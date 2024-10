Vantage Markets feirer sitt 15-årsjubileum med priser på opptil $111.000

PORT VILA, Vanuatu, 20. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets "Vantage" (eller "Vantage") er glad for å kunngjøre lanseringen av Vantage First Class Promo, en eksklusiv begivenhet som markerer 15 år med vellykket handel med tradere i utvalgte regioner. Denne kampanjen fungerer som en gest av takknemlighet til Vantages tradere, tilbyr premium gaver og fremhever selskapets løpende forpliktelse til å fremme vekst i disse raskt utviklende markedene. Med priser verdt opptil 111 000 USD understreker initiativet Vantages engasjement for sitt globale samfunn av tradere

Vantage First Class Promo inkluderer en rekke belønninger med høy verdi. De mest bemerkelsesverdige premiene inkluderer Mercedes Benz C220, en luksuriøs tur til Japan for to, Cartier Tank Must Watch og Leica M11 Monochrom-kameraet. Disse prestisjefylte tilbudene gjenspeiler Vantages kontinuerlige innsats for å heve handelsopplevelsen, samtidig som de anerkjenner lojaliteten og støtten til sine tradere gjennom årene.

For å delta, er kvalifiserte tradere pålagt å sette inn det kvalifiserende beløpet innen kampanjeperioden og engasjere seg i handel med viktige eiendeler som Forex, gull, sølv eller råolje. I løpet av de siste 15 årene har Vantage fortsatt forpliktet seg til å levere handelsfortreffelighet, og denne kampanjen er en fortsettelse av den arven.

"Vantage First Class Promo er vår måte å anerkjenne 15 års urokkelig støtte fra våre tradere. Vi er glade for å tilby disse eksepsjonelle belønningene når vi styrker vår posisjon i økonomisk dynamiske regioner," sa Lian J, brukervekstdirektør ved Vantage Markets.

Denne kampanjen gir en mulighet for tradere til å nyte fordelene ved Vantages plattform mens de belønnes for sin støtte. For mer informasjon om hvordan du kan delta, besøk Vantage-appen. Vilkår og betingelser gjelder.

Om Vantage

Vantage Markets (eller "Vantage") er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering. VFSC 700271.

