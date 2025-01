Vantage Markets et NEOM McLaren célèbrent trois ans de collaboration avec une vidéo de vœux festive

PORT VILA, Vanuatu, 31 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets et NEOM McLaren Electric Racing célèbrent trois années de partenariat en publiant une vidéo de vœux festive. La vidéo retrace l'incroyable voyage avec Vantage, tout en célébrant la course électrique et la sensibilisation au changement climatique.

Depuis la première course commune en Arabie saoudite en 2022, Vantage et NEOM McLaren ont travaillé côte à côte pour mettre en lumière le pouvoir de la collaboration, de la durabilité et des solutions avant-gardistes. L'Extreme E est une série de courses électriques qui vise à sensibiliser au changement climatique tout en relevant des défis environnementaux et sociaux.

Voici quelques points forts du partenariat Vantage-NEOM McLaren :

Renaître en tant que trader : soutenant la campagne mondiale de Vantage, l'équipe d'Extreme E de NEOM McLaren a relevé le défi « Can't See, Can't Hear, Can't Talk », établissant des parallèles entre le trading et le sport automobile en soulignant l'importance de la résilience et du bon état d'esprit.

: soutenant la campagne mondiale de Vantage, l'équipe d'Extreme E de NEOM McLaren a relevé le défi « Can't See, Can't Hear, Can't Talk », établissant des parallèles entre le trading et le sport automobile en soulignant l'importance de la résilience et du bon état d'esprit. Célébration du 15ᵉ anniversaire : NEOM McLaren a participé à la célébration des 15 années d'excellence de Vantage, en mettant en avant les moments clés du partenariat sur les médias sociaux.

: NEOM McLaren a participé à la célébration des 15 années d'excellence de Vantage, en mettant en avant les moments clés du partenariat sur les médias sociaux. Journée internationale de la femme : ensemble, Vantage et NEOM McLaren ont célébré la diversité et l'inclusion en mettant en lumière Cristina Gutiérrez et en montrant la force des femmes dans le sport automobile et ailleurs.

Ian James, directeur général de NEOM McLaren Electric Racing, s'est exprimé sur la collaboration dans la vidéo :

« Vantage et NEOM McLaren ont connu un parcours incroyable au cours des trois dernières années, depuis notre toute première course d'Extreme E en Arabie saoudite en 2022. Ensemble, nous avons beaucoup appris sur le monde de la course électrique, de la mobilité et de la durabilité, alors que nous nous embarquions dans un voyage pour soutenir la sensibilisation au changement climatique. »

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage, a également fait part de ses réflexions sur cette fructueuse collaboration :

« Notre partenariat avec NEOM McLaren a été un voyage d'innovation et d'objectifs partagés. Au cours des trois dernières années, nous avons démontré comment la performance, la durabilité et la collaboration peuvent avoir un impact significatif. Ce partenariat témoigne de ce qui peut être accompli lorsque deux marques s'unissent autour d'une vision commune. »

Alors que Vantage et NEOM McLaren célèbrent cet incroyable partenariat, la vidéo reflète un parcours fait de progrès, de croissance et de soutien mutuel. Avec cet engagement commun en faveur de l'innovation et de l'impact positif, Vantage se réjouit de créer des opportunités encore plus exceptionnelles pour sa communauté mondiale.

Pour regarder la vidéo festive et célébrer l'esprit des fêtes de fin d'année, rendez-vous sur Vantage Markets.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=RNXmRHifLTI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg