetooth, à laquelle des milliers de développeurs du monde entier font confiance.

L'accès à l'écosystème de développement complet de Nordic, dont des logiciels et outils puissants, comme le kit de développement complet nRF Connect SDK, une documentation fournie et des formations en ligne orientée pratique, le développement est accéléré et les délais de commercialisation réduits. De plus, les services nRF Cloud de Nordic permettent des mises à jour firmware sécurisées et évolutives et la pile de gestion de l'appareil, depuis la puce jusqu'au cloud. Tout ceci augmente la valeur du kit nRF Connect SDK grâce à un écosystème cloud prêt à l'emploi permettant un déploiement de produit évolutif.

Principales caractéristiques des nRF54LS05A et nRF54LS05B d'entrée de gamme

Le nRF54LS05A et le nRF54LS05B intègrent une mémoire et des périphériques simples d'entrée de gamme, offrant aux développeurs une base solide et efficace pour leur développement de produits.

Le nRF54LS05A et le nRF54LS05B combinent un processeur Arm® Cortex® M33 à 128 MHz avec une RAM à faible courant de fuite pour un traitement efficace et réactif dans des systèmes sans fil très faible consommation. Ils intègrent une radio Bluetooth Nordic de 4ème génération, des fonctions de sécurité de base et la compatibilité broche à broche avec une sélection de SoC de cette série, ce qui facilite l'évolutivité. La prise en charge optionnelle « bare metal » (sans OS) du kit nRF Connect SDK ainsi que le chemin de migration fluide à partir de la série nRF52 permet d'accélérer le développement et de simplifier les transitions vers l'architecture de la série nRF54L.

Tandis que les deux SoC offrent le même niveau de mémoire NVM (Non-Volatile Memory) à 0,5 Mo, le nRF54LS05B affiche une capacité RAM (Random Access Memory) légèrement supérieure pour les applications avec plus de besoins. En effet : alors que le SoC nRF54LS05A intègre 64 Ko de RAM, le nRF54LS05B en intègre 96 Ko.

Le nRF54LS05A et le nRF54LS05B appartiennent à la série nRF54L, une série de SoC nouvelle génération de Nordic, multi-protocole et très faible consommation. Ils embarquent une nouvelle radio multi-protocole 2,4 GHz ainsi qu'un microcontrôleur Arm® Cortex®–M33 à 128 MHz. La série est compatible avec plusieurs protocoles sans fil, comme le Bluetooth LE, Matter, Thread, Zigbee, et les modes 2,4 GHz. Grâce à des options de mémoire évolutives, des interfaces analogique/numérique complètes et la sécurité avancée, la série nRF54L offre les performances et le niveau d'intégration nécessaire pour créer un large éventail de produits sur une seule puce.

Disponibilité

Les SoC nRF54LS05A et nRF54LS05B sont d'ores et déjà disponibles à des fins d'évaluation ou pour le développement. La production devrait démarrer au troisième trimestre 2026.

Pour rejoindre le programme d'accès anticipé et obtenir des kits de développement et échantillons, veuillez vous rapprocher de l'équipe commerciale Nordic .

Venez rencontrer Nordic Semiconductor sur le salon Embedded World 2026

Rendez-vous sur les stands de Nordic pour des démonstrations et des conférences :

Embedded World 2026, Nuremberg – Hall 4A, Stand 310 (du 10 au 12 mars)

