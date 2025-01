HR Path Adquire IntSys Solutions, Fortalecendo sua Expertise em Workday e Expandindo Presença na Irlanda do Norte

A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de sistemas de informação de RH (HRIS), tem o prazer de anunciar a aquisição estratégica da IntSys Solutions, uma empresa com sede na Irlanda do Norte, especializada em integração Workday e serviços inovadores de tecnologia de RH.

PARIS, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A HR Path capacita organizações através de uma gama abrangente de soluções de RH. Com expertise em consultoria, implementação e serviços gerenciados, a HR Path apoia mais de 3.000 clientes em todo o mundo em suas jornadas de transformação digital de RH. Fundada em 2001, a empresa opera em 22 países, oferecendo consistentemente soluções inovadoras e personalizadas para impulsionar o sucesso organizacional.

Já a IntSys Solutions, estabelecida em 2021, rapidamente construiu uma forte reputação por sua abordagem centrada no cliente, ampla expertise em implementação e integração Workday, e soluções de RH personalizadas para atender às necessidades únicas dos clientes.

Após a aquisição da Three Plus Consulting em março de 2024, um especialista em Workday no Reino Unido, esta aquisição marca mais um passo significativo para a HR Path em fortalecer suas capacidades e expandir sua presença na Irlanda do Norte e nos mercados mais amplos do Reino Unido e Irlanda.

Essa aquisição reforça ainda mais a missão da HR Path de capacitar empresas por meio de soluções abrangentes de RH e serviços nas áreas de consultoria, implementação e serviços gerenciados, solidificando sua posição como líder global na indústria de RH.

"Receber a IntSys e sua talentosa equipe na prática Workday da HR Path representa um passo importante para expandir nossa capacidade de oferecer integrações perfeitas e soluções inovadoras aos nossos clientes", observou Thomas Ortega, Partner Workday na HR Path. "Esta nova parceria se alinha perfeitamente com o foco da HR Path em explorar novas oportunidades com Workday e fornecer aos nossos clientes opções aprimoradas para atender às suas necessidades em constante evolução."

"Estamos muito animados em nos juntar à família HR Path", expressou Sean Sheerin, Managing Director da IntSys. "A jornada para essa parceria mais parecia uma reunião de amigos do que encontros de negócios formais, o que mostra como nossos valores estão alinhados. Essa colaboração abre maiores oportunidades tanto para nossa equipe quanto para nossos clientes, permitindo-nos oferecer uma gama mais ampla de serviços enquanto mantemos o nível de confiança e qualidade pelo qual somos conhecidos. Juntos com a HR Path, estamos empolgados para criar soluções ainda melhores e continuar entregando um valor excepcional aos nossos clientes."

