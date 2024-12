HR Path étend sa présence mondiale avec l'acquisition de Pay Human Group, renforçant ainsi sa position sur le marché en Amérique latine

HR Path, leader mondial du conseil en ressources humaines et des solutions SIRH, est fier d'annoncer l'acquisition stratégique de Pay Human Group, une entreprise mexicaine emblématique spécialisée dans l'externalisation de la paie et le conseil en ressources humaines.

PARIS, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Forte de 27 ans d'expérience, Pay Human Group s'est forgé une solide réputation en offrant des services accessibles, sécurisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

View PDF HR Path Expands Global Reach with the Acquisition of Pay Human Group

Cette acquisition représente une étape importante pour HR Path, consolidant davantage sa position de leader dans le secteur des RH et élargissant sa présence sur le marché latino-américain. L'expertise de Pay Human Group en gestion de la paie et en services RH personnalisés s'aligne parfaitement avec la mission d'HR Path : accompagner les entreprises grâce à des solutions RH globales et des services complets couvrant le conseil, l'implémentation et les services managés.

"Nous sommes ravis d'accueillir Pay Human au sein de la famille HR Path," a déclaré François Boulet, co-fondateur et PDG de HR Path : "Leur position dominante au Mexique et en Colombie, combiné à leur expertise approfondie et à leur engagement envers l'excellence dans le BPO (Business Process Outsourcing), s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à offrir les meilleures solutions RH et services à l'échelle mondiale. Ensemble, nous continuerons d'innover et de fournir un service inégalé, permettant à nos clients d'accéder à nos services AIR (Advise, Implement, and Run) dans encore plus de pays."

Frédéric Van Bellinghen, Partner chez HR Path, a ajouté : "La mission du groupe Pay Human, qui est d'offrir des services de pointe aux organisations en gestion de la paie et en conseil RH, s'aligne étroitement avec notre engagement à offrir des expériences clients exceptionnelles. Ensemble, nous continuerons à proposer des conseils spécialisés, une gestion opérationnelle efficace de la paie, une grande adaptabilité, des technologies avancées et une sécurité renforcée, afin que nos clients puissent se concentrer sur la croissance de leur activité, avec les outils nécessaires pour réussir dans un environnement économique en constante évolution."

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2572060/HR_Path.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2572065/5057670/HR_Path_Pay_Human_Group_Logo.jpg

CONTACT: Fabienne LATOUR, [email protected]