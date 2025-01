A Vantage Markets e a NEOM McLaren celebram três anos de colaboração com um vídeo de saudações festivas

PORT VILA, Vanuatu, 31 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets e a NEOM McLaren Electric Racing celebram três anos de parceria com o lançamento de um vídeo de saudações festivas (Festive Greetings). O vídeo reflete a incrível viagem com a Vantage, ao mesmo tempo que celebra as corridas elétricas e a sensibilização para as alterações climáticas.

Desde a primeira corrida em conjunto na Arábia Saudita em 2022, a Vantage e a NEOM McLaren têm trabalhado lado a lado para realçar a importância da colaboração, da sustentabilidade e das soluções inovadoras. A Extreme E é uma série de corridas elétricas que se centra na sensibilização para as alterações climáticas, ao mesmo tempo que aborda desafios ambientais e sociais.

Alguns dos principais destaques da parceria Vantage-NEOM McLaren incluem:

Reborn a Trader : ao prestar apoio à campanha global da Vantage, a equipa NEOM McLaren Extreme E enfrentou o desafio "Can't See, Can't Hear, Can't Talk" (Não ver, não ouvir, não falar), estabelecendo paralelismos entre a negociação e o desporto automóvel, que realça a importância da resiliência e da mentalidade correta.

: ao prestar apoio à campanha global da Vantage, a equipa NEOM McLaren Extreme E enfrentou o desafio "Can't See, Can't Hear, Can't Talk" (Não ver, não ouvir, não falar), estabelecendo paralelismos entre a negociação e o desporto automóvel, que realça a importância da resiliência e da mentalidade correta. Celebração do 15.º aniversário : a NEOM McLaren juntou-se à celebração dos 15 anos de excelência da Vantage, realçando os principais momentos da parceria nas redes sociais.

: a NEOM McLaren juntou-se à celebração dos 15 anos de excelência da Vantage, realçando os principais momentos da parceria nas redes sociais. Dia Internacional da Mulher: juntos, a Vantage e a NEOM McLaren celebraram a diversidade e a inclusão, com destaque para Cristina Gutiérrez, destacando a força das mulheres no desporto automóvel e não só.

Ian James, Diretor-Geral da NEOM McLaren Electric Racing, refletiu sobre a colaboração no vídeo:

"A Vantage e a NEOM McLaren têm feito uma viagem incrível nos últimos três anos, desde a nossa primeira corrida Extreme E na Arábia Saudita em 2022. Juntos, aprendemos muito sobre o mundo das corridas elétricas, da mobilidade e da sustentabilidade ao iniciarmos uma viagem para apoiar a sensibilização para as alterações climáticas".

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer da Vantage, também partilhou as suas ideias sobre a colaboração bem-sucedida:

"A nossa parceria com a NEOM McLaren tem sido uma viagem de inovação e de objetivos partilhados. Nos últimos três anos, demonstrámos como o desempenho, a sustentabilidade e a colaboração podem gerar um impacto significativo. Esta parceria tem sido um testemunho do que pode ser alcançado quando duas marcas se unem com uma visão comum".

Enquanto a Vantage e a NEOM McLaren celebram esta incrível parceria, o vídeo reflete uma jornada de progresso, crescimento e apoio mútuo. Com este compromisso partilhado com a inovação e o impacto positivo, a Vantage espera criar oportunidades ainda maiores para a sua comunidade global.

Para ver o vídeo festivo e celebrar o espírito da época, visite Vantage Markets.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: a negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RNXmRHifLTI

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg