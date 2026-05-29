CordenPharma adquire a AmbioPharm para expandir a capacidade global de produção de APIs peptídicas

A aquisição fortalece as capacidades de fabrico de peptídeos dos EUA e amplia a experiência global em APIs de peptídeos complexos

A CordenPharma celebrou um acordo para adquirir a AmbioPharm, uma CDMO especializada em peptídeos com sede nos EUA e instalações em North Augusta, Carolina do Sul (EUA) e Xangai (China).



Com esta aquisição, a CordenPharma amplia as suas capacidades de desenvolvimento e fabricação de APIs peptídicas para programas peptídicos complexos.





A transação expande a pegada de fabrico de peptídeos a montante e a jusante da CordenPharma, adicionando mais capacidade para o fornecimento de APIs de peptídeos nos EUA e trazendo opções de produção baseadas em Xangai para a sua rede de clientes globais.



O negócio reforça as capacidades da CordenPharma enquanto CDMO de peptídeos, oferecendo aos clientes uma gama mais ampla de opções em linhas de fabrico, processos de escalonamento e modelos de fornecimento regionais e globais.

BASILEIA, Suíça, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma, uma das principais organizações globais de desenvolvimento e fabrico por contrato (CDMO), anunciou hoje ter celebrado um acordo para adquirir a AmbioPharm, uma CDMO de APIs peptídicas com sede nos EUA.

Reforço complementar das capacidades em APIs peptídicas

(AmbioPharm Photos) - CordenPharma to Acquire AmbioPharm’s two peptide API manufacturing facilities in North Augusta, South Carolina, USA and Shanghai, China.

Com as suas duas instalações na Carolina do Sul (EUA) e em Xangai (China), a AmbioPharm acrescenta capacidades diferenciadas de fabrico de peptídeos à atual plataforma e especialização da CordenPharma na área dos peptídeos. Após a integração, estas capacidades incluirão abordagens avançadas de peptídeos lineares e baseados em fragmentos, suportadas por processos flexíveis de síntese peptídica em fase sólida (SPPS), síntese peptídica em fase líquida (LPPS) e síntese híbrida, bem como a tecnologia Tag-Assisted Peptide Synthesis (TAPS) da CordenPharma. Após a conclusão da operação, a aquisição proporcionará aos clientes opções flexíveis para responder aos seus requisitos específicos de fabrico de APIs peptídicas complexas, longas e de elevada pureza.

Expansão da rede de instalações da CordenPharma

A AmbioPharm emprega aproximadamente 400 pessoas nas suas duas unidades. A aquisição reforça a rede global de instalações da CordenPharma, atualmente composta por 11 unidades na Europa e na América do Norte, através da expansão da sua capacidade de fabrico de peptídeos nos EUA e da integração do fornecimento de peptídeos a partir de Xangai na sua estrutura operacional.

Enquanto segunda unidade de peptídeos da CordenPharma nos EUA, a aquisição das instalações da AmbioPharm em North Augusta acrescentará uma capacidade significativa centrada na purificação e liofilização de APIs de peptídeos. A aquisição complementará as capacidades existentes na CordenPharma Colorado (EUA), permitindo que forneça opções de fornecimento de APIs peptídicas totalmente baseadas nos EUA para responder às necessidades dos clientes para projetos comerciais de peptídeos em larga escala.

No campus da AmbioPharm em Xangai, a CordenPharma irá tirar partido da nova unidade de fabrico de peptídeos de última geração para apoiar o fornecimento global dos mesmos para fins clínicos e comerciais, com significativa capacidade a montante nas áreas de SPPS, LPPS e síntese híbrida, bem como em determinadas capacidades a jusante..

Expansão das capacidades globais de CDMO de peptídeos da CordenPharma

Com a integração das instalações de North Augusta e Xangai, a CordenPharma expande a sua plataforma global de peptídeos por três continentes, oferecendo aos clientes apoio integral no desenvolvimento e fabrico de peptídeos.

Desde que a CordenPharma foi adquirida pela Astorg em 2022, a empresa continuou a expandir a sua plataforma global de peptídeos através de investimentos estratégicos e capacidade de fabrico expandida. Como parte da transação, os acionistas da AmbioPharm irão reinvestir no negócio combinado. Este reinvestimento reflete a confiança dos acionistas nas capacidades e no potencial de crescimento a longo prazo da Plataforma de Peptídeos expandida. A transação permanece sujeita às condições habituais de conclusão. Os termos financeiros não foram divulgados.

O Dr. Michael Quirmbach, Presidente e CEO do CordenPharma Group, comentou: "Esta aquisição reforça significativamente a Plataforma de Peptídeos da CordenPharma com capacidades complementares e potencia o nosso objetivo estratégico de ser um dos principais parceiros de fabrico de peptídeos. À medida que os programas de peptídeos se tornam mais complexos e avançados, os clientes valorizam parceiros CDMO capazes de oferecer tanto seleção científica de processos e robustez operacional a montante, e capacidade de fabrico a jusante e flexibilidade geográfica integrada. As capacidades da AmbioPharm complementam perfeitamente a nossa experiência existente em peptídeos, ajudando-nos a ampliar as formas como apoiamos os clientes desde o desenvolvimento até à comercialização."

