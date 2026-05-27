CordenPharma erwirbt AmbioPharm zur Erweiterung der weltweiten Peptid-API-Kapazität

Akquisition stärkt Produktionskapazitäten für Peptide in den USA und erweitert die globale Expertise für komplexe Peptid-APIs

CordenPharma hat eine Vereinbarung zur Übernahme von AmbioPharm getroffen, einem Peptid-CDMO mit Hauptsitz in den USA und Einrichtungen in North Augusta, South Carolina (USA) und Shanghai (China).



Mit der Übernahme erweitert CordenPharma seine Kapazitäten in der Entwicklung und Herstellung von Peptid-Wirkstoffen für komplexe Peptidprogramme.





Die Transaktion erweitert die vor- und nachgelagerte Peptidproduktion von CordenPharma, indem weitere Kapazitäten für die Lieferung von Peptid-Wirkstoffen aus den USA geschaffen und Produktionsmöglichkeiten in Shanghai für globale Kunden in das Netzwerk aufgenommen werden.



Die Vereinbarung stärkt die Kapazitäten von CordenPharma im Bereich der Peptid-CDMOs und bietet den Kunden eine größere Auswahl an Produktionslinien, Scale-up-Pfaden und regionalen/globalen Liefermodellen.

BASEL, Schweiz, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von AmbioPharm, einem CDMO für Peptid-Wirkstoffe mit Hauptsitz in den USA, getroffen hat.

Hinzufügen von ergänzenden Peptid-API-Fähigkeiten

(AmbioPharm Photos) - CordenPharma to Acquire AmbioPharm’s two peptide API manufacturing facilities in North Augusta, South Carolina, USA and Shanghai, China.

Mit seinen beiden Standorten in South Carolina (USA) und Shanghai (China) ergänzt AmbioPharm die bestehende Peptid-Plattform und das Know-how von CordenPharma um differenzierte Peptid-Produktionskapazitäten. Einmal kombiniert, werden diese fortschrittliche lineare und fragmentbasierte Peptidansätze umfassen, die durch flexible Festphasen-Peptidsynthese (SPPS), Flüssigphasen-Peptidsynthese (LPPS) und Hybridsynthese sowie CordenPharmas Tag-unterstützte Peptidsynthese (TAPS) unterstützt werden. Nach dem Abschluss der Übernahme werden die Kunden flexible Optionen haben, um ihre spezifischen Herstellungsanforderungen für komplexe, lange und hochreine Peptid-Wirkstoffe zu erfüllen.

Skalierung des Netzwerks von CordenPharma

AmbioPharm beschäftigt an seinen beiden Standorten rund 400 Mitarbeiter. Die Akquisition baut auf CordenPharmas globalem Netzwerk von 11 Standorten in Europa und Nordamerika auf, indem sie die Produktionskapazitäten für Peptide in den USA erweitert und die Peptidversorgung in Shanghai in das Unternehmen integriert.

Die Übernahme des AmbioPharm-Standorts in North Augusta, SC, ist die zweite Peptidanlage von CordenPharma in den USA und erweitert die Kapazitäten für die Reinigung und Lyophilisierung von Peptid-Wirkstoffen. Die Akquisition wird die bestehenden Kapazitäten von CordenPharma Colorado (USA) ergänzen, so dass CordenPharma in der Lage sein wird, vollständig in den USA ansässige Peptid-API-Lieferoptionen anzubieten, um den Bedarf der Kunden an groß angelegten kommerziellen Peptidprojekten zu decken.

Auf dem AmbioPharm-Campus in Shanghai wird CordenPharma die neue, hochmoderne Peptidproduktionsanlage nutzen, um die klinische und kommerzielle weltweite Peptidversorgung mit beträchtlichen Upstream-Kapazitäten in den Bereichen SPPS, LPPS und Hybridsynthese sowie mit ausgewählten Downstream-Kapazitäten zu unterstützen.

Ausweitung der globalen Peptid-CDMO-Kapazitäten von CordenPharma

Durch die Integration der Standorte North Augusta und Shanghai erweitert CordenPharma seine globale Peptidplattform auf drei Kontinente und bietet seinen Kunden eine umfassende Unterstützung bei der Entwicklung und Herstellung von Peptiden.

Seit der Übernahme von CordenPharma durch Astorg im Jahr 2022 hat das Unternehmen seine globale Peptidplattform durch strategische Investitionen und erweiterte Produktionskapazitäten weiter ausgebaut. Als Teil der Transaktion werden die Aktionäre von AmbioPharm in das kombinierte Unternehmen reinvestieren. Diese Reinvestition spiegelt das Vertrauen der Aktionäre in die Fähigkeiten und das langfristige Wachstumspotenzial der erweiterten Peptidplattform wider. Die Transaktion unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Dr. Michael Quirmbach, Präsident und CEO der CordenPharma Gruppe, kommentierte: "Diese Akquisition stärkt die Peptid-Plattform von CordenPharma mit komplementären Fähigkeiten und bringt unser strategisches Ziel voran, ein führender Partner für die Peptidherstellung zu sein. Da die Peptidprogramme immer komplexer und fortschrittlicher werden, schätzen die Kunden CDMO-Partner, die sowohl die Auswahl der wissenschaftlichen Routen und die Robustheit der Prozesse im Vorfeld als auch die Größe der nachgelagerten Produktion und die integrierte geografische Flexibilität bieten können. Die Fähigkeiten von AmbioPharm ergänzen unser bestehendes Peptid-Know-how perfekt und helfen uns, die Möglichkeiten zu erweitern, mit denen wir unsere Kunden von der Entwicklung bis zur Kommerzialisierung unterstützen können".

