Vantage Markets fête son 15e anniversaire avec des prix allant jusqu'à 111 000 dollars

PORT VILA, Vanuatu, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (ou « Vantage ») a le plaisir d'annoncer le lancement de la promotion Vantage First Class, un événement exclusif marquant 15 ans de réussite dans le trading avec des traders dans des régions sélectionnées. Cette promotion constitue un geste de reconnaissance envers les traders de Vantage, en offrant des cadeaux haut de gamme et en soulignant l'engagement continu de l'entreprise à favoriser la croissance sur ces marchés à développement rapide. Avec des prix d'une valeur allant jusqu'à 111 000 USD, l'initiative souligne l'engagement de Vantage envers sa communauté mondiale de trading.

Vantage Markets celebrates its 15th anniversary with prizes up to $111,000

La promotion Vantage First Class comprend une série de récompenses de grande valeur. Parmi les prix les plus importants, citons la Mercedes Benz C220, un voyage de luxe au Japon pour deux personnes, la montre Cartier Tank Must et l'appareil photo Leica M11 Monochrom. Ces offres prestigieuses reflètent les efforts continus de Vantage pour améliorer l'expérience de trading tout en reconnaissant la loyauté et le soutien de ses traders au fil des ans.

Pour participer, les traders éligibles doivent déposer le montant admissible pendant la période de promotion et négocier des actifs clés tels que des devises, de l'or, de l'argent ou du pétrole brut. Au cours des 15 dernières années, Vantage s'est engagé à fournir une excellence commerciale, et cette promotion s'inscrit dans la continuité de cet héritage.

« La promotion Vantage First Class est notre façon de reconnaître 15 ans de soutien inébranlable de la part de nos commerçants. Nous sommes ravis d'offrir ces récompenses exceptionnelles alors que nous renforçons notre position dans des régions économiquement dynamiques », a déclaré Lian J, directeur de la croissance des utilisateurs chez Vantage Markets.

Cette promotion permet aux traders de profiter des avantages de la plateforme Vantage tout en étant récompensés pour leur soutien. Pour plus de détails sur les modalités de participation, veuillez consulter l'application Vantage. Des conditions générales s'appliquent.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial. VFSC 700271.

