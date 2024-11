A Vantage Markets celebra o seu 15.º aniversário com prémios até 111 000 dólares

PORT VILA, Vanuatu, 14 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (ou "Vantage") tem o prazer de anunciar o lançamento da Vantage First Class Promo, um evento exclusivo que assinala 15 anos de negociações bem-sucedidas com negociadores em regiões selecionadas. Esta promoção constitui um gesto de apreço para com os negociadores da Vantage, oferecendo presentes de primeira qualidade e realçando o empenho contínuo da empresa em promover o crescimento nestes mercados em rápido desenvolvimento. Com prémios no valor de até 111 000 dólares, a iniciativa realça a dedicação da Vantage à sua comunidade de negociação global.

Vantage Markets celebrates its 15th anniversary with prizes up to $111,000

A Vantage First Class Promo inclui uma série de prémios de elevado valor. Os prémios mais notáveis incluem um Mercedes Benz C220, uma viagem de luxo ao Japão para duas pessoas, o relógio Cartier Tank Must e a máquina fotográfica Leica M11 Monochrom. Estas prestigiadas ofertas refletem os esforços contínuos da Vantage para elevar a experiência de negociação, reconhecendo a lealdade e o apoio dos seus negociadores ao longo dos anos.

Para participar, os negociantes elegíveis devem depositar o montante de qualificação durante o período de tempo da promoção e envolver-se na negociação de ativos-chave, tais como Forex, Ouro, Prata ou Petróleo Bruto. Nos últimos 15 anos, a Vantage manteve o compromisso de oferecer excelência de negociação, e esta promoção é uma continuação desse legado.

"A Vantage First Class Promo é a nossa forma de reconhecer os 15 anos de apoio inabalável dos nossos negociadores. Estamos entusiasmados por oferecer estas recompensas excecionais à medida que reforçamos a nossa posição em regiões economicamente dinâmicas", afirmou Lian J, User Growth Director na Vantage Markets.

Esta promoção oferece uma oportunidade para os negociadores usufruírem dos benefícios da plataforma da Vantage, sendo recompensados pelo seu apoio. Para mais informações sobre como participar, visite a aplicação Vantage. Aplicam-se os Termos e Condições.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos por diferença), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência, a Vantage transcende o papel de corretora, oferecendo um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os nossos clientes possam aproveitar as oportunidades de negociação. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de maneira mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: A negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial. VFSC 700271.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2533411/Vantage_Markets_celebrates_15th_anniversary_prizes__111_000.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg