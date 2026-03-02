Podczas targów MWC 2026 firma Nordic Semiconductor umacnia pozycję lidera w dziedzinie komórkowego Internetu rzeczy (IoT)

Firma Nordic Semiconductor przedstawia portfolio nowej generacji wykorzystujące technologię Cat 1 bis, satelitarna NTN, zaawansowany LTE-M / NB-IoT ze sztuczną inteligencją (AI) i czystą drogą do 5G eRedCap, zapewniającymi bezpieczną i odporną łączność w miliardach urządzeń IoT.

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie łączności bezprzewodowej niskiej mocy, ogłasza dzisiaj poszerzenie asortymentu produktów i technologii komórkowego Internetu rzeczy (IoT) ultraniskiej mocy zapewniających bezpieczną łączność globalną wraz z rozwojem sieci, w tym satelitarnych sieci nienaziemnych.

Future ready cellular IoT portfolio

„Firma Nordic buduje kolejną erę komórkowego Internetu rzeczy, poszerzając swoje portfolio, aby zapewnić deweloperom najbardziej zaufaną, energooszczędną i skalowalną platformę łączności dla miliardów urządzeń na całym świecie", mówi Vegard Wollan, dyrektor generalny Nordic Semiconductor. „Naszym celem jest ułatwienie tworzenia, wdrażania i skalowania globalnie połączonych produktów — od mikroukładu do chmury".

Rozbudowa platformy o dwie nowe serie produktów

Zbudowane na sprawdzonych fundamentach wiodącej w branży serii nRF91 firmy Nordic, rozszerzenie przedstawia dwie nowe serie produktów komórkowych — nRF92 i nRF93 — wraz z dużymi aktualizacjami serii nRF91.

Seria nRF92 — nowej generacji technologia długoterminowej ewolucji dla maszyn (LTE-M) / wąskopasmowego Internetu rzeczy (NB-IoT ) i satelitarnych sieci nienaziemnych (NTN)

Seria nRF92 to najmniejsze, najlepiej zintegrowane i najbardziej energooszczędne rozwiązanie komórkowe. Stanowi ona integrację wysokowydajnego aplikacyjnego mikrokontrolera MCU w połączeniu ze sztuczną inteligencją (AI) ultraniskiej mocy za pośrednictwem jednostek przetwarzania neuronowego (NPU) Axon firmy Nordic, wielokonstelacyjnego odbiornika globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS),

lokalizacji Wi-Fi i współprzetwarzania danych z czujników. Otworzy to nowe możliwości w takich zastosowaniach, jak inteligentne liczniki, produkty śledzące, etykiety, czujniki przemysłowe i urządzenia ubieralne z wieloletnim czasem pracy baterii.

Obecnie trwają wdrożenia pilotażowe u strategicznych klientów. Seria będzie ogólnodostępna od początku 2027 roku.

Seria nRF93 — LTE kat. 1 bis / komórkowy Internet rzeczy (IoT)

Moduły nRF93M1 zapewniają wyższą przepustowość (10 Mbps dla pobierania i 5 Mbps dla wysyłania), solidne parametry działania, globalną obsługę LTE i wbudowane funkcje lokalizacji Wi-Fi przy zachowaniu charakterystycznego dla produktów firmy Nordic niskiego poboru mocy i kompaktowej formy. Zoptymalizowane pod kątem śledzenia aktywów, bram, systemów zarządzania flotą, urządzeń zabezpieczających, zaawansowanych liczników i urządzeń konsumenckich, omawiana seria stanowi łatwą do integracji alternatywę dla projektów LTE kat. 1 bis. Urządzenie nRF93M1 jest w pełni zintegrowane z platformą nRF Cloud, wraz z usługami FOTA, obserwowalności, zdalnego debugowania i lokalizacji.

Urządzenie nRF93M1 obecnie służy do opracowywania produktów klientom strategicznym, a ogólna dostępność rozpocznie się w połowie 2026 roku.

Seria nRF91 — wzbogacona o nowe funkcje i moduły

Moduł nRF9151 jest wiodącym modułem technologii długoterminowej ewolucji dla maszyn (LTE-M) / wąskopasmowego Internetu rzeczy (NB-IoT), oferującym obecnie łączność satelitarną z wykorzystaniem sieci nienaziemnych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i orbicie geostacjonarnej (GEO) zgodną ze standardem 3GPP — kluczową dla logistyki, inteligentnego rolnictwa, energetyki i infrastruktury zdalnej. Ponadto urządzenie nRF9151 posiada tryb awaryjny pracy na częstotliwości poniżej 1 GHz do utrzymania łączności, gdy sieci publiczne są niedostępne.

Firma Nordic wprowadza również moduł nRF91M1 — kompaktowy, łatwy w użyciu modemu inteligentny dla klientów poszukujących prostego i szybkiego sposobu na dodanie łączności komórkowej. Oferuje sprawdzony stos modemowy niskiej mocy firmy Nordic, interfejs poleceń AT oraz bezpieczną integrację z chmurą. Idealne rozwiązanie dla tradycyjnej architektury typu host-modem i uzyskania krótkiego czasu wprowadzenia produktu na rynek.

5G eRedCap — podstawa przyszłości rozwiązań łącznościowych 5G o bardzo niskim poborze mocy firmy Nordic

Firma Nordic współpracuje z wiodącymi klientami nad technologiami eRedCap 5G nowej generacji, które w przyszłości umożliwią jeszcze szersze zastosowanie. Wysiłki te stanowią część długoterminowej strategii firmy Nordic mającej na celu dostarczanie rozwiązań komórkowych ultraniskiej mocy dla pełnego spektrum zastosowań Internetu rzeczy (IoT).

„Ta ekspansja jest kluczowym momentem dla strategii dalekiego zasięgu firmy Nordic", powiedział Oyvind Birkenes, wiceprezes wykonawczy ds. produktów dalekiego zasięgu w Nordic Semiconductor. „Ujednolicone, wiodące na rynku portfolio obejmujące te technologie daje deweloperom jasność, pewność i długoterminową mapę drogową, na której mogą polegać — nawet w przypadku ewolucji sieci i wymagań na całym świecie".

Poznaj firmę Nordic na targach Mobile World Congress i Embedded World 2026

Zapraszamy do odwiedzenia firmy Nordic na demonstracje i dyskusje w następujących punktach:

• MWC Barcelona 2026 — hala 7, stoisko 7B51 (2–6 marca)

• Embedded World 2026, Norymberga — hala 4A, stoisko 310 (10–12 marca)

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2922059/Cellular_IoT_Portfolio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2922052/5827672/Nordic_Semiconductor_Logo.jpg