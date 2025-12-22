Vantage Markets reconhecida pela colaboração em tempo real com a Trend Micro na área de inteligência contra ameaças

O Innovation Partnership Award (Prémio de Parceria em Inovação) destaca a profunda colaboração, a partilha de inteligência em tempo real e a implantação de segurança avançada numa das principais plataformas de negociação financeira da Austrália

SYDNEY, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Trend Micro Incorporated ( TYO: 4704 ; TSE: 4704 ), líder global em segurança cibernética, anunciou hoje que a Vantage Markets foi homenageada com o seu Prémio de Parceria em Inovação, reconhecendo a abordagem pioneira da organização para fortalecer a resiliência cibernética e a sua colaboração estratégica com a Trend Micro.

O grupo de empresas Vantage Markets opera em mais de 30 escritórios mundiais, enquanto a Vantage Markets é reconhecida como uma das principais plataformas de negociação de multiativos do mundo. A sua aposta na fiabilidade, rapidez e experiência do utilizador tornou-a na plataforma de negociação número um na Austrália e número dois a nível global. Enfrentando um rápido crescimento e um cenário de ameaças globais cada vez mais complexo, a organização investiu fortemente no estabelecimento de uma base de cibersegurança integrada e orientada por inteligência.

Desde 2021, a Vantage Markets e a Trend Micro estabeleceram uma estreita parceria. Através desta colaboração, a Vantage Markets ampliou a sua capacidade de segurança para uma função global, aproveitando a inteligência de ameaças em tempo real e a visibilidade unificada em ambientes críticos.

Eric Cheng, Diretor de Segurança Cibernética e da Informação, Vantage Markets: "A segurança sustenta todos os aspetos da experiência de negociação que oferecemos. Trabalhar com a Trend Micro permitiu-nos amadurecer as nossas operações de segurança muito mais rapidamente do que poderíamos tê-las feito sozinhos. A capacidade de correlacionar telemetria de nuvem, carga de trabalho e identidade num único local mudou fundamentalmente a forma como detetamos e respondemos a ameaças em toda a nossa presença global. Este reconhecimento reflete o nosso compromisso em elevar continuamente o nível de resiliência, não apenas para a nossa própria organização, mas para todo o ecossistema de serviços financeiros."

A Vantage Markets implementou um conjunto abrangente de soluções da Trend Micro na plataforma de segurança cibernética empresarial Vision One, alimentada por IA, incluindo a Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM, Gestão da exposição ao risco cibernético Trend Vision One™), Trend Vision One™ XDR for Endpoints (Trend Vision One™ XDR para terminais), Trend Vision One™ Endpoint Security (Segurança de terminais Trend Vision One™), Trend Vision One™ Cloud Security (Segurança da nuvem Trend Vision One™) e Trend Service One™. Esta abordagem integrada proporcionou maior visibilidade na nuvem, nos utilizadores e nas aplicações; deteção e resposta mais rápidas; e uma experiência de segurança consistente em toda a sua presença global em rápida expansão.

Complementando esta base tecnológica, a equipa de segurança da Vantage possui certificações reconhecidas globalmente, incluindo CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE e CISA, e tem uma vasta experiência em arquitetura de segurança de nível bancário e operações globais de equipas vermelhas. Esta experiência garante que as contas dos utilizadores e respetivos ativos são protegidos por profissionais altamente qualificados com capacidades comprovadas.

Inovação impulsionada por uma visão e inteligência partilhadas

Um fator fundamental reconhecido pelo prémio é a contribuição contínua da Vantage Markets para a comunidade de cibersegurança em geral. A organização partilha regularmente informações sobre novos agentes de ameaças, participa em pré-visualizações privadas de produtos e fornece feedback que influencia diretamente a evolução da plataforma da Trend Micro.

Este modelo colaborativo fortaleceu as capacidades de ambas as organizações, permitindo à Trend Micro aperfeiçoar as tecnologias de deteção e resposta a ameaças, ao mesmo tempo que capacitou a Vantage Markets com uma consciência situacional mais profunda e um contexto de ameaças em tempo real.

Reforço da resiliência cibernética em todos os serviços financeiros

As instituições financeiras em todo o mundo continuam a enfrentar ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas e dinâmicas. Para a Vantage Markets, a capacidade de unificar a telemetria, automatizar a identificação de riscos e acelerar os fluxos de trabalho de investigação tem sido fundamental para a sua transformação em matéria de segurança.

A plataforma Trend Vision One™ desempenhou um papel fundamental na obtenção desses resultados, permitindo uma proteção mais integrada em toda a infraestrutura de nuvem, cargas de trabalho, identidade e atividade do utilizador.

Srujan Talakokkula, Diretor Executivo, Trend Micro Commercial ANZ: "A Vantage Markets é um excelente exemplo do que é possível quando as organizações tratam a cibersegurança como um facilitador estratégico. O ritmo de adoção, a disposição para colaborar e a contribuição para a inteligência contra ameaças influenciaram diretamente a forma como desenvolvemos a nossa plataforma. Ao consolidar a visibilidade e automatizar fluxos de trabalho de segurança de alto valor, criaram um modelo resiliente e escalável que estabelece uma referência para as organizações de serviços financeiros em toda a região. Estamos orgulhosos de apoiar o seu percurso e entusiasmados com o que se seguirá."

Olhando para o futuro

O reconhecimento marca um marco significativo na parceria contínua entre a Trend Micro e a Vantage Markets, reforçando o compromisso comum de melhorar a preparação para a segurança cibernética em todo o setor de serviços financeiros.

À medida que a Vantage Markets continua a expandir a sua presença global, a organização está empenhada em reforçar a segurança financeira a longo prazo. Isto irá alavancar ainda mais a plataforma alimentada por IA da Trend Micro para promover a sua visão de segurança, melhorando a conformidade, fortalecendo a proteção na nuvem e garantindo experiências mais seguras para clientes em todo o mundo.

Sobre a Trend Micro

A Trend Micro, líder global em segurança cibernética, ajuda a tornar o mundo seguro para a troca de informações digitais entre pessoas, governos e empresas. A Trend utiliza o seu conhecimento em segurança e inteligência artificial para proteger mais de 500 000 empresas e milhões de indivíduos em nuvens, redes, terminais e dispositivos em todo o mundo. No centro está a Trend Vision One™, a única plataforma de cibersegurança empresarial com tecnologia de IA que centraliza a gestão da exposição a riscos cibernéticos e as operações de segurança, oferecendo proteção em camadas em ambientes locais, híbridos e multinuvem. A inigualável inteligência contra ameaças fornecida pela Trend permite que as organizações se defendam proativamente contra centenas de milhões de ameaças todos os dias. A segurança proativa começa aqui. www.TrendMicro.com.au .

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos Diferenciais (Contracts for Difference, CFD), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, fornecendo uma plataforma de negociação fiável, uma aplicação de negociação móvel premiada e uma plataforma de negociação fácil de utilizar que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de negociação.

negocie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO : os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de que compreende os riscos antes de negociar.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de qualquer jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentação locais. Os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento profissional independente antes de tomar quaisquer decisões financeiras ou de investimento. Qualquer confiança que depositar nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg