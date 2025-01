HR Path, leader mondial du conseil en ressources humaines et des solutions SIRH, est fier d'annoncer l'acquisition stratégique d'IntSys Solutions, une entreprise basée en Irlande du Nord, spécialisée dans l'intégration Workday et les services innovants de technologies RH.

PARIS, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- HR Path accompagne les organisations grâce à une gamme complète de solutions RH. Avec son expertise couvrant le conseil, l'intégration et l'externalisation des services RH, HR Path soutient plus de 3 000 clients à travers le monde dans leurs parcours de transformation digitale RH. Fondée en 2001, l'entreprise est présente dans 22 pays, fournissant des solutions innovantes et sur mesure pour favoriser le succès des organisations.

HR Path acquiert IntSys Solutions, renforçant son expertise Workday et élargissant sa présence en Irlande du Nord

Fondée en 2021, la société IntSys Solutions s'est rapidement forgée une solide réputation grâce à son approche centrée sur le client, son expertise approfondie en implémentation et intégration Workday, ainsi que ses solutions RH adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

Faisant suite à l'acquisition de Three Plus Consulting en mars 2024, spécialiste Workday basé au Royaume-Uni, cette nouvelle acquisition marque une étape importante pour HR Path dans le renforcement de ses capacités et l'expansion de sa présence en Irlande du Nord, ainsi que plus largement sur le marché britannique.

Cette acquisition renforce la mission d'HR Path de permettre aux entreprises d'accéder à des solutions RH complètes couvrant le conseil, l'intégration et les services managés, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans l'industrie RH.

"Accueillir IntSys et son équipe talentueuse au sein de la pratique Workday d'HR Path constitue une avancée significative dans notre capacité à fournir des intégrations fluides et des solutions innovantes à nos clients" a déclaré Thomas Ortega, associé Workday chez HR Path. "Ce nouveau partenariat s'aligne parfaitement avec la volonté d'HR Path d'explorer de nouvelles opportunités avec Workday et de proposer à nos clients des solutions enrichies pour répondre à leurs besoins en constante évolution. "

"Nous sommes ravis de rejoindre la famille HR Path," a exprimé Sean Sheerin, Directeur général d'IntSys. "Le chemin vers ce partenariat ressemblait davantage à des retrouvailles entre amis qu'à des réunions d'affaires formelles, ce qui reflète l'alignement de nos valeurs. Cette collaboration ouvre de grandes opportunités pour notre équipe et nos clients, nous permettant d'offrir une gamme élargie de services tout en conservant la confiance et la qualité qui font notre réputation. Avec HR Path, nous sommes enthousiastes à l'idée de créer de meilleures solutions et de continuer à apporter une valeur exceptionnelle à nos clients."

