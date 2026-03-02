Nordic Semiconductor renforce sa position de leader de l'loT cellulaire grâce au lancement de plusieurs produits importants lors du congrès mondial MWC 2026

Nordic Semiconductor dévoile son portefeuille de produits nouvelle génération intégrant les standards Cat 1 bis, satellite NTN, LTE-M avancé/NB-IoT avec Edge AI, ainsi qu'un chemin d'adoption clair pour la 5G eRedCap offrant une connectivité sécurisée et résiliente pour des milliards d'appareils IoT.

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, l'un des leaders des solutions de connectivité sans fil faible consommation, annonce ce jour des ajouts majeurs à ses gammes de produits et technologies IoT cellulaire très faible consommation, conçues pour offrir une connectivité sécurisée à l'échelle mondiale, suivant l'évolution des réseaux terrestres et satellites NTN.

Future ready cellular IoT portfolio

« Nordic ouvre la voie à une nouvelle ère pour l'IoT cellulaire ; nous développons notre portefeuille pour offrir aux développeurs la meilleure plateforme de connectivité : la plus sécurisée, la plus efficace sur le plan énergétique et la plus évolutive, et ce pour des milliards d'objets connectés dans le monde », explique Vegard Wollan, PDG de Nordic Semiconductor. « Notre objectif est de faciliter la création, le déploiement et l'évolution des produits connectés à l'échelle mondiale, de la puce au cloud. »

Extension de la plateforme : introduction de deux nouvelles séries de produits

Basées sur la série nRF91 de Nordic, leader du marché, les nouveautés comprennent deux nouvelles gammes de produits cellulaires, les séries nRF92 et nRF93, ainsi que des ajouts importants pour la série nRF91.

Série nRF92 - LTE-M/NB-IoT nouvelle génération et satellite NTN

La série nRF92 introduit la solution cellulaire la plus compacte, avec le plus haut niveau d'intégration et la meilleure efficacité énergétique. Elle intègre un microcontrôleur d'application hautes performances associé à des capacités Edge AI très faible consommation grâce aux unités de traitement neuronal (NPU) Axon de Nordic, un émetteur-récepteur GNSS multi-constellation, la localisation Wi-Fi et le co-traitement des données de capteurs.

Grâce à toutes ces capacités, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour les applications comme les compteurs intelligents, dispositifs de suivi d'actifs, étiquettes connectées, capteurs industriels et capteurs d'activité dotés d'une durée de vie de batterie de plusieurs années.

Les échantillons seront bientôt disponibles pour les clients éligibles et la disponibilité générale est prévue pour début 2027.

Les modules nRF93M1 offrent des débits supérieurs (10 Mbit/s en liaison descendante et 5 Mbit/s en liaison ascendante), de solides performances, la compatibilité LTE au niveau mondial et des capacités de localisation Wi-Fi intégrées, tout en conservant la faible consommation et la compacité caractéristiques de Nordic. Optimisés pour le suivi d'actifs, les passerelles, les systèmes de gestion de flotte, les objets de sécurité, les compteurs intelligents et les produits grand public, ils offrent une alternative facile à mettre en œuvre par rapport aux systèmes LTE Cat 1 bis. Le nRF93M1 est totalement intégré avec nRF Cloud , ainsi qu'avec les services FOTA, d'observabilité, de débogage à distance et de localisation.

Les clients éligibles développent actuellement des produits avec le nRF93M1 et la disponibilité générale commencera à la mi-2026.

LTE Cat 1 bis IoT cellulaire Le nRF91 est le module leader du LTE-M/NB-IoT et permet désormais la connectivité NTN satellite GEO (en orbite géostationnaire) et LEO (en orbite basse) compatible 3GPP, essentielle pour les secteurs de la logistique, l'agriculture intelligente, l'énergie et les infrastructures distantes. De plus, le nRF9151 intégrera un mode de repli en bande sub-GHz pour maintenir la connectivité lorsque les réseaux publics sont indisponibles.

Nordic introduit également le module nRF91M1 , une solution de modem intelligent compacte facile à utiliser destinée aux clients qui cherchent un moyen simple et rapide d'ajouter la connectivité cellulaire. Ce module intègre la pile modem faible consommation bien connue de Nordic, une interface basée sur des commandes AT et permet l'intégration cloud sécurisée. Il est idéal pour les architectures à modem hôte traditionnelles ainsi que pour une commercialisation rapide du produit.

Ces efforts font partie d'une stratégie de Nordic sur le long terme pour offrir des solutions cellulaires très faible consommation sur l'ensemble du spectre des cas d'utilisation IoT.

« Cette extension constitue une étape majeure au sein de la stratégie à long terme de Nordic », explique Oyvind Birkenes, vice-président exécutif du département longue portée chez Nordic Semiconductor. « Grâce à ce portefeuille de produits phares, unifié et couvrant toutes ces technologies, les développeurs gagnent en clarté et en confiance et disposent d'une feuille de route sur le long terme sur laquelle ils peuvent s'appuyer, même si les réseaux et exigences évoluent dans le monde entier. »

Retrouvez Nordic lors du Mobile World Congress et du salon Embedded World 2026

Rendez-vous sur nos stands pour des démonstrations et des conférences :

• MWC Barcelona 2026 – Hall 7, Stand 7B51 (du 2 au 6 mars)

• Embedded World 2026 à Nuremberg – Hall 4A, Stand 310 (du 10 au 12 mars)

