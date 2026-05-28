코든파마, 암비오팜 인수...글로벌 펩타이드 API 생산 역량 확대

인수로 미국 내 펩타이드 생산 역량 강화와 복합 펩타이드 API 분야 글로벌 전문성 확대

코든파마(CordenPharma)가 펩타이드 CDMO 기업 암비오팜(AmbioPharm)을 인수하는 계약을 체결했다. 암비오팜은 미국에 본사를 두고 미국 사우스캐롤라이나주 노스오거스타와 중국 상하이에 생산 시설을 운영하고 있는 기업이다.

코든파마는 이번 인수로 복합 펩타이드 프로그램용 펩타이드 API 개발 및 생산 역량을 확대하게 된다.

이번 거래로 코든파마의 미국 기반 펩타이드 API 공급 역량이 강화되고 상하이 생산 시설이 네트워크에 추가되면서 글로벌 고객 대상 업스트림 및 다운스트림 펩타이드 생산 기반도 커지게 됐다.

이번 인수로 제조 라인 선택, 스케일업 경로, 지역 및 글로벌 공급 모델 측면에서 고객 선택지가 넓어져 코든파마의 펩타이드 CDMO 역량도 강화될 전망이다.

바젤, 스위스, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 위탁개발생산(CDMO) 기업 코든파마가 미국에 본사를 둔 펩타이드 API CDMO 기업 암비오팜 인수 계약을 체결했다고 5월 27일 발표했다.

펩타이드와 관련해 서로 부족한 점을 보완해 주는 거래

(AmbioPharm Photos) - CordenPharma to Acquire AmbioPharm’s two peptide API manufacturing facilities in North Augusta, South Carolina, USA and Shanghai, China.

암비오팜은 미국 사우스캐롤라이나와 중국 상하이 소재 생산 시설 두 곳을 기반으로 코든파마의 기존 펩타이드 플랫폼(Peptides Platform)과는 차별화된 펩타이드 생산 역량과 전문성을 추가하게 됐다. 양사의 역량이 통합되면 유연한 고체상 펩타이드 합성(Solid-Phase Peptide Synthesis, SPPS)과 액상 펩타이드 합성(Liquid-Phase Peptide Synthesis, LPPS), 하이브리드 합성 기술이 코든파마의 TAPS(Tag-Assisted Peptide Synthesis) 기술과 결합된다. 인수가 완료되면 고객에게는 각자 생산 요구사항에 맞춰 복합, 장쇄, 고순도 펩타이드 API를 융통성 있게 선택할 옵션이 생기게 된다.

코든파마 생산 네트워크 확장

암비오팜은 생산 시설 두 곳에 직원 약 400명을 고용하고 있다. 이번 인수로 유럽과 북미 지역 내 코든파마 생산 시설 11곳을 기반으로 미국 내 펩타이드 생산 역량을 확대하는 한편 상하이 생산 시설을 운영망에 편입하는 효과를 누리게 된다.

코든파마는 미국 내 두 번째 펩타이드 생산 시설이 되는 사우스캐롤라이나주 노스오거스타 사업장을 통해 펩타이드 API의 정제 및 동결건조 역량을 크게 확대할 예정이다. 또 미국 콜로라도 시설과 상호 보완적으로 운영해 대규모 상업용 펩타이드 프로젝트를 미국 내에서 충분히 대응할 수 있게 된다.

상하이 캠퍼스에서는 최첨단 펩타이드 생산 시설을 활용해 임상 및 상업용 글로벌 펩타이드 공급을 지원하게 되며, SPPS, LPPS, 하이브리드 합성 기반의 대규모 업스트림 생산 역량과 일부 다운스트림 기능도 제공할 예정이다.

글로벌 펩타이드 CDMO 역량 확대

코든파마는 노스오거스타 및 상하이 시설을 통합해 3개 대륙에서 글로벌 펩타이드 플랫폼을 구축하게 되며, 고객들에게 엔드투엔드 펩타이드 개발 및 생산 지원 서비스를 제공할 수 있게 된다.

코든파마는 2022년 애스터그(Astorg)에 인수된 이후 전략적 투자와 생산 역량 확대를 통해 글로벌 펩타이드 플랫폼을 지속적으로 강화해왔다. 암비오팜 주주들은 이번 거래의 일환으로 통합 법인에 재투자할 예정이다. 이는 확대된 펩타이드 플랫폼의 역량과 장기 성장 가능성에 대한 주주들의 신뢰를 반영한 것이다. 이번 거래는 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 하며 인수액과 조건은 공개되지 않았다.

마이클 퀴름바흐(Michael Quirmbach) 코든파마 그룹 사장 겸 CEO는 "이번 인수는 역량을 상호 보완해 코든파마의 펩타이드 플랫폼이 크게 강화되고, 선도적인 펩타이드 생산 파트너로 자리매김하려는 전략적 목표가 진전되는 계기다. 펩타이드 프로그램이 갈수록 복잡하고 고도화됨에 따라 고객도 업스트림에서 과학 공정을 선택할 수 있고 프로세스가 견고하며 다운스트림에서는 생산 규모와 지역적 유연성을 겸비한 CDMO 파트너를 중요하게 여기고 있다. 암비오팜의 역량은 당사의 기존 전문성을 완벽히 보완하며 개발부터 상용화까지 고객 지원 방식을 더욱 확대하게 될 것"이라고 말했다.

브라이언 그레그(Brian Gregg) 암비오팜 CEO는 "코든파마의 일원이 되는 것은 암비오팜에 새로운 장이 열리는 중요한 전환점이다. 양사는 더 폭넓은 기술 역량과 글로벌 생산 능력, 완전히 통합된 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 펩타이드 기반 의약품 개발 및 상용화를 지원하는 신뢰도 높은 펩타이드 플랫폼을 고객에게 제공할 수 있을 것이다. 무엇보다도 해당 의약품이 필요한 환자들을 최우선으로 고려할 것"이라고 말했다.

앙투안 토마(Antoine Thomas) 애스터그 이사는 "이번 인수는 코든파마 성장 가도에서 중요한 이정표로, 회사의 전략적 입지가 강화되고 펩타이드 분야에서 장기적으로 성장하는 기회가 될 것"이라고 말했다. 폴 페로(Paul Perreault) 코든파마 이사회 의장은 "전 세계 환자들에게 펩타이드 치료의 가능성이 열리는 매우 중요한 시점이며, 코든파마는 이번 인수를 통해 파트너들과 함께 그 가능성을 실현할 역량을 더욱 강화하게 됐다"고 말했다.

링 양(Ling Yang) 칼라일 아시아(Carlyle Asia) 헬스케어 부문 총괄 파트너는 "암비오팜 투자 이후 전략적 주주로서 회사의 운영 개선과 글로벌 확장을 위해 긴밀히 협력해 왔다. 암비오팜이 이뤄낸 성과를 매우 자랑스럽게 생각하며, 폭넓은 펩타이드 플랫폼과 전문성을 보유한 코든파마와 합병하게 돼 기대가 매우 크다. 글로벌 펩타이드 CDMO 시장의 강력한 성장 잠재력을 확신하며, 통합 기업이 다음 단계에서도 성공을 이어가도록 지속적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

BNP파리바(BNP Paribas)가 암비오팜의 단독 재무 자문사로 참여했다.

코든파마 소개

코든파마는 바이오 및 제약 혁신 기업과 복합 모달리티 의약품 개발 전 주기를 함께 하는 CDMO 파트너다. 글로벌 통합 생산 네트워크 전반에 걸친 전문성을 바탕으로 초기 임상 개발부터 상용화까지 전체 공급망에 걸친 맞춤형 아웃소싱 서비스를 제공한다.

코든파마는 과학 전문성과 파트너십을 핵심 가치로 삼고 있으며 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드, 맞춤형 지질 부형제, 지질나노입자(LNP), 무균 주사제, 고효능 및 일반 소분자 의약품 분야에서 종합적으로 고부가가치 서비스를 제공한다.

현재 코든파마 그룹은 유럽과 북미 지역에서 생산 시설 11곳을 운영하고 있다. 2025 회계연도 기준 매출은 9억 6000만 유로이며 직원 수는 3000명이 넘는다. 코든파마는 2022년 애스터그에 인수돼 CDMO 분야 역량 강화를 위해 성장 속도를 높이고 있다.

자세한 사항은 cordenpharma.com에서 확인할 수 있다I 링크드인에서 코든파마 팔로우 가능.

암비오팜 소개

암비오팜은 2005년 설립된 글로벌 맞춤형 합성 펩타이드 CDMO 기업으로, 미국 사우스캐롤라이나주 노스오거스타에 본사를 두고 있다. 임상 및 상업 단계 펩타이드 기반 활성의약품원료(API)를 대상으로 하는 고효율 생산 공정 개발을 전문으로 하고 있다. 미국 사우스캐롤라이나와 중국 상하이 생산 시설에서 전 세계 고객을 대상으로 cGMP 기준의 신물질(NCE)을 생산하고 있다. 두 시설 모두 미국 식품의약국(FDA)과 글로벌 규제 기관이 다수 시행한 실사를 성공리에 통과했다. 회사의 사명은 펩타이드 의약품을 환자들에게 더욱 빠르게 제공하는 것이다.

자세한 사항은 www.ambiopharm.com에서 확인할 수 있다 | 링크드인에서 암비오팜 팔로우 가능.

애스터그 소개

애스터그는 240억 유로가 넘는 자산을 운용하는 범유럽계 선도 사모펀드 운용사다. 헬스케어, 기술, 비즈니스 서비스 분야에 깊은 전문성을 보유한 멀티 스페셜리스트 투자사로, 헬스케어 부문에서는 제약 서비스 및 기술, 메드테크 및 메드테크 서비스, 생명과학 도구, 진단 분야에 집중 투자하고 있다. 룩셈부르크에 본사를 두고 런던, 파리, 뉴욕, 프랑크푸르트, 밀라노에 사무소를 운영하고 있으며, 창업자와 경영진과 협력해 프리미엄 글로벌 B2B 기업의 전략적 성장과 재무 목표 달성을 지원하고 있다.

자세한 사항은 www.astorg.com 에서 확인할 수 있다 | 링크드인에서 Astorg 팔로우 가능

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2988248/CordenPharma_and_AmbioPharm.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1173757/CordenPharma_Logo_New.jpg

SOURCE CordenPharma