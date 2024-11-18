شركة Vantage Markets تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها بجوائز تصل إلى 111,000 دولار أمريكي

بورت فيلا، دولة فانواتو, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage Markets (أو "Vantage") أن تعلن عن إطلاق حدث Vantage First Class Promo، وهو حدث حصري يحتفل بمرور خمسة عشر عامًا من التداول الناجح مع المتداولين في المناطق المُختارة. هذا الحدث الترويجي هو بادرة تقدير لمتداولي Vantage، وفيه تقدم هدايا متميزة وتسلط الضوء على التزام الشركة المستمر بتعزيز النمو في هذه الأسواق سريعة التطور. مع جوائز بقيمة تصل إلى 111,000 دولار أمريكي، فإن المبادرة تؤكد على إخلاص Vantage لمجتمع التداول العالمي.

Vantage Markets celebrates its 15th anniversary with prizes up to $111,000

يتضمن حدث Vantage First Class Promo مجموعة من المكافآت ذات القيمة العالية. تشمل أهم الجوائز سيارة مرسيدس بنز C220، ورحلة فاخرة إلى اليابان لشخصين، وساعة Tank Must من Cartier، وكاميرا M11 Monochrom من Leica.

إن هذه العروض المرموقة توضح الجهود المستمرة لـ Vantage لرفع مستوى تجربة التداول مع العرفان لولاء ودعم متداوليها على مر السنين.

للمشاركة، يُطلب من المتداولين المؤهلين إيداع المبلغ المطلوب خلال فترة الحدث الترويجي، والمشاركة في تداول الأصول الرئيسية مثل الفوركس، أو الذهب، أو الفضة، أو النفط الخام.

على مدار السنوات الـ 15 الماضية، ظلت Vantage ملتزمة بتوفير التميز في التداول، وهذا الحدث الترويجي هو استمرار لهذا الإرث.

قال Lian J، مدير نمو المستخدمين في Vantage Markets: "إن حدث Vantage First Class Promo هو طريقتنا في العرفان بخمسة عشر عامًا من الدعم الثابت من متداولينا. ونحن متحمسون لتقديم هذه المكافآت الاستثنائية بينما نعزز مركزنا في المناطق الاقتصادية دائمة التغير".

يوفر هذا الحدث الترويجي فرصة للمتداولين للاستمتاع بمزايا منصة Vantage مع مكافأتهم على دعمهم. لمزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة، يرجى زيارة تطبيق Vantage. * تطبق الشروط والأحكام.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs) ، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع Vantage

تحذير من المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مغامرة محفوفة بالمخاطر. فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية. رقم تصريح لجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC) 700271.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2533411/Vantage_Markets_celebrates_15th_anniversary_prizes__111_000.jpg

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