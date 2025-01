HR Path übernimmt IntSys Solutions und stärkt damit seine Workday-Expertise sowie seine Präsenz in Nordirland

HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR-Beratung und HRIS-Lösungen, gibt stolz die strategische Übernahme von IntSys Solutions bekannt, einem in Nordirland ansässigen Unternehmen, das sich auf Workday-Integration und innovative HR-Technologiedienstleistungen spezialisiert hat.

PARIS, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- HR Path stärkt Unternehmen mit einem umfassenden Angebot an HR-Lösungen. Mit Fachwissen in den Bereichen Beratung, Implementierung und Managed Services unterstützt HR Path weltweit über 3.000 Kunden auf ihrem Weg der digitalen HR-Transformation. Seit der Gründung im Jahr 2001 ist das Unternehmen in 22 Ländern tätig und liefert kontinuierlich innovative und maßgeschneiderte Lösungen, um den Erfolg von Organisationen voranzutreiben.

IntSys Solutions wurde 2021 gegründet und hat sich schnell einen starken Ruf für seinen kundenorientierten Ansatz, umfassende Expertise in der Workday Implementierung und Integration sowie maßgeschneiderte HR-Lösungen erarbeitet, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden.

Nach der Übernahme von Three Plus Consulting im März 2024, einem auf Workday spezialisierten Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, stellt diese Akquisition einen weiteren bedeutenden Schritt für HR Path dar, um seine Kompetenzen zu stärken und seine Präsenz in Nordirland sowie auf den breiteren Märkten des Vereinigten Königreichs und Irlands auszubauen.

Diese Akquisition stärkt weiter die Mission von HR Path, Unternehmen durch umfassende HR-Lösungen und -Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Implementierung und Managed Services zu unterstützen und seine Position als weltweiter Marktführer in der HR-Branche zu festigen.

„Die Aufnahme von IntSys und seinem talentierten Team in die HR Path Workday-Praxis ist ein bedeutender Schritt zur Erweiterung unserer Fähigkeit, unseren Kunden nahtlose Integrationen und innovative Lösungen zu liefern.", sagte Thomas Ortega, Workday Partner bei HR Path. „Diese neue Partnerschaft steht im Einklang mit HR Paths Ziel, neue Chancen mit Workday zu erschließen und unseren Kunden erweiterte Optionen zu bieten, um ihren sich wandelnden Bedürfnissen gerecht zu werden."

„Wir sind begeistert, Teil der HR Path-Familie zu werden", sagte Sean Sheerin, Geschäftsführer von IntSys. „Der Weg zu dieser Partnerschaft fühlte sich eher wie ein freundschaftlicher Austausch als wie formelle Geschäftstreffen an, was zeigt, wie gut unsere Werte miteinander übereinstimmen. Diese Zusammenarbeit eröffnet größere Chancen sowohl für unser Team als auch für unsere Kunden, sodass wir ein erweitertes Serviceangebot anbieten können, während wir das Vertrauen und die Qualität, für die wir bekannt sind, beibehalten. Gemeinsam mit HR Path freuen wir uns darauf, noch bessere Lösungen zu entwickeln und weiterhin außergewöhnlichen Mehrwert für unsere Kunden zu liefern."