"Passar a fazer parte da CordenPharma marca um novo capítulo emocionante para a AmbioPharm. Em conjunto, poderemos oferecer aos clientes capacidades técnicas mais abrangentes, maior capacidade global e uma plataforma de peptídeos altamente fiável para apoiar o desenvolvimento e a comercialização de medicamentos à base de peptídeos, através de uma rede global de instalações totalmente integrada. É importante ressaltar que continuamos focados nos pacientes que dependem desses medicamentos ", disse o CEO da AmbioPharm, Brian Gregg.

"Esta aquisição marca um passo importante na jornada de crescimento da CordenPharma, melhorando o posicionamento estratégico da empresa e apoiando oportunidades significativas de crescimento a longo prazo em peptídeos", disse o diretor da Astorg, Antoine Thomas. O Presidente do Conselho de Administração da CordenPharma, Paul Perreault, afirmou: "Este é um momento entusiasmante para o potencial dos peptídeos no apoio a doentes em todo o mundo e, na CordenPharma, reforçamos agora as nossas capacidades para concretizar essa promessa junto dos nossos parceiros."

"Desde o nosso investimento na AmbioPharm que trabalhamos em estreita colaboração com a empresa como acionista estratégico para melhorar as suas operações e expandir a sua presença global. Estamos extremamente orgulhosos do percurso da AmbioPharm e muito entusiasmados com a sua integração na CordenPharma, tendo em conta a amplitude da sua plataforma e especialização na área dos peptídeos. "Continuamos confiantes no forte potencial de crescimento do mercado global de CDMOs de peptídeos e esperamos continuar a apoiar o negócio combinado na sua ambição de alcançar um novo patamar de sucesso", afirmou Ling Yang, Partner e Head of Healthcare da Carlyle Asia.

O BNP Paribas atuou como consultor financeiro exclusivo da AmbioPharm.

Sobre a CordenPharma

A CordenPharma é uma parceira CDMO que apoia empresas biotecnológicas e farmacêuticas inovadoras no desenvolvimento de modalidades terapêuticas complexas ao longo do ciclo de desenvolvimento dos seus medicamentos. Aproveitando a experiência coletiva das equipas da sua rede global integrada de instalações, a CordenPharma disponibiliza serviços de outsourcing personalizados ao longo de toda a cadeia de fornecimento, desde o desenvolvimento em fase clínica inicial até à comercialização.

Com a especialização científica e a parceria no centro da sua atividade, a CordenPharma disponibiliza aos clientes serviços integrados de elevado valor acrescentado, com foco estratégico em peptídeos, oligonucleótidos, excipientes lipídicos personalizados, nanopartículas lipídicas (LNPs), injetáveis estéreis e no fornecimento alargado de pequenas moléculas, tanto de elevada potência como de potência convencional.

O CordenPharma Group é atualmente composto por 11 instalações em toda a Europa e América do Norte. No ano financeiro de 2025, a organização gerou vendas de 960 milhões de euros e tinha mais de 3000 funcionários. Em 2022, a CordenPharma foi adquirida pela Astorg para acelerar o seu desenvolvimento e fortalecer ainda mais as suas capacidades no espaço CDMO.

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Sobre a AmbioPharm

A AmbioPharm é uma CDMO global especializada em peptídeos sintéticos personalizados, fundada em 2005 e sediada em North Augusta, Carolina do Sul (EUA), especializada no desenvolvimento de processos de fabrico altamente eficientes para ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) à base de peptídeos, tanto em fases clínicas como comerciais. Nas nossas instalações de fabrico na South Carolina (EUA) e em Xangai, China, fabricamos novas entidades químicas (NCEs) ao abrigo das normas cGMP para clientes em todo o mundo. Ambas as instalações foram inspecionadas várias vezes pela FDA, bem como por outros órgãos reguladores globais, com excelentes resultados. A nossa missão é acelerar a chegada dos seus peptídeos aos pacientes.

Para obter mais informações sobre a AmbioPharm: www.ambiopharm.com | Siga a AmbioPharm no LinkedIn

Sobre a Astorg

A Astorg é uma das principais sociedades pan-europeias de private equity, com mais de 24 mil milhões de euros em ativos sob gestão. A Astorg é uma investidora multi-especialista com profunda experiência em serviços de saúde, tecnologia e negócios. No setor da saúde, a Astorg centra-se num conjunto restrito de subsetores: serviços e tecnologia farmacêutica, MedTech e serviços de MedTech, ferramentas para as ciências da vida e diagnóstico. Beneficiando de uma cultura empresarial distinta, de uma visão acionista ativa e de uma estrutura de decisão ágil, a Astorg trabalha em conjunto com fundadores, empreendedores e equipas de gestão na aquisição de empresas internacionais B2B de excelência, proporcionando orientação estratégica, governação e capital para reforçar o seu posicionamento estratégico e alcançar os seus objetivos financeiros. Com sede em Luxemburgo, a Astorg tem escritórios em Londres, Paris, Nova Iorque, Frankfurt e Milão.

Para mais informações sobre a Astorg: www.astorg.com | Siga a Astorg no LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988248/CordenPharma_and_AmbioPharm.jpg

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