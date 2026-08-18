HR Path fortalece su presencia global con la adquisición estratégica de Grupo PHR en Latinoamérica

PARÍS, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder global en consultoría de Recursos Humanos y soluciones HRIS, se enorgullece en anunciar la adquisición estratégica de Grupo PHR, especialista latinoamericano en SAP SuccessFactors, SAP HCM y soluciones ADP Workforce software, con operaciones en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

View PDF Press Release HR Path Ardian

Con presencia en 33 países y un equipo de más de 2,600 profesionales, HR Path es un socio de confianza para las empresas que buscan transformar sus Recursos Humanos. A través de sus servicios de consultoría, implementación y gestión de nómina, HR Path ofrece soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la compañía se ha mantenido firme en su misión de transformar los Recursos Humanos a nivel global.

Fundado en 1999, Grupo PHR ha construido una sólida reputación al ofrecer soluciones de gestión de capital humano que optimizan y simplifican los procesos de Recursos Humanos. Su experiencia abarca soluciones en la nube de SAP SuccessFactors, SAP HCM y Gestión de Tiempo y Asistencia de ADP Workforce, ayudando a las organizaciones a construir prácticas de gestión de Recursos Humanos más eficientes e integradas, que van en línea con sus necesidades.

Esta adquisición representa un paso muy importante en la estrategia de crecimiento de HR Path en Latinoamérica. Al unir las capacidades globales de HR Path con la experiencia regional de Grupo PHR, la organización podrá ofrecer a sus clientes un conocimiento local mayor y capacidades más amplias de transformación integral para sus Recursos Humanos.

La presencia de HR Path en Latinoamérica comenzó en México en 2018. En 2024, su presencia regional se expandió en México y Colombia. Y ahora con la incorporación de Grupo PHR en 2026, Con la incorporación de Grupo PHR en 2026, HR Path extiende ahora su presencia a México, Colombia, Chile, Perú y Argentina, fortaleciendo su capacidad para acompañar a las organizaciones de toda la región, con experiencia local y conocimiento global.

"La adquisición de Grupo PHR, una compañía reconocida por su experiencia en SAP SuccessFactors en Latinoamérica, es un movimiento estratégico que respalda nuestra ambición de convertirnos en el referente global de la transformación de Recursos Humanos", afirmó Frédéric Van Bellinghen, Partner de HR Path. "Su profundo conocimiento y sus sólidas relaciones con clientes en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina complementan nuestras capacidades globales, permitiéndonos aportar aún más valor a nuestros clientes. Esta alianza no solo se trata de crecimiento: se trata de sinergia, innovación y un compromiso compartido con la excelencia".

Contacto : Fabienne LATOUR - [email protected]