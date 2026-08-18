HR Path fortalece sua presença global com a aquisição estratégica do Grupo PHR na América Latina

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HR Path

18 ago, 2026, 13:00 GMT

PARIS, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, anuncia com orgulho a aquisição estratégica do Grupo PHR, especialista latino-americano em soluções SAP SuccessFactors, SAP HCM e ADP Workforce, com operações no México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

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Press Release HR Path Ardian
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Press Release HR Path Ardian

Com presença em 33 países e uma equipe de mais de 2.600 profissionais, a HR Path é uma parceira de confiança para empresas que enfrentam os desafios da gestão de Recursos Humanos. Por meio de seus serviços de consultoria, implementação e gestão de folha de pagamento, a HR Path oferece soluções desenvolvidas para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento. Desde sua fundação, em 2001, a empresa mantém seu compromisso de transformar os Recursos Humanos globalmente.

Fundado em 1999, o Grupo PHR construiu uma sólida reputação na entrega de soluções de gestão de capital humano que otimizam e simplificam os processos de Recursos Humanos. Sua expertise abrange as soluções SAP SuccessFactors na nuvem e SAP HCM, além de soluções de Gestão de Tempo e Frequência da ADP Workforce, ajudando as organizações a construir práticas de gestão de RH mais eficientes e integradas, alinhadas às suas necessidades de negócio.

Essa aquisição representa um passo importante na estratégia de crescimento da HR Path na América Latina. Ao unir as capacidades globais da HR Path à expertise regional do Grupo PHR, a organização combinada estará ainda mais preparada para apoiar seus clientes com conhecimento local e uma oferta mais ampla de transformação de Recursos Humanos de ponta a ponta.

A presença da HR Path na América Latina começou no México, em 2018. Em 2024, sua atuação regional foi ampliada para o México e a Colômbia. Com a incorporação do Grupo PHR em 2026, a HR Path passa a estar presente no México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina, fortalecendo sua capacidade de apoiar organizações em toda a região com expertise local e capacidade de entrega global.

"A aquisição do Grupo PHR, reconhecido por sua expertise em soluções SAP SuccessFactors, SAP HCM e ADP Workforce em toda a América Latina, representa um movimento estratégico que apoia nossa ambição de nos tornarmos referência global em transformação de Recursos Humanos", afirma Frédéric Van Bellinghen, sócio da HR Path. "Seu profundo conhecimento e relacionamento sólido com clientes no México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina complementam nossas capacidades globais e nos permitem gerar ainda mais valor para nossos clientes. Essa parceria não se resume ao crescimento: trata-se de sinergia, inovação e um compromisso compartilhado com a excelência."

Contato : Fabienne LATOUR - [email protected] 

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