HR Path Expande Presença na APAC com Aquisição Estratégica da Blueprint HR Software

PARIS, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, anuncia a aquisição estratégica da Blueprint HR Software Solutions, subsidiária da Blueprint Technologies, empresa indiana especializada em SAP SuccessFactors, Concur e UKG.

View PDF HR Path Expands APAC Footprint with Strategic Acquisition of Blueprint HR Software

Com operações em 28 países e um time de mais de 2.500 profissionais, a HR Path é uma parceira de confiança para empresas que enfrentam os desafios da gestão de Recursos Humanos. A companhia oferece serviços de consultoria, implementação e operação, com foco em otimizar processos de RH e impulsionar o crescimento organizacional. Desde sua fundação, em 2001, a HR Path mantém o compromisso de transformar as práticas de RH em escala global.

A Blueprint Technologies continuará operando de forma independente, com foco dedicado a serviços de ERP, enquanto sua subsidiária, Blueprint HR Software, divisão especializada em tecnologia de RH, passa a integrar a HR Path como parte desse alinhamento estratégico.

François Boulet, Co-Fundador da HR Path, comentou: "Esta aquisição fortalece nossa presença na Índia, Oriente Médio e Arábia Saudita, além de abrir portas para novas regiões na APAC. Ela nos permitirá ampliar significativamente nossa atuação nos Emirados Árabes Unidos e aumentar de forma expressiva nossa presença na Índia."

Lalit Mehra, Managing Director da HR Path Índia, acrescentou: "Já oferecemos serviços globais para Workday e, com a expertise da Blueprint HR, ampliamos ainda mais nossas capacidades em SAP SuccessFactors e UKG a partir da Índia. Isso fortalece nossa atuação e nos permite atender clientes no mundo todo com soluções completas de HRIS."

Rony John, MD & CEO da Blueprint Technologies, afirmou : "Essa desmobilização fortalece nosso foco estratégico e acelera nosso crescimento global nas nossas principais áreas de atuação em SAP S/4 HANA, SAP BDC, BTP, SAP CX e IA. Isso nos permite reinvestir na expansão de nossas ofertas principais e aumentar o valor entregue aos nossos clientes, ampliando o impacto da nossa tecnologia e levando ainda mais foco e inovação ao nosso portfólio SAP."

Kalyan T, COO da Blueprint Technologies, adicionou: "Nossa prática de RH construiu uma reputação sólida ao longo dos anos, e temos orgulho das conquistas do time. À medida que reorientamos nossas prioridades organizacionais, a Blueprint HR Software garante continuidade, novas oportunidades para nossa equipe e maior valor para nossos clientes. Essa transição também fortalece nossa agilidade operacional."

Contact: Fabienne LATOUR - [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2836814/Press_Release_Blueprint_HR_PT.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836800/5652202/Blueprint_HR_an_HR_Path_company_Logo.jpg