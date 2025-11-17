A Vantage brilha enquanto patrocinador principal da Smart Vision Summit 2025 no Bahrein e ganha o prémio "Most Trusted Broker"

PORT VILA, Vanuatu, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage, uma corretora de múltiplos ativos líder no setor, tomou orgulhosamente o palco central enquanto patrocinador principal da prestigiada Smart Vision Summit Bahrain 2025, sublinhando o seu compromisso em apoiar os principais eventos da indústria.

Ao reunir corretoras globais e especialistas em finanças e em negociação, a cimeira veio criar um espaço para a partilha de conhecimento, o networking e a apresentação das mais recentes inovações no setor da negociação online. Enquanto patrocinador principal, a Vantage assumiu um papel central nas conversas sobre transparência, tecnologia e serviços centrados no cliente.

Pela ocasião, a Vantage foi também reconhecida com o prémio "Most Trusted Broker Award", consolidando a reputação de fiabilidade, transparência e compromisso para com o serviço ao cliente da empresa. O prémio destaca as plataformas inovadoras, os serviços de confiança e o apoio abrangente que a empresa presta de forma personalizada a negociadores em vários mercados.

Marc Despallieres, CEO da Vantage Markets, comentou:

"É uma verdadeira honra sermos reconhecidos como "Most Trusted Broker", o que deixa claro o nível de confiança que os nossos clientes depositam em nós. Patrocinar a Forex Traders Summit no Bahrain reflete a nossa dedicação em apoiar a comunidade de negociadores e em promover relações profundas no seio da indústria. Continuamos empenhados em trazer inovação, transparência e as melhores experiências para os nossos clientes."

Este reconhecimento reforça a crescente presença da Vantage e a sua missão de capacitar negociadores com soluções seguranças, de confiança e inovadoras.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de vários ativos CFD que fornece aos clientes acesso a um serviço rápido e potente para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, mercadorias, índices, ações, ETF e obrigações.

Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação de confiança que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de negociação.

AVISO DE RISCO: os CFD são instrumentos complexos e acarretam um risco elevado de perda de fundos rapidamente devido à alavancagem. Certifique-se de que compreende os riscos antes de negociar.

Aviso de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, uma oferta ou pedido de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de qualquer jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentação locais. Os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento profissional independente antes de tomar quaisquer decisões financeiras ou de investimento. Qualquer confiança que depositar nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

