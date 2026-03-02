Nordic Semiconductor impulsa su liderazgo en IoT celular con importantes lanzamientos en el MWC 2026

- Nordic Semiconductor impulsa su liderazgo en IoT celular con importantes lanzamientos de nuevos productos en el MWC 2026

Nordic Semiconductor presenta su cartera de próxima generación, que incluye Cat 1 bis, NTN satelital, LTE-M/NB-IoT avanzado con IA de borde y una ruta clara hacia 5G eRedCap, que ofrece conectividad segura y resiliente a miles de millones de dispositivos IoT.

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, un líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, anuncia hoy una importante expansión de sus productos y tecnologías de IoT celular de consumo ultrabajo, diseñados para ofrecer una conectividad global segura a medida que evolucionan las redes y las NTN satelitales.

Future ready cellular IoT portfolio

"Nordic está construyendo la próxima era del IoT celular y estamos ampliando nuestra cartera para ofrecer a los desarrolladores la plataforma de conectividad más fiable, eficiente y escalable para miles de millones de dispositivos en todo el mundo", afirmó Vegard Wollan, consejero delegado de Nordic Semiconductor. "Nuestro objetivo es facilitar el desarrollo, la implementación y la escalabilidad de productos conectados globalmente, desde el chip hasta la nube".

Una expansión de la plataforma que presenta dos nuevas series de productos

Construida sobre la base de la probada serie nRF91 de Nordic, líder en la industria, esta expansión presenta dos nuevas series de productos celulares: las series nRF92 y nRF93, junto con importantes actualizaciones de la serie nRF91.

• Serie nRF92– LTE-M/NB-IoT de próxima generación y NTN satelital

La Serie nRF92 presenta la solución celular más pequeña, con la mayor integración y eficiencia energética. Integra MCU de aplicaciones de alto rendimiento combinada con IA de borde de consumo ultrabajo a través de las NPU Axon (Unidades de Procesamiento Neural) de Nordic, un receptor GNSS multiconstelación, localización Wi-Fi y coprocesamiento de sensores. Esto abrirá nuevas posibilidades para aplicaciones como medidores inteligentes, rastreadores, etiquetas, sensores industriales y dispositivos con batería de larga duración. El muestreo para clientes líderes está en marcha y estará disponible para el público general a principios de 2027.

• Serie nRF93 - LTE Cat 1 bis cellular IoT

Los módulos nRF93M1 ofrecen un mayor rendimiento (10 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida), un rendimiento robusto, compatibilidad global con LTE y funciones de localización Wi-Fi integradas, manteniendo el bajo consumo y el formato compacto característicos de Nordic. Optimizado para el seguimiento de activos, puertas de enlace, sistemas de gestión de flotas, dispositivos de seguridad, medición avanzada y dispositivos de consumo, ofrece una alternativa fácil de integrar a los diseños LTE Cat 1 bis. El nRF93M1 está totalmente integrado con nRF Cloud, junto con FOTA, observabilidad, depuración remota y servicios de localización.Los clientes principales están desarrollando productos con el nRF93M1, y su disponibilidad general comenzará a mediados de 2026.

• Serie nRF91 - Mejorado con nuevas funciones y módulos

El nRF9151 es el módulo LTE-M/NB-IoT líder, que ahora incluye conectividad satelital NTN GEO y LEO compatible con 3GPP, crucial para logística, agricultura inteligente, energía e infraestructura remota. Además, el nRF9151 incluirá respaldo sub-GHz para mantener la conectividad cuando las redes públicas no estén disponibles.

Nordic también presenta el módulo nRF91M1, una solución de módem inteligente compacta y fácil de usar para clientes que buscan una forma sencilla y rápida de añadir conectividad celular. Ofrece la probada pila de módem de bajo consumo de Nordic, interfaz de comandos AT e integración segura en la nube. Es ideal para la arquitectura host-módem tradicional y para una rápida comercialización.

• 5G eRedCap – Fundación para la futura conectividad 5G de ultra bajo consumo de Nordic. Nordic colabora con clientes líderes en tecnologías 5G eRedCap de próxima generación que permitirán una cobertura de aplicaciones aún más amplia en el futuro. Estos esfuerzos forman parte de la estrategia a largo plazo de Nordic para ofrecer soluciones celulares de ultra bajo consumo en todo el espectro de casos de uso del IoT.

"Esta expansión marca un momento decisivo para la estrategia a largo plazo de Nordic", afirmó Oyvind Birkenes, vicepresidente ejecutivo de Largo Alcance de Nordic Semiconductor. "Una cartera unificada y líder en el mercado que abarca estas tecnologías ofrece a los desarrolladores claridad, confianza y una hoja de ruta a largo plazo en la que pueden confiar, incluso a medida que las redes y los requisitos evolucionan a nivel mundial".

Reúnase con Nordic en el Mobile World Congress y Embedded World 2026.

Visite Nordic para ver demostraciones y debates en:

MWC Barcelona 2026 – Hall 7, Booth 7B51 (2–6 de marzo)

Embedded World 2026, Nuremberg – Hall 4A, Booth 310 (10–12 de marzo)