HR Path accélère son développement en Amérique Latine grâce à l'acquisition de Grupo PHR

PARIS, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, un leader mondial du conseil en ressources humaines et des solutions SIRH, annonce l'acquisition de Grupo PHR, un acteur de référence en Amérique latine dans les solutions SAP SuccessFactors, SAP HCM et ADP Workforce, opérant au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Chili et en Argentine.

View PDF Press Release HR Path Ardian

Présent dans 33 pays et avec une équipe de plus de 2 600 professionnels, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises naviguant dans les complexités des ressources humaines. Grâce à son activité de conseil, d'implémentation et d'externalisation, HR Path offre des solutions innovantes conçues pour améliorer l'efficacité et favoriser la croissance. Depuis sa création en 2001, l'entreprise reste fidèle à sa mission de redéfinir les pratiques RH à l'échelle mondiale.

Fondée en 1999, Grupo PHR s'est forgé une solide réputation dans la mise en œuvre de solutions de gestion du capital humain permettant d'optimiser et de simplifier les processus RH. Son expertise couvre les solutions cloud SAP SuccessFactors, les solutions SAP HCM, ainsi que la gestion des temps et des activités via ADP Workforce, aidant les organisations à mettre en place des pratiques de gestion des ressources humaines plus efficaces, intégrées et alignées sur leurs enjeux métier.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance d'HR Path en Amérique latine. En combinant les capacités mondiales d'HR Path avec l'expertise régionale de Grupo PHR, la nouvelle organisation sera mieux positionnée pour accompagner ses clients grâce à une connaissance approfondie des marchés locaux et à une offre élargie de transformation RH de bout en bout.

La présence d'HR Path en Amérique Latine a débuté au Mexique en 2018. En 2024, son empreinte régionale s'est étendue au Mexique et à la Colombie. Avec l'intégration de Grupo PHR en 2026, HR Path est désormais présent au Mexique, en Colombie, au Chili, au Pérou et en Argentine, renforçant ainsi sa capacité à accompagner les organisations de toute la région grâce à une expertise locale approfondie et à des capacités de déploiement et de prestation de services à l'échelle mondiale.

« L'acquisition de Grupo PHR, une entreprise reconnue pour son expertise des solutions SAP SuccessFactors, SAP HCM et ADP Workforce en Amérique latine, constitue une démarche stratégique qui soutient notre ambition de devenir la référence mondiale en matière de transformation des Ressources Humaines », déclare Frédéric Van Bellinghen, associé chez HR Path. « Leur connaissance approfondie du marché et leurs solides relations clients au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Chili et en Argentine complètent parfaitement nos capacités mondiales, nous permettant d'apporter encore davantage de valeur à nos clients. Ce partenariat ne se résume pas à la croissance : il repose sur la synergie, l'innovation et un engagement commun en faveur de l'excellence. »

Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]