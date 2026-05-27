CordenPharma adquiere AmbioPharm para ampliar su capacidad global de producción de principios activos peptídicos

Esta adquisición fortalece las capacidades de fabricación de péptidos en Estados Unidos y amplía la experiencia global en principios activos peptídicos complejos

CordenPharma ha firmado un acuerdo para adquirir AmbioPharm, una CDMO de péptidos con sede en Estados Unidos y con instalaciones en North Augusta, Carolina del Sur (Estados Unidos) y Shanghái (China).





Con esta adquisición, CordenPharma amplía su capacidad de desarrollo y fabricación de principios activos peptídicos para programas complejos.





La transacción expande la presencia de CordenPharma en la fabricación de péptidos, tanto en la fase inicial como en la final, al añadir mayor capacidad de suministro de principios activos peptídicos en Estados Unidos e incorporar opciones de producción en Shanghái a su red para clientes globales.





El acuerdo refuerza las capacidades de CDMO de péptidos de CordenPharma, ofreciendo a los clientes una mayor variedad de líneas de fabricación, escalado de producción y modelos de suministro regionales y globales.

BASILEA, Suiza, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir AmbioPharm, una CDMO de principios activos peptídicos con sede en Estados Unidos.

Agregar capacidades de API de péptidos complementarios

(AmbioPharm Photos) - CordenPharma to Acquire AmbioPharm’s two peptide API manufacturing facilities in North Augusta, South Carolina, USA and Shanghai, China.

Con sus dos plantas en Carolina del Sur (Estados Unidos) y Shanghái (China), AmbioPharm aporta capacidades diferenciadas de fabricación de péptidos a la plataforma y experiencia de CordenPharma en el sector de los péptidos. Una vez combinadas, estas capacidades incluirán enfoques avanzados para la síntesis de péptidos lineales y basados en fragmentos, respaldados por la síntesis flexible de péptidos en fase sólida (SPPS), la síntesis de péptidos en fase líquida (LPPS) y la síntesis híbrida, así como la síntesis de péptidos asistida por etiquetas (TAPS) de CordenPharma. Tras el cierre de la operación, la adquisición ofrecerá a los clientes opciones flexibles para satisfacer sus requisitos específicos de fabricación de principios activos peptídicos complejos, largos y de alta pureza.

Ampliación de la red de instalaciones de CordenPharma

AmbioPharm emplea a aproximadamente 400 personas en sus dos centros. Esta adquisición consolida la red global de instalaciones de CordenPharma, que cuenta con 11 centros en Europa y Norteamérica, al ampliar su capacidad de fabricación de péptidos en Estados Unidos e incorporar a su estructura operativa el suministro de péptidos con sede en Shanghái.

La adquisición de la planta de AmbioPharm en North Augusta, Carolina del Sur, como segunda planta de péptidos de CordenPharma en Estados Unidos, añadirá una capacidad significativa centrada en la purificación y liofilización de principios activos peptídicos. Esta adquisición complementará las capacidades existentes en la planta de CordenPharma en Colorado (Estados Unidos), lo que permitirá a CordenPharma ofrecer opciones de suministro de principios activos peptídicos totalmente estadounidenses para satisfacer las necesidades de los clientes en proyectos comerciales de péptidos a gran escala.

En el campus de AmbioPharm en Shanghái, CordenPharma aprovechará la nueva planta de fabricación de péptidos de última generación para respaldar el suministro global de péptidos para uso clínico y comercial, con una capacidad significativa en la fase inicial de la síntesis en fase sólida (SPPS), la síntesis en fase líquida (LPPS) y la síntesis híbrida, así como capacidades seleccionadas en la fase posterior.

Ampliación de las capacidades globales de CDMO de péptidos de CordenPharma

Mediante la integración de las instalaciones de North Augusta y Shanghái, CordenPharma amplía su plataforma global de péptidos a tres continentes, ofreciendo a sus clientes un soporte integral para el desarrollo y la fabricación de péptidos.

Desde que Astorg adquirió CordenPharma en 2022, la compañía ha continuado expandiendo su plataforma global de péptidos mediante inversiones estratégicas y el aumento de su capacidad de producción. Como parte de la transacción, los accionistas de AmbioPharm reinvertirán en la empresa resultante de la fusión. Esta reinversión refleja la confianza de los accionistas en las capacidades y el potencial de crecimiento a largo plazo de la plataforma de péptidos ampliada. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. No se han revelado los términos financieros.

El doctor Michael Quirmbach, presidente y consejero delegado de CordenPharma Group, indicó: "Esta adquisición fortalece significativamente la plataforma de péptidos de CordenPharma con capacidades complementarias y nos permite avanzar en nuestro objetivo estratégico de convertirnos en un socio líder en la fabricación de péptidos. A medida que los programas de péptidos se vuelven más complejos y avanzados, los clientes valoran a los socios CDMO que ofrecen tanto la selección de la ruta científica inicial como la solidez del proceso, junto con la escala de fabricación posterior y la flexibilidad geográfica integrada. Las capacidades de AmbioPharm complementan a la perfección nuestra experiencia actual en péptidos, lo que nos ayuda a ampliar las formas en que apoyamos a nuestros clientes desde el desarrollo hasta la comercialización".

