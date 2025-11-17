A Vantage garante sete nomeações nos prémios Finance Magnates Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage, a corretora de múltiplos ativos, tem o orgulho de anunciar que foi nomeada em sete categorias para o próximo Finance Magnates Awards 2025, reconhecendo a inovação e o compromisso da corretora com a excelência nos mercados globais.

No Finance Magnates Awards 2025, a Vantage foi selecionada nas seguintes categorias de prémios do Reino Unido:

Best Spreads Broker 2025 (UK) (Melhor corretora de spreads 2025 (Reino Unido))

Best Affiliate Program Broker 2025 (UK) (Melhor corretora de programas de afiliados 2025 (Reino Unido))

Most Trusted Broker 2025 (UK) (Corretora mais fiável 2025 (Reino Unido))

Best Overall Broker 2025 (UK) (Melhor corretora geral 2025 (Reino Unido))

A Vantage também recebeu nomeações nas categorias de prémios do Vietname:

Most Trusted Broker 2025 (Vietnam) (Corretora mais fiável 2025 (Vietname))

Fastest Growing Broker 2025 (Vietnam) (Corretora com crescimento mais rápido 2025 (Vietname))

Best Overall Broker 2025 (Vietnam) (Melhor corretora geral 2025 (Vietname))

Os Finance Magnates Awards estão entre os prémios mais respeitados no setor da negociação, celebrando corretoras e empresas de fintech que mostram forte liderança, desempenho e serviço.

«Estas nomeações refletem o nosso compromisso em oferecer aos clientes condições de negociação competitivas, plataformas inovadoras e elevados padrões de transparência», afirmou Marc Despallieres, CEO da Vantage. "Sentimo-nos honrados por sermos reconhecidos nestas categorias de prémios e esperamos continuar a melhorar cada vez mais."

A votação para o Finance Magnates Awards 2025 começa a 29 de outubro de 2025. A Vantage convida os seus clientes, parceiros e comunidade a participar e a mostrar o seu apoio.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de vários ativos CFD que fornece aos clientes acesso a um serviço rápido e potente para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, mercadorias, índices, ações, ETF e obrigações.

Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação de confiança que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de negociação.

A Vantage é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC). As nomeações mencionadas neste comunicado refletem o reconhecimento do setor e não significam aprovação regulatória para a entidade licenciada pela VFSC.

AVISO DE RISCO: os CFD são instrumentos complexos e acarretam um risco elevado de perda de fundos rapidamente devido à alavancagem. Certifique-se de que compreende os riscos antes de negociar.

Aviso de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, uma oferta ou pedido de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de qualquer jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentação locais. Os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento profissional independente antes de tomar quaisquer decisões financeiras ou de investimento. Qualquer confiança que depositar nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

