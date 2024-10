VANCOUVER, BC, 17 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Wondershare, líder global em soluções de software de criatividade, está a anunciar o lançamento do Filmora 14, a mais recente versão do seu premiado software de edição de vídeo. Com o slogan "More AI, Videos in Less Clicks" (Mais IA, Vídeos em Menos Cliques), esta grande atualização introduz funcionalidades inovadoras de IA que simplificam o processo de criação de vídeo para criadores de conteúdos de todos os níveis. O Filmora 14 aproveita o poder da inteligência artificial (IA) para aumentar a produtividade e a criatividade na edição de vídeo.

O& Filmora 14 da Wondershare revoluciona a edição de vídeo com recursos avançados de IA Filmora 14 já está disponível.

A nova versão introduz a inovadora funcionalidade Clipes curtos inteligentes, que permite a extração e edição automáticas, com um só clique, de imagens selecionadas a partir de vídeos originais de longa duração em vários clipes curtos aperfeiçoados, simplificando o processo de criação eficiente de vídeos curtos. O Filmora 14 abraça a era da IA com mais de dez novas ferramentas alimentadas por IA, concebidas para aumentar a eficiência e a qualidade. Estas incluem Corte de cena inteligente, Tradução por IA, Mosaico facial por IA, Recorte de retrato com IA, e Efeito sonoro com IA.

Em relação à melho Paleta de cores com IA e Redução de ruído de Vídeo, otimizando de forma abrangente a qualidade de vídeo e áudio. O Filmora 14 também introduz funcionalidades profissionais, tais como Edição com várias câmeras, Rastreamento planar, Curva do caminho, e Linha de tempo magnética, solidificando a base da edição de vídeo profissional.

Clipes curtos inteligentes

A nova funcionalidade utiliza a IA para extrair automaticamente os destaques do vídeo original e transformá-los em clipes curtos e verticais, perfeitos para as redes sociais. O resultado final também combina de forma inteligente legendas, efeitos sonoros, stickers e transições, ao mesmo tempo que suporta a distribuição programada em várias plataformas sociais. Esta ferramenta responde à crescente procura pela criação de conteúdos curtos, simplificando o processo para criadores, educadores e profissionais de marketing, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência e o profissionalismo.

Aprimorador de vídeo com IA

O Aprimorador de vídeo com IA melhora a qualidade do vídeo, restaurando o detalhe e a textura em imagens desfocadas ou de baixa resolução, utilizando algoritmos avançados de IA. Esta funcionalidade melhora significativamente a nitidez, o que é particularmente benéfico para filmagens captadas em câmaras de gama baixa.

Paleta de cores com IA

A funcionalidade Paleta de cores com IA do Filmora 14 permite aos utilizadores replicar a gradação de cor de filmagens de referência e aplicá-la eficazmente aos seus próprios projetos com um único clique, mantendo os tons de pele naturais. Esta poderosa ferramenta democratiza a correção de cor de nível profissional, permitindo que até os utilizadores principiantes consigam visuais profissionais e cinematográficos, emulando os tons dos filmes que são êxitos de bilheteira.

Edição com várias câmeras

O Filmora 14 introduz uma sofisticada funcionalidade de Edição com várias câmeras, que permite aos utilizadores editar eficazmente filmagens a partir de vários ângulos da câmara numa única pista temporal. Esta funcionalidade cria vídeos dinâmicos e de aspeto profissional para entrevistas, tutoriais, atuações em palco e repetições em acontecimentos desportivos.

Rastreamento planar

A avançada tecnologia de rastreio do Filmora 14 permite aos utilizadores anexar imagens, gráficos, texto ou vídeos a superfícies planas nas respetivas filmagens. Esta funcionalidade garante que os elementos adicionados movem-se naturalmente em sincronia com os movimentos da câmara. É perfeita para sobrepor logótipos ou incorporar vídeos pessoais em exibições promocionais.

O setor da criação de vídeo está a registar um crescimento exponencial impulsionado pela IA. A Bloomberg Intelligence prevê que o mercado global de IA generativa possa atingir 1,3 biliões de dólares até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta de 42%.

"Com o Filmora 14, estamos a alargar os limites do que é possível na edição de vídeo", afirmou Queenie, a Diretora de Marketing Global da Marca da Wondershare. "As nossas funcionalidades alimentadas por IA poupam tempo e abrem novas possibilidades criativas aos criadores de conteúdos. Estamos entusiasmados em ver como os nossos utilizadores utilizam estas ferramentas para dar vida às suas visões."

O Filmora 14 da Wondershare é um marco significativo na evolução da IA na indústria de edição de vídeo. O software está agora disponível para Windows e macOS. Para mais informações sobre o Filmora 14 e para transferir uma versão de avaliação gratuita, visite https://filmora.wondershare.com.br. Experimente o futuro da edição de vídeo com o Filmora 14 da Wondershare - onde a IA se junta à criatividade.

Sobre o Filmora

Filmora é concebido a pensar no utilizador, apresentando um desempenho mais eficaz e uma interface de utilizador intuitiva. Com funcionalidades avançadas de IA que impulsionam a criação e edição de conteúdos, mais de 2.3M ativos criativos, música disponível comercialmente, 3D LUTs, efeitos e modelos pré-definidos, capacitando mais de 100 milhões de utilizadores em todo o mundo, o Filmora destaca-se como líder no software de edição de vídeo. Introduzindo constantemente ferramentas inovadoras, melhora a criação de vídeos e torna o processo mais eficiente e acessível a todos os níveis de experiência. O Filmora está disponível para iOS, Android, macOS e Windows. Para experimentá-lo gratuitamente, visite filmora.wondershare.com.br. Siga o Filmora da Wondershare no YouTube, TikTok, Instagram e Facebook para saber mais.

Sobre a Wondershare

Como líder global de renome em soluções de criatividade e produtividade, a Wondershare dedica-se a tornar a tecnologia de ponta acessível a todos, promovendo uma maior eficiência e criatividade. O nosso compromisso com a excelência foi reconhecido através de distinções prestigiadas de organizações como os Shorty Awards, G2 e GetApp. Com uma base de utilizadores que abrange mais de 100 milhões de indivíduos em 200 países e regiões, oferecemos diversas soluções de software que abrangem a edição de vídeo, a manipulação de PDF, a recuperação de dados, a criação de diagramas, o design gráfico e muito mais, tudo centrado num princípio: Criatividade simplificada.

