VANCOUVER, BC, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare, un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions logicielles de créativité, annonce le lancement de Filmora 14, la dernière version de son logiciel de montage vidéo primé. Avec le slogan « More AI, Videos in Less Clicks » (Plus d'IA, des vidéos en moins de clics), cette mise à jour majeure introduit des fonctions d'IA révolutionnaires qui uniformisent le processus de création vidéo pour les créateurs de contenu de tous niveaux. Filmora 14 exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la productivité et la créativité dans l'édition vidéo.

Wondershare Filmora 14 révolutionne le montage vidéo avec des fonctions IA avancées Filmora 14 est maintenant disponible.

La nouvelle version introduit une fonction Clips courts intelligents innovante, qui permet d'extraire et d'éditer automatiquement, en un seul clic, les meilleurs moments d'une séquence vidéo originale de longue durée en plusieurs courtes séquences vidéo affinées, rationalisant ainsi le processus de création de vidéos courtes et efficaces. Filmora14 entre dans l'ère de l'IA avec plus de dix nouveaux outils alimentés par l'IA et conçus pour améliorer l'efficacité et la qualité. Sont notamment incluses les fonctions Découpe intelligente de la scène, Traduction IA, Mosaïque de visages par IA, Découpe Portrait IA, et Effet sonore IA.

En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'IA, Filmora 14 propose Amélioration de vidéo par IA, Amélioration de la voix par l'IA, Palette de couleurs IA, et Réduction du bruit de vidéo, qui optimisent de manière complète la qualité vidéo et audio. Filmora 14 introduit également des fonctions professionnelles telles que Édition multicaméra, Tracking de plans, Courbe de trajectoire, et Chronologie magnétique, consolidant ainsi les bases de l'édition vidéo professionnelle.

Clips courts intelligents

La nouvelle fonctionnalité utilise l'IA pour extraire automatiquement les meilleurs moments de la vidéo originale et les transformer en séquences vidéo courtes et verticales, parfaites pour les plateformes de réseaux sociaux. Le résultat final associe intelligemment les sous-titres, les effets sonores, les autocollants et les transitions, tout en prenant en charge la distribution programmée sur plusieurs plateformes sociales. Cet outil répond à la demande croissante de création de contenus courts, en simplifiant le processus pour les créateurs, les éducateurs et les spécialistes du marketing, tout en améliorant l'efficacité et le professionnalisme.

Amélioration de vidéo par IA

L'optimisation vidéo IA améliore la qualité vidéo en restaurant les détails et la texture des séquences floues ou en basse résolution à l'aide d'algorithmes IA avancés. Cette fonction améliore considérablement la clarté, ce qui est particulièrement bénéfique pour les séquences enregistrées par des caméras bas de gamme.

Palette de couleurs IA

La fonction AI Color Palette de Filmora 14 permet aux utilisateurs de reproduire l'étalonnage des séquences de référence et de l'appliquer harmonieusement à leurs propres projets en un seul clic, tout en préservant les tons naturels de la peau. Cet outil puissant démocratise la correction des couleurs de niveau professionnel, permettant même aux utilisateurs novices d'obtenir des visuels professionnels et cinématographiques en émulant les tons de couleur des films à succès.

Édition multicaméra

Filmora 14 introduit une fonction sophistiquée de montage multi-caméras, permettant aux utilisateurs de monter harmonieusement des séquences provenant de plusieurs angles de caméra sur une seule piste temporelle. Cette fonction permet de créer des vidéos dynamiques et de qualité professionnelle pour les interviews, les tutoriels, les spectacles et les retransmissions sportives.

Tracking de plans

La technologie de suivi avancée de Filmora 14 permet aux utilisateurs d'attacher harmonieusement des images, des graphiques, du texte ou des vidéos à des surfaces planes dans leurs séquences. Cette fonction garantit que les éléments ajoutés se déplacent naturellement en synchronisation avec les mouvements de la caméra. Elle est parfaite pour superposer des logos ou intégrer des vidéos personnelles sur des supports promotionnels.

Le secteur de la création vidéo connaît une croissance exponentielle sous l'impulsion de l'IA. Bloomberg Intelligence prévoit que le marché mondial de l'IA générative pourrait atteindre 1 300 milliards de dollars d'ici à 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 42 %.

« Avec Filmora 14, nous repoussons les limites du possible en matière de montage vidéo », a déclaré Queenie, responsable du marketing mondial de la marque chez Wondershare. « Nos fonctionnalités alimentées par l'IA permettent aux créateurs de contenu de gagner du temps et d'exploiter de nouvelles possibilités créatives. Nous sommes impatients de voir comment nos utilisateurs exploitent ces outils pour donner vie à leurs projets ».

Wondershare Filmora 14 est une étape importante dans l'évolution de l'IA dans l'industrie du montage vidéo. Le logiciel est désormais disponible pour Windows et macOS. Pour plus d'informations sur Filmora 14 et pour télécharger une version d'essai gratuite, visitez le site filmora.wondershare.fr. Découvrez l'avenir du montage vidéo avec Wondershare Filmora 14 – où l'IA rencontre la créativité.

À propos de Filmora

Filmora a été conçu en pensant à l'utilisateur, avec des performances plus fluides et une interface utilisateur intuitive. Avec des fonctions d'IA avancées qui stimulent la génération et l'édition de contenu, plus de 2.3M ressources créatives, de la musique disponible dans le commerce, des LUT 3D, des effets et des modèles prédéfinis, et plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, Filmora se distingue en tant que leader dans le domaine des logiciels de montage vidéo. En introduisant constamment des outils innovants, il améliore la création vidéo et rend le processus plus efficace et accessible à tous les niveaux de compétence. Filmora est disponible sur iOS, Android, macOS et Windows. Pour l'essayer gratuitement, visitez filmora.wondershare.fr. Suivez Wondershare Filmora sur YouTube, TikTok, Instagram, et Facebook pour en savoir plus.

À propos de Wondershare

En tant que leader mondial reconnu dans le domaine des solutions de créativité et de productivité, Wondershare s'efforce de rendre la technologie de pointe accessible à tous, afin d'améliorer l'efficacité et la créativité. Notre engagement en faveur de l'excellence a été reconnu par l'octroi de distinctions prestigieuses telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. Avec une base d'utilisateurs de plus de 100 millions de personnes dans 200 pays et régions, nous proposons diverses solutions logicielles dans les domaines du montage vidéo, de la manipulation de fichiers PDF, de la récupération de données, de la création de diagrammