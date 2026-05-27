CordenPharma acquiert AmbioPharm pour accroître sa capacité mondiale de production d'API peptidiques

L'acquisition renforce les capacités de production de peptides aux États-Unis et élargit l'expertise mondiale en matière d'API peptidiques complexes

CordenPharma a conclu un accord pour l'acquisition d'AmbioPharm, une CDMO de peptides basée aux États-Unis et disposant d'installations à North Augusta, en Caroline du Sud (États-Unis) et à Shanghai (Chine).



Avec cette acquisition, CordenPharma élargit ses capacités de développement et de fabrication d'API peptidiques pour des programmes peptidiques complexes.





La transaction élargit l'empreinte de CordenPharma en amont et en aval de la fabrication de peptides en ajoutant une capacité supplémentaire pour l'approvisionnement en API peptidiques basés aux États-Unis et en intégrant des options de production basées à Shanghai dans son réseau pour les clients mondiaux.



L'accord renforce les capacités CDMO de CordenPharma dans le domaine des peptides, offrant aux clients un choix plus large de lignes de fabrication, de voies de mise à l'échelle et de modèles d'approvisionnement régionaux/mondiaux.

BÂLE, Suisse, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour acquérir AmbioPharm, une CDMO d'API de peptides basée aux États-Unis.

Ajout de capacités complémentaires d'API pour les peptides

(AmbioPharm Photos) - CordenPharma to Acquire AmbioPharm’s two peptide API manufacturing facilities in North Augusta, South Carolina, USA and Shanghai, China.

Avec ses deux sites en Caroline du Sud (USA) et à Shanghai (Chine), AmbioPharm ajoute des capacités de fabrication de peptides différenciées à la plateforme et à l'expertise de CordenPharma dans le domaine des peptides. Une fois combinées, elles comprendront des approches peptidiques linéaires et fragmentaires avancées, soutenues par la synthèse peptidique en phase solide (SPPS), la synthèse peptidique en phase liquide (LPPS) et la synthèse hybride, ainsi que la synthèse peptidique assistée par étiquette (TAPS) de CordenPharma. Une fois l'acquisition réalisée, les clients disposeront d'options flexibles pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de fabrication d'API peptidiques complexes, longs et de haute pureté.

Extension du réseau d'installations de CordenPharma

AmbioPharm emploie environ 400 personnes sur ses deux sites. L'acquisition s'appuie sur le réseau mondial de CordenPharma, qui compte 11 sites en Europe et en Amérique du Nord, en augmentant sa capacité de production de peptides aux États-Unis et en intégrant l'approvisionnement en peptides basé à Shanghai dans son empreinte opérationnelle.

L'acquisition du site d'AmbioPharm à North Augusta, en Caroline du Sud, est la deuxième installation de CordenPharma aux États-Unis dans le domaine des peptides et permettra d'augmenter considérablement la capacité de purification et de lyophilisation des IPA de peptides. L'acquisition viendra compléter les capacités existantes de CordenPharma Colorado (États-Unis), ce qui permettra à CordenPharma de proposer des options d'approvisionnement en API peptidiques entièrement basées aux États-Unis pour répondre aux besoins des clients dans le cadre de projets peptidiques commerciaux à grande échelle.

Sur le campus d'AmbioPharm à Shanghai, CordenPharma s'appuiera sur la nouvelle installation de fabrication de peptides à la pointe de la technologie pour soutenir l'approvisionnement en peptides cliniques et commerciaux à l'échelle mondiale, avec une capacité importante en amont pour la synthèse SPPS, LPPS et hybride, ainsi que des capacités sélectionnées en aval.

Extension des capacités mondiales de CordenPharma en matière de CDMO pour les peptides

En intégrant les sites de North Augusta et de Shanghai, CordenPharma étend sa plateforme mondiale de peptides sur trois continents, offrant à ses clients un soutien de bout en bout en matière de développement et de fabrication de peptides.

Depuis l'acquisition de CordenPharma par Astorg en 2022, l'entreprise a continué à développer sa plateforme mondiale de peptides par le biais d'investissements stratégiques et de capacités de production accrues. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires d'AmbioPharm réinvestiront dans l'entreprise combinée. Ce réinvestissement reflète la confiance des actionnaires dans les capacités et le potentiel de croissance à long terme de la plateforme élargie des peptides. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Michael Quirmbach, président-directeur général du groupe CordenPharma, a déclaré : "Cette acquisition renforce considérablement la plateforme de peptides de CordenPharma avec des capacités complémentaires et fait progresser notre objectif stratégique de servir de partenaire de premier plan pour la fabrication de peptides. Les programmes de peptides devenant de plus en plus complexes et avancés, les clients apprécient les partenaires CDMO qui peuvent offrir à la fois la sélection des voies scientifiques et la robustesse des processus en amont, l'échelle de fabrication en aval et la flexibilité géographique intégrée. Les capacités d'AmbioPharm complètent parfaitement notre expertise existante en matière de peptides, ce qui nous permet d'élargir la manière dont nous soutenons nos clients, du développement à la commercialisation."

"L'intégration à CordenPharma marque un nouveau chapitre passionnant pour AmbioPharm. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir à nos clients des capacités techniques plus étendues, une capacité mondiale accrue et une plateforme de peptides très fiable pour soutenir le développement et la commercialisation de médicaments à base de peptides, par le biais d'un réseau mondial d'installations entièrement intégré. Il est important que nous restions concentrés sur les patients qui dépendent de ces médicaments", a déclaré Brian Gregg, PDG d'AmbioPharm.

"Cette acquisition marque une étape importante dans le parcours de croissance de CordenPharma, améliorant le positionnement stratégique de la société et soutenant d'importantes opportunités de croissance à long terme dans le domaine des peptides", a déclaré Antoine Thomas, directeur d'Astorg. Paul Perreault, président du conseil d'administration de CordenPharma, a déclaré : "C'est une période passionnante pour la promesse des peptides d'aider les patients du monde entier, et CordenPharma renforce désormais ses capacités à tenir cette promesse pour ses partenaires.

"Depuis notre investissement dans AmbioPharm, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la société en tant qu'actionnaire stratégique afin d'améliorer ses opérations et d'étendre son empreinte mondiale. Nous sommes incroyablement fiers de ce qu'AmbioPharm a accompli et nous sommes très enthousiastes à l'idée de sa fusion avec CordenPharma, compte tenu de l'étendue de sa plateforme et de son expertise en matière de peptides. Nous restons confiants dans le fort potentiel de croissance du marché mondial des CDMO de peptides et nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise combinée dans ses efforts pour atteindre un nouveau niveau de réussite", a commenté Ling Yang, partenaire et responsable du secteur de la santé chez Carlyle Asia.

BNP Paribas a agi en tant que conseiller financier exclusif d'AmbioPharm.

À propos de CordenPharma

CordenPharma est un partenaire CDMO qui soutient les innovateurs biotechnologiques et pharmaceutiques de modalités complexes dans l'avancement du cycle de développement de leurs médicaments. En s'appuyant sur l'expertise collective des équipes de son réseau d'installations intégrées au niveau mondial, CordenPharma fournit des services d'externalisation sur mesure couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement de la phase clinique précoce jusqu'à la commercialisation.

Grâce à son expertise scientifique et à ses partenariats, CordenPharma fournit à ses clients des services de bout en bout à forte valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les peptides, les oligonucléotides, les excipients lipidiques personnalisés, les nanoparticules lipidiques (LNP), les produits injectables stériles et l'offre étendue de petites molécules (à la fois très puissantes et de puissance normale).

Le groupe CordenPharma comprend actuellement 11 sites en Europe et en Amérique du Nord. Au cours de l'exercice 2025, l'organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 960 millions d'euros et employait plus de 3 000 personnes. En 2022, CordenPharma a été racheté par Astorg afin d'accélérer son développement et de renforcer ses capacités dans le domaine des CDMO.

Veuillez consulter cordenpharma.com pour plus d'informations Je suis CordenPharma sur LinkedIn

À propos de AmbioPharm

AmbioPharm est une CDMO mondiale spécialisée dans les peptides synthétiques, fondée en 2005 et basée à North Augusta, en Caroline du Sud (États-Unis). Elle est spécialisée dans le développement de processus de fabrication hautement efficaces pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à base de peptides, aux stades clinique et commercial. Dans nos usines de Caroline du Sud (États-Unis) et de Shanghai (Chine), nous fabriquons de nouvelles entités chimiques (NCE) dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (cGMP) pour des clients du monde entier. Les deux installations ont été inspectées à plusieurs reprises par la FDA ainsi que par d'autres organismes de réglementation internationaux, avec d'excellents résultats. Notre mission est d'accélérer la mise à disposition de vos peptides aux patients.

Pour plus d'informations sur AmbioPharm : www.ambiopharm.com | Suivez AmbioPharm sur LinkedIn

À propos de Astorg

Astorg est une société de capital-investissement paneuropéenne de premier plan qui gère plus de 24 milliards d'euros d'actifs. Astorg est un investisseur multi-spécialiste qui possède une grande expertise dans les domaines de la santé, de la technologie et des services aux entreprises. Au sein des soins de santé, Astorg se concentre sur un nombre restreint de sous-secteurs : services et technologies pharmaceutiques, MedTech et services MedTech, outils pour les sciences de la vie et diagnostics. Bénéficiant d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective d'actionnaire engagé et d'un organe de décision allégé, Astorg travaille avec des fondateurs, des entrepreneurs et des équipes de gestion pour acquérir des entreprises B2B internationales de premier plan, en leur fournissant des conseils stratégiques, une gouvernance et des capitaux pour améliorer leur positionnement stratégique et atteindre leurs objectifs financiers. Astorg a son siège au Luxembourg et des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort et Milan.

Pour plus d'informations sur Astorg : www.astorg.com | Suivez Astorg sur LinkedIn

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