"Die Zugehörigkeit zu CordenPharma markiert ein aufregendes neues Kapitel für AmbioPharm. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unseren Kunden umfassendere technische Fähigkeiten, größere globale Kapazitäten und eine äußerst zuverlässige Peptidplattform anzubieten, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von Medikamenten auf Peptidbasis zu unterstützen, die über ein vollständig integriertes globales Netzwerk von Einrichtungen bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass wir uns weiterhin auf die Patienten konzentrieren, die auf diese Medikamente angewiesen sind", sagte AmbioPharm-CEO Brian Gregg.

"Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt auf dem Wachstumspfad von CordenPharma. Sie stärkt die strategische Positionierung des Unternehmens und unterstützt bedeutende langfristige Wachstumschancen im Bereich der Peptide", sagte Astorg-Direktor Antoine Thomas. Der Vorstandsvorsitzende von CordenPharma, Paul Perreault, kommentierte: "Dies ist eine aufregende Zeit für das Versprechen von Peptiden, Patienten auf der ganzen Welt zu helfen, und jetzt verstärken wir bei CordenPharma unsere Fähigkeiten, dieses Versprechen für unsere Partner zu erfüllen."

"Seit unserer Investition in AmbioPharm haben wir als strategischer Anteilseigner eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um seinen Betrieb zu verbessern und seine globale Präsenz zu erweitern. Wir sind unglaublich stolz auf das, was AmbioPharm erreicht hat, und freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit CordenPharma, angesichts der Breite der Peptidplattform und der Expertise des Unternehmens. Wir sind nach wie vor vom starken Wachstumspotenzial des globalen CDMO-Marktes für Peptide überzeugt und freuen uns darauf, das kombinierte Unternehmen auf seinem Weg zum nächsten Erfolg weiter zu unterstützen", kommentierte Ling Yang, Partner und Leiter des Bereichs Healthcare bei Carlyle Asia.

BNP Paribas fungierte als exklusiver Finanzberater für AmbioPharm.

Informationen zu CordenPharma

CordenPharma ist ein CDMO-Partner, der Biotech- und Pharmainnovatoren komplexer Modalitäten bei der Weiterentwicklung des Lebenszyklus ihrer Arzneimittelentwicklung unterstützt. CordenPharma nutzt das kollektive Fachwissen der Teams seines weltweit integrierten Netzwerks von Standorten und bietet maßgeschneiderte Outsourcing-Dienstleistungen für die gesamte Lieferkette, von der frühen klinischen Entwicklungsphase bis zur Vermarktung.

CordenPharma bietet seinen Kunden hochwertige End-to-End-Dienstleistungen mit strategischem Schwerpunkt auf Peptiden, Oligonukleotiden, maßgeschneiderten Lipid-Hilfsstoffen, Lipid-Nanopartikeln (LNP), sterilen Injektionsmitteln und dem umfangreichen Angebot an kleinen Molekülen (sowohl hochwirksam als auch mit normaler Potenz).

Die CordenPharma-Gruppe besteht derzeit aus 11 Einrichtungen in Europa und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 960 Millionen Euro und beschäftigte über 3.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 wurde CordenPharma von Astorg übernommen, um seine Entwicklung zu beschleunigen und seine Fähigkeiten im Bereich CDMO weiter zu stärken.

Bitte besuchen Sie cordenpharma.com für weitere Informationen I Folgen Sie CordenPharma auf LinkedIn

Über AmbioPharm

AmbioPharm ist ein 2005 gegründetes, weltweit tätiges CDMO-Unternehmen für synthetische Peptide mit Hauptsitz in North Augusta, South Carolina, USA, das sich auf die Entwicklung hocheffizienter Herstellungsprozesse für peptidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in klinischen und kommerziellen Phasen spezialisiert hat. In unseren Produktionsstätten in South Carolina (USA) und Shanghai (China) stellen wir neue chemische Substanzen (NCEs) unter cGMP für Kunden in aller Welt her. Beide Einrichtungen wurden bereits mehrfach von der FDA und anderen globalen Aufsichtsbehörden mit ausgezeichneten Ergebnissen inspiziert. Unser Ziel ist es, Ihre Peptide schneller zum Patienten zu bringen.

Für weitere Informationen über AmbioPharm: www.ambiopharm.com | Folgen Sie AmbioPharm auf LinkedIn

Über Astorg

Astorg ist eine führende paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 24 Milliarden Euro. Astorg ist ein multispezialisierter Investor mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Unternehmensdienstleistungen. Innerhalb des Gesundheitswesens konzentriert sich Astorg auf eine enge Auswahl von Teilsektoren: pharmazeutische Dienstleistungen und Technologie, MedTech und MedTech-Dienstleistungen, biowissenschaftliche Instrumente und Diagnostika. Mit einer ausgeprägten Unternehmenskultur, einer engagierten Aktionärsperspektive und einem schlanken Entscheidungsgremium arbeitet Astorg mit Gründern, Unternehmern und Managementteams zusammen, um erstklassige internationale B2B-Unternehmen zu erwerben, und bietet ihnen strategische Beratung, Governance und Kapital, um ihre strategische Positionierung zu verbessern und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Astorg hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und unterhält Büros in London, Paris, New York, Frankfurt und Mailand.

Für weitere Informationen über Astorg: www.astorg.com | Folgen Sie Astorg auf LinkedIn

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