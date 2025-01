Vantage Markets dan NEOM McLaren Rayakan Kolaborasi yang telah Terjalin Selama Tiga Tahun Lewat Sebuah Video Merayakan Tiga Tahun Kolaborasi Melalui Sebuah Video

Sejak menjalani kompetisi balap pertama kali di Arab Saudi pada 2022, Vantage dan NEOM McLaren telah bekerja sama untuk mengangkat kekuatan kolaborasi, pembangunan berkelanjutan, serta solusi visioner. Extreme E adalah kompetisi balap mobil listrik yang meningkatkan kesadaran publik seputar perubahan iklim sekaligus menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup dan sosial.

Beberapa momen penting dalam kolaborasi Vantage-NEOM McLaren:

• "Reborn a Trader": Mendukung program global Vantage, tim NEOM McLaren Extreme E berpartisipasi dalam program "Can't See, Can't Hear, Can't Talk" untuk menemukan kesamaan dalam dunia trading dan balap mobil dengan menekankan pentingnya daya tahan dan pola pikir yang tepat.

• Perayaan Hari Jadi Vantage Ke-15: NEOM McLaren ikut merayakan hari jadi Vantage ke-15, menyoroti sejumlah momen penting dari kolaborasi yang telah terjalin pada media sosial.

• Hari Perempuan Sedunia: Vantage dan NEOM McLaren memperingati prinsip keberagaman dan inklusi dengan menampilkan sosok Cristina Gutiérrez sebagai pembalap mobil dan sosok-sosok perempuan lain.

Ian James, Managing Director, NEOM McLaren Electric Racing, mengomentari kolaborasi ini dalam video tersebut:

"Vantage dan NEOM McLaren telah menjalani kiprah yang luar biasa dalam tiga tahun terakhir, berawal dari kompetisi balap Extreme E pertama di Arab Saudi pada 2022. Kedua pihak telah belajar banyak dari ajang balap mobil listrik, mobilitas, dan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim."

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage, berkata:

"Kemitraan kami dengan NEOM McLaren telah terjalin berdasarkan inovasi dan tujuan bersama. Dalam tiga tahun terakhir, kami telah membuktikan, kinerja, pembangunan berkelanjutan, dan kolaborasi bisa membuat perubahan positif. Kemitraan ini juga membuktikan pencapaian yang terwujud ketika dua merek bersatu dengan visi bersama."

Selain merayakan kolaborasi luar biasa antara Vantage dan NEOM McLaren, video ini juga menyoroti sejumlah perkembangan, pertumbuhan, dan dukungan yang telah diberikan kedua pihak. Dengan komitmen bersama pada inovasi dan dampak positif, Vantage ingin menciptakan semakin peluang yang lebih banyak bagi komunitas global.