"Formar parte de CordenPharma marca un nuevo e ilusionante capítulo para AmbioPharm. Juntos, podremos ofrecer a nuestros clientes mayores capacidades técnicas, una mayor capacidad global y una plataforma de péptidos altamente fiable para respaldar el desarrollo y la comercialización de medicamentos basados en péptidos, todo ello a través de una red global de instalaciones totalmente integrada. Es fundamental que sigamos centrados en los pacientes que dependen de estos medicamentos", declaró Brian Gregg, consejero delegado de AmbioPharm.

"Esta adquisición marca un paso importante en la trayectoria de crecimiento de CordenPharma, reforzando el posicionamiento estratégico de la compañía y respaldando importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo en el campo de los péptidos", destacó Antoine Thomas, director de Astorg. Paul Perreault, presidente del consejo de administración de CordenPharma, afirmó: "Este es un momento emocionante para el potencial de los péptidos y su capacidad para ayudar a pacientes de todo el mundo. Ahora, en CordenPharma, fortalecemos nuestras capacidades para cumplir esta promesa con nuestros socios".

"Desde nuestra inversión en AmbioPharm, hemos colaborado estrechamente con la empresa como accionista estratégico para optimizar sus operaciones y expandir su presencia global. Estamos sumamente orgullosos de los logros de AmbioPharm y muy entusiasmados con su fusión con CordenPharma, dada la amplitud de su plataforma de péptidos y su amplia experiencia. Seguimos confiando en el gran potencial de crecimiento del mercado global de CDMO de péptidos y esperamos continuar apoyando a la empresa resultante en su búsqueda de un mayor éxito", comentó Ling Yang, socia y directora del área de salud de Carlyle Asia.

BNP Paribas actuó como asesor financiero exclusivo de AmbioPharm.

Acerca de CordenPharma

CordenPharma es un socio CDMO que apoya a empresas innovadoras de biotecnología y farmacéuticas que desarrollan fármacos complejos, impulsando así el ciclo de vida de su desarrollo. Aprovechando la experiencia colectiva de sus equipos en su red global de instalaciones integradas, CordenPharma ofrece servicios de externalización a medida que abarcan toda la cadena de suministro, desde las primeras fases clínicas de desarrollo hasta la comercialización.

Con la experiencia científica y la colaboración como pilares fundamentales, CordenPharma ofrece a sus clientes servicios integrales de alto valor, con un enfoque estratégico en péptidos, oligonucleótidos, excipientes lipídicos personalizados, nanopartículas lipídicas (LNP), inyectables estériles y un amplio suministro de moléculas pequeñas (tanto de alta potencia como de potencia regular).

CordenPharma Group cuenta actualmente con 11 centros en Europa y Norteamérica. En el ejercicio fiscal de 2025, la organización generó una facturación de 960 millones de euros y contaba con más de 3.000 empleados. En 2022, CordenPharma fue adquirida por Astorg para acelerar su desarrollo y fortalecer aún más sus capacidades en el sector de la fabricación por contrato (CDMO).

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Acerca de AmbioPharm

AmbioPharm es una CDMO global de péptidos sintéticos personalizados, fundada en 2005 y con sede en North Augusta, Carolina del Sur, Estados Unidos. Se especializa en el desarrollo de procesos de fabricación altamente eficientes para ingredientes farmacéuticos activos (API) basados en péptidos, tanto en la fase clínica como en la comercial. En nuestras instalaciones de fabricación en Carolina del Sur, Estados Unidos, y Shanghái, China, fabricamos nuevas entidades químicas (NCE) bajo las normas cGMP para clientes de todo el mundo. Ambas instalaciones han sido inspeccionadas en múltiples ocasiones por la FDA y otros organismos reguladores internacionales, obteniendo excelentes resultados. Nuestra misión es acelerar la llegada de sus péptidos a los pacientes.

Para obtener más información sobre AmbioPharm: www.ambiopharm.com | Siga a AmbioPharm en LinkedIn

Acerca de Astorg

Astorg es una firma líder de capital privado paneuropea con más de 24.000 millones de euros en activos bajo gestión. Astorg es un inversor multiespecializado con amplia experiencia en los sectores de salud, tecnología y servicios empresariales. Dentro del sector salud, Astorg se concentra en un conjunto selecto de subsectores: servicios y tecnología farmacéutica, tecnología médica y servicios de tecnología médica, herramientas para ciencias de la vida y diagnóstico. Con una cultura emprendedora distintiva, una perspectiva centrada en el accionista y una estructura de toma de decisiones ágil, Astorg colabora con fundadores, emprendedores y equipos directivos para adquirir empresas B2B internacionales de primer nivel, proporcionándoles orientación estratégica, gobernanza y capital para mejorar su posicionamiento estratégico y alcanzar sus objetivos financieros. Con sede en Luxemburgo, Astorg cuenta con oficinas en Londres, París, Nueva York, Fráncfort y Milán.

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