HR Path erweitert seine globale Reichweite durch die Übernahme der Pay Human Group und stärkt seine Marktpräsenz in LATAM

HR Path, ein weltweit führender Anbieter von HR-Beratung und HRIS-Lösungen, ist stolz darauf, die strategische Übernahme der Pay Human Group bekannt zu geben, einem angesehenen mexikanischen Unternehmen, das sich auf Lohnbuchhaltung und HR-Beratung spezialisiert hat.

PARIS, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Mit 27 Jahren Erfahrung hat sich die Pay Human Group einen guten Ruf für die Bereitstellung transparenter, sicherer und anpassungsfähiger Lösungen erworben, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

View PDF HR Path Expands Global Reach with the Acquisition of Pay Human Group

Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für HR Path, der die Position als führendes Unternehmen in der HR-Branche weiter festigt und die Präsenz auf dem lateinamerikanischen Markt ausbaut. Die Expertise der Pay Human Group in den Bereichen Gehaltsabrechnung und personalisierte Personaldienstleistungen fügt sich nahtlos in die Mission von HR Path ein, Unternehmen durch umfassende HR-Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Implementierung und Managed Services zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, Pay Human in der HR Path-Familie willkommen zu heißen", sagte François Boulet, Mitbegründer und CEO von HR Path. „Die führende Position von Pay Human in Mexiko und Kolumbien in Kombination mit ihrer umfassenden Expertise und ihrem Engagement für Spitzenleistungen im BPO-Bereich (Business Process Outsourcing) passt perfekt zu unserer Strategie, die besten HR-Lösungen und Dienstleistungen weltweit anzubieten. Gemeinsam werden wir weiterhin innovativ sein und einen unübertroffenen Service bieten, der es unseren Kunden ermöglicht, in noch mehr Ländern auf unsere AIR (Advise, Implement, and Run) - Dienstleistungen zuzugreifen."

Frédéric Van Bellinghen, Partner bei HR Path, fügte hinzu: „Die Mission der Pay Human Group, Organisationen mit modernster Lohnabrechnung und HR-Services zu stärken, steht im Einklang mit unserem Engagement, herausragende Kundenerlebnisse zu liefern. Gemeinsam werden wir weiterhin spezialisierte Beratung, operative Effizienz in der Lohnabrechnung, Anpassungsfähigkeit, Technologie und umfassende Sicherheit bereitstellen, damit unsere Kunden sich auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können und mit den notwendigen Werkzeugen ausgestattet sind, um in der heutigen sich schnell verändernden Geschäftswelt erfolgreich zu sein."

