A Vantage garante sete nomeações nos prémios Finance Magnates Awards 2025
Notícias fornecidas porVantage
17 nov, 2025, 09:08 GMT
PORT VILA, Vanuatu, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage, a corretora de múltiplos ativos, tem o orgulho de anunciar que foi nomeada em sete categorias para o próximo Finance Magnates Awards 2025, reconhecendo a inovação e o compromisso da corretora com a excelência nos mercados globais.
No Finance Magnates Awards 2025, a Vantage foi selecionada nas seguintes categorias de prémios do Reino Unido:
- Best Spreads Broker 2025 (UK) (Melhor corretora de spreads 2025 (Reino Unido))
- Best Affiliate Program Broker 2025 (UK) (Melhor corretora de programas de afiliados 2025 (Reino Unido))
- Most Trusted Broker 2025 (UK) (Corretora mais fiável 2025 (Reino Unido))
- Best Overall Broker 2025 (UK) (Melhor corretora geral 2025 (Reino Unido))
A Vantage também recebeu nomeações nas categorias de prémios do Vietname:
- Most Trusted Broker 2025 (Vietnam) (Corretora mais fiável 2025 (Vietname))
- Fastest Growing Broker 2025 (Vietnam) (Corretora com crescimento mais rápido 2025 (Vietname))
- Best Overall Broker 2025 (Vietnam) (Melhor corretora geral 2025 (Vietname))
Os Finance Magnates Awards estão entre os prémios mais respeitados no setor da negociação, celebrando corretoras e empresas de fintech que mostram forte liderança, desempenho e serviço.
«Estas nomeações refletem o nosso compromisso em oferecer aos clientes condições de negociação competitivas, plataformas inovadoras e elevados padrões de transparência», afirmou Marc Despallieres, CEO da Vantage. "Sentimo-nos honrados por sermos reconhecidos nestas categorias de prémios e esperamos continuar a melhorar cada vez mais."
A votação para o Finance Magnates Awards 2025 começa a 29 de outubro de 2025. A Vantage convida os seus clientes, parceiros e comunidade a participar e a mostrar o seu apoio.
Sobre a Vantage
A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de vários ativos CFD que fornece aos clientes acesso a um serviço rápido e potente para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, mercadorias, índices, ações, ETF e obrigações.
Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação de confiança que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de negociação.
A Vantage é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC). As nomeações mencionadas neste comunicado refletem o reconhecimento do setor e não significam aprovação regulatória para a entidade licenciada pela VFSC.
negoceie de maneira mais inteligente @vantage
AVISO DE RISCO: os CFD são instrumentos complexos e acarretam um risco elevado de perda de fundos rapidamente devido à alavancagem. Certifique-se de que compreende os riscos antes de negociar.
Aviso de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, uma oferta ou pedido de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de qualquer jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentação locais. Os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento profissional independente antes de tomar quaisquer decisões financeiras ou de investimento. Qualquer confiança que depositar nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.
Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2785685/Vantage_Secures_Seven_Nominations_Finance_Magnates_Awards_2025.jpg
Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5538336/Vantage_Logo.jpg
