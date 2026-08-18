HR Path、ラテンアメリカのGrupo PHRを戦略的に買収し、世界での事業展開を強化

パリ, 2026年8月18日 /PRNewswire/ -- 人事コンサルティングおよびHRISソリューションのグローバルリーダーであるHR Pathは、SAP SuccessFactors、SAP HCM、ADP Workforceソリューションを専門とし、メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ、アルゼンチンで事業を展開するラテンアメリカのGrupo PHRを戦略的に買収したことを発表しました。

33か国で事業を展開し、2,600人を超える専門家からなるチームを擁するHR Pathは、人事の複雑な課題に取り組む企業にとって信頼できるパートナーです。HR Pathは、コンサルティング、導入支援、給与管理サービスを通じて、効率向上と成長促進を図るソリューションを提供しています。2001年の創業以来、同社は世界規模で人事を変革するという使命を揺るぎなく貫いてきました。

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1999年に設立されたGrupo PHRは、人事プロセスを最適化・簡素化する人的資本管理ソリューションを提供し、高い評価を築いてきました。同社の専門知識は、SAP SuccessFactorsのクラウドソリューションおよびSAP HCMソリューション、ならびにADP Workforceによる勤怠管理に及び、組織がビジネスニーズに沿った、より効率的で統合された人事管理体制を構築できるよう支援しています。

今回の買収は、HR Pathのラテンアメリカにおける 成長戦略の重要な一歩となります。HR Pathのグローバルな能力とGrupo PHRの地域における専門知識を融合することで、統合後の組織は、現地の知見とより幅広いエンドツーエンドの人事変革能力を生かし、クライアントへの支援をさらに充実させることができます。

HR Pathのラテンアメリカでの事業展開は、2018年にメキシコで始まりました。2024年には、同社はメキシコとコロンビアで事業基盤を拡大しました。2026年にGrupo PHRが加わったことで、HR Pathの事業展開地域は現在、メキシコ、コロンビア、チリ、ペルー、アルゼンチンに広がり、現地に根ざした専門知識とグローバルなサービス提供能力を生かして、同地域全体の組織への支援体制を強化しています。

「ラテンアメリカ全域でSAP SuccessFactors、SAP HCM、ADP Workforceソリューションに関する専門知識で定評のあるGrupo PHRの買収は、人事変革の世界的リーダーとなるという当社の目標を後押しする戦略的な一手です」と、HR PathのパートナーであるFrédéric Van Bellinghenは述べました。「メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ、アルゼンチンにおける同社の深い知見と強固な顧客関係は、当社のグローバルな能力を補完し、クライアントにさらなる価値を提供できるようにします。この提携は、単なる成長にとどまるものではなく、相乗効果とイノベーション、そして卓越性を追求するという共通の姿勢を重視するものです。」

お問い合わせ先：Fabienne LATOUR - [email protected]

SOURCE HR Path