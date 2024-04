Sommet Education lance sa Fondation pour soutenir les défis de l'emploi dans le secteur de l'hospitalité

LAUSANNE, Schweiz, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Sommet Éducation lance sa Fondation, une initiative pionnière dédiée à relever les défis en matière d'emploi dans le secteur de l'hospitalité.

SOMMET EDUCATION LAUNCHES ITS FOUNDATION TO SUPPORT HOSPITALITY SECTOR EMPLOYMENT CHALLENGES

Soutenue par des leaders du secteur comme Accor, La Fondation se concentrera sur la résolution des défis de l'emploi dans le secteur avec deux leviers d'actions : offrir des bourses d'études pour les métiers de l'hospitalité à des personnes talentueuses issues de milieux défavorisés et promouvoir les carrières et les professions dans le domaine de l'hospitalité.

Sommet Education s'appuiera sur son réseau mondial d'écoles pour former des talents issus de milieux divers et socialement défavorisés et leur permettre de poursuivre des carrières dans cette industrie prometteuse.

Pour nourrir sa feuille de route Sommet Education, a fait appel à OpinionWay institut de recherche, pour mener une enquête européenne approfondie, ayant pour objectif d'identifier les principaux facteurs qui attirent et retiennent les talents dans l'industrie de l'hospitalité. 1 300 jeunes professionnels et responsables des ressources humaines de l'hospitalité à travers l'Europe ont été interrogés, ainsi que 20 leaders clés de l'industrie*.

Explorez de manière approfondie les résultats de l'enquête mettant en lumière l'attrait du secteur et les stratégies pour attirer et retenir les meilleurs talents : 85 % des jeunes professionnels sont attirés par le secteur des services et 93 % des responsables RH soulignant l'importance essentielle de la formation dans le développement et la fidélité à long terme des talents.

