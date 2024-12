밴티지 마켓과 네옴 맥라렌, 협력 3주년 기념 축제 인사 동영상 공개

포트 빌라, 바누아투 2024년 12월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 다중자산 브로커 밴티지 마켓(Vantage Markets)[https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mclarenye2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25]과 네옴 맥라렌 일렉트릭 레이싱(NEOM McLaren Electric Racing)이 3년간 이어온 파트너십을 기념하는 축제 메시지가 담긴 동영상을 공개했다. 동영상에서는 전기차 경주와 기후 변화에 대한 인식의 중요성을 환기시키는 동시에 밴티지와 함께 경험한 놀라운 여정을 되돌아보는 장면이 포함되어 있다.

밴티지와 네옴 맥라렌은 2022년 사우디아라비아에서 첫 레이스를 함께 개최한 이후로 협력, 지속 가능성, 미래 지향적 솔루션이 가진 힘을 강조하려고 함께 노력해 왔다. 익스트림(Extreme) E는 환경과 사회적 문제를 해결하는 동시에 기후 변화에 대한 인식을 높이기 위해 열리는 전기차 경주 시리즈다.

밴티지와 네옴 맥라렌 파트너십의 주요 특징은 다음과 같다.

- 트레이더의 재탄생: 네옴 맥라렌 익스트림 E 팀은 밴티지의 글로벌 캠페인을 지원하기 위해 '볼 수 없고, 들을 수 없고, 말할 수 없다(Can't See, Can't Hear, Can't Talk)'라는 도전을 통해 회복 탄력성과 올바른 사고방식의 중요성을 강조함으로써 트레이딩과 모터스포츠의 유사점을 보여주었다.

- 15주년 기념행사: 네옴 맥라렌은 지난 15년 밴티지가 이뤄온 탁월한 성과를 기념하는 행사에 참가하고, 소셜 미디어에서 파트너십의 주요 순간을 조명했다.

- 세계 여성의 날: 밴티지와 네옴 맥라렌은 함께 스페인의 여성 오프로드 레이싱 드라이버인 크리스티나 구티에레즈(Cristina Gutiérrez)를 조명하면서 모터스포츠와 그 밖의 분야에서 활약하는 여성들의 강점을 보여줌으로써 다양성과 포용성의 의미를 되새겼다.

이안 제임스(Ian James) 네옴 맥라렌 일렉트릭 레이싱 전무 이사는 동영상에서 밴티지와의 협업에 대해 "밴티지와 네옴 맥라렌은 2022년 사우디아라비아에서 열린 제1회 익스트림 E 레이스부터 지난 3년 동안 놀라운 여정을 함께했다"면서 "우리는 기후 변화에 대한 인식을 높이기 위한 여정을 시작하면서 전기차 경주와 모빌리티 및 지속 가능성의 세계에 대해 많은 것을 함께 배웠다"고 말했다.

마크 데스팔리에르(Marc Despallieres) 밴티지 최고 전략 및 트레이딩 책임자도 다음과 같이 말하며 양측의 성공적인 협력에 대한 자신의 생각을 공유했다. "네옴 맥라렌과의 파트너십은 혁신과 공동의 목적을 향한 여정이다. 지난 3년 동안 우리는 성과, 지속 가능성, 협력이 어떻게 의미 있는 영향을 미칠 수 있는지 보여줬다. 이러한 파트너십은 두 브랜드가 공통의 비전을 가지고 하나가 될 때 무엇을 성취할 수 있는지 보여주는 증거다."

동영상은 이처럼 밴티지와 네옴 맥라렌이의 놀라운 파트너십을 축하하면서 발전, 성장, 상호 지원의 여정을 잘 보여준다. 밴티지는 혁신과 긍정적인 영향에 대한 이러한 공동의 약속을 바탕으로 글로벌 커뮤니티를 위한 더 큰 기회를 창출할 수 있기를 기대한다.

밴티지 마켓[https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mclarenye2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25 ]을 방문하면 축제 분위기가 물씬 느껴지는 동영상을 시청하고, 시즌의 정신을 함께 축하할 수 있다.

밴티지 소개

밴티지 마켓(또는 밴티지)[https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mclarenye2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25 ]은 외환, 원자재, 지수, 주식, ETF, 채권 등 CFD 상품 트레이딩을 위한 민첩하고 강력한 서비스를 제공하는 다중자산 브로커다.

시장에서 15년 이상 쌓은 업력을 바탕으로 신뢰할 수 있는 트레이딩 생태계, 수상 경력에 빛나는 모바일 트레이딩 앱, 고객이 트레이딩 기회를 놓치지 않도록 도와주는 사용자 친화적인 트레이딩 플랫폼을 제공하는 등 브로커의 역할을 뛰어넘는 다양한 서비스를 제공한다. 밴티지 앱은 앱 스토어나 구글 플레이에서 다운로드할 수 있다.

위험 경고: CFD 거래에는 상당한 위험이 따릅니다. 초기 투자금보다 더 큰 손실을 볼 수 있습니다.

