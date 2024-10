VANCOUVER, BC, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare, ein weltweit führender Anbieter von Kreativitätssoftwarelösungen, gibt die Markteinführung von Filmora 14, der neuesten Version seiner preisgekrönten Videobearbeitungssoftware, bekannt. Unter dem Motto „More AI, Videos in Less Clicks"(Mehr KI, Videos mit weniger Klicks) führt dieses große Update bahnbrechende KI-Funktionen ein, die den Prozess der Videoerstellung für Inhaltsersteller aller Erfahrungsstufen optimieren. Filmora 14 nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), um die Produktivität und Kreativität bei der Videobearbeitung zu steigern.

Filmora 14 von Wondershare revolutioniert die Videobearbeitung mit erweiterten KI-Funktionen Filmora 14 ist jetzt verfügbar.

Mit der neuen Version wird die innovative Funktion Intelligente kurze Clips eingeführt, die es ermöglicht, mit nur einem Mausklick automatisch Highlight-Reels aus dem ursprünglichen Langform-Videomaterial zu extrahieren und in mehrere verfeinerte Kurzclips zu bearbeiten, wodurch der Prozess der effizienten Erstellung von Kurzvideos rationalisiert wird. Filmora 14 begrüßt das Zeitalter der KI mit mehr als zehn neuen KI-gestützten Werkzeugen, die die Effizienz und Qualität steigern. Dazu gehören Intelligenter Szenenschnitt, KI-Übersetzung-Lippensynch, KI Gesichtsmosaik, KI Porträtausschnitt und KI Soundeffekt.

Was die KI-Qualitätsverbesserung betrifft, bietet Filmora 14 KI Videoverbesserung, KI Stimmverbesserung, KI Farbpalette und Video-Entstörung, die die Video- und Audioqualität umfassend optimieren. Filmora 14 führt auch professionelle Funktionen wie Multi-Kamera-Bearbeitung, Flächenverfolgung, Pfadkurve und Magnetische Zeitachse ein und festigt damit die Grundlage für den professionellen Videoschnitt.

Intelligente kurze Clips

Die neue Funktion nutzt KI, um automatisch Highlight-Reels aus dem Originalvideo zu extrahieren und sie in kurze, vertikale Clips umzuwandeln, die sich perfekt für Social-Media-Plattformen eignen. Das Endergebnis passt auch Untertitel, Soundeffekte, Sticker und Übergänge intelligent an und unterstützt die planmäßige Verteilung über mehrere soziale Plattformen. Dieses Tool erfüllt die steigende Nachfrage nach der Erstellung von Kurzformaten und vereinfacht den Prozess für Autoren, Pädagogen und Vermarkter, während es gleichzeitig die Effizienz und Professionalität steigert.

KI Videoverbesserung

Die KI Videoverbesserung verbessert die Videoqualität, indem er mithilfe fortschrittlicher KI-Algorithmen Details und Texturen in unscharfem oder niedrig aufgelöstem Filmmaterial wiederherstellt. Diese Funktion verbessert die Bildschärfe erheblich, was vor allem bei Aufnahmen mit weniger hochwertigen Kameras von Vorteil ist.

KI Farbpalette

Mit der KI Farbpalette von Filmora 14 können Anwender die Farbabstufung von Referenzmaterial nachbilden und mit einem einzigen Klick nahtlos auf ihre eigenen Projekte übertragen, wobei die natürlichen Hauttöne erhalten bleiben. Mit diesem leistungsstarken Werkzeug wird die Farbkorrektur auf professionellem Niveau demokratisiert, so dass auch unerfahrene Benutzer professionelle, kinoreife Bilder erzielen können, indem sie die Farbtöne von Blockbuster-Filmen nachahmen.

Multi-Kamera-Bearbeitung

Filmora 14 führt eine ausgefeilte Multi-Kamera-Bearbeitungsfunktion ein, die es dem Benutzer ermöglicht, Material aus mehreren Kamerawinkeln nahtlos auf einer einzigen Timeline-Spur zu bearbeiten. Diese Funktion erstellt dynamische, professionell aussehende Videos für Interviews, Tutorials, Bühnenauftritte und Sportwiederholungen.

Flächenverfolgung

Mit der fortschrittlichen Tracking-Technologie von Filmora 14 können Benutzer Bilder, Grafiken, Text oder Videos nahtlos an flache Oberflächen in ihrem Filmmaterial anhängen. Diese Funktion sorgt dafür, dass sich hinzugefügte Elemente auf natürliche Weise synchron zu den Kamerabewegungen bewegen. Dies eignet sich perfekt zum Einblenden von Logos oder zum Einbetten persönlicher Videos in Werbedisplays.

Die Videoerstellungsbranche erlebt ein exponentielles Wachstum, das durch KI angetrieben wird. Bloomberg Intelligence prognostiziert, dass der globale Markt für generative KI bis 2032 1,3 Billionen US-Dollar erreichen könnte, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 42 %.

„Mit Filmora 14 verschieben wir die Grenzen dessen, was in der Videobearbeitung möglich ist", sagt Queenie, Leiterin für globales Markenmarketing bei Wondershare. „Unsere KI-gestützten Funktionen sparen Zeit und eröffnen neue kreative Möglichkeiten für Content-Ersteller. Wir sind gespannt darauf, wie unsere Nutzer diese Tools einsetzen, um ihre Visionen zu verwirklichen."

Filmora 14 von Wondershare ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von KI in der Videobearbeitungsbranche. Die Software ist jetzt für Windows und macOS verfügbar. Weitere Informationen zu Filmora 14 und eine kostenlose Testversion finden Sie unter https://filmora.wondershare.de/. Erleben Sie die Zukunft der Videobearbeitung mit Filmora 14 von Wondershare – wo KI auf Kreativität trifft.

Informationen zu Filmora

Filmora wurde mit Blick auf den Benutzer entwickelt und bietet eine reibungslosere Leistung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Mit fortschrittlichen KI-Funktionen zur Verbesserung der Inhaltserstellung und -bearbeitung, über 2.3M kreativen Assets, kommerziell verfügbarer Musik, 3D-LUTs, Effekten und vordefinierten Vorlagen, die über 100 Millionen Nutzern weltweit zur Verfügung stehen, hebt sich Filmora als führender Anbieter von Videobearbeitungssoftware ab. Durch die kontinuierliche Einführung innovativer Tools wird die Videoerstellung verbessert und der Prozess effizienter und für alle Kenntnisstufen zugänglich gemacht. Filmora ist für iOS, Android, macOS und Windows verfügbar. Besuchen Sie filmora.wondershare.de und testen Sie es kostenlos. Folgen Sie Wondershare Filmora auf YouTube, TikTok, Instagram, und Facebook, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Wondershare

Als renommierter Weltmarktführer für Kreativitäts- und Produktivitätslösungen hat sich Wondershare zum Ziel gesetzt, Spitzentechnologien für jedermann zugänglich zu machen und so die Effizienz und Kreativität zu steigern. Unser Engagement für herausragende Leistungen wurde durch renommierte Auszeichnungen von Organisationen wie The Shorty Awards, G2 und GetApp gewürdigt. Mit einer Nutzerbasis von über 100 Millionen Menschen in 200 Ländern und Regionen bieten wir verschiedene Softwarelösungen an, die Videobearbeitung, PDF-Bearbeitung, Datenwiederherstellung, Diagrammerstellung, Grafikdesign und vieles mehr umfassen und alle auf ein einziges Prinzip ausgerichtet sind: Kreativität leicht gemacht.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=aOTQ06lV0gs

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2531993/Picture2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1274391/4970745/wondershare_LOGO.jpg