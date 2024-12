HR Path Expande sua Presença Global com a Aquisição do Pay Human Group, fortalecendo sua Atuação na LATAM

HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem o orgulho de anunciar a aquisição estratégica do Pay Human Group, uma renomada empresa mexicana especializada em gestão de folha de pagamento e consultoria de RH.

PARIS, 3 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com 27 anos de experiência, o Pay Human Group construiu uma sólida reputação ao oferecer soluções transparentes, seguras e adaptáveis às necessidades únicas de cada cliente.

View PDF HR Path Expands Global Reach with the Acquisition of Pay Human Group

Essa aquisição representa um marco significativo para a HR Path, fortalecendo ainda mais sua posição de liderança no setor de RH e expandindo sua presença no mercado latino-americano. A expertise do Pay Human Group em gestão de folha de pagamento e serviços personalizados de RH está perfeitamente alinhada à missão da HR Path de capacitar empresas por meio de soluções e serviços completos nas áreas de consultoria, implementação e gestão contínua.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Human Pay à família HR Path", declarou François Boulet, cofundador e CEO da HR Path. "Sua liderança no México e na Colômbia, combinada com sua ampla expertise e compromisso com a excelência em BPO (Terceirização da Folha de Pagamento) está alinhada com nossa estratégia de oferecer soluções e serviços de RH em todo o mundo. Juntos, continuaremos a inovar e oferecer um serviço incomparável, permitindo que nossos clientes acessem nossos serviços AIR (Advise, Implement, and Run) em ainda mais países."

Frédéric Van Bellinghen, Partner da HR Path, acrescentou, "A missão do Pay Human Group de capacitar organizações com gestão de folha de pagamento e serviços de recursos humanos de ponta está fortemente alinhada ao nosso compromisso de oferecer experiências excepcionais aos clientes. Juntos, continuaremos a proporcionar consultoria especializada, eficiência operacional em folha de pagamento, adaptabilidade, tecnologia e segurança robusta, permitindo que nossos clientes se concentrem no crescimento de seus negócios e tenham acesso às ferramentas necessárias para prosperar no ambiente empresarial em constante mudança de hoje."

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2572062/HR_Path.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2572065/5057670/HR_Path_Pay_Human_Group_Logo.jpg

CONTACTO: Fabienne LATOUR, [email protected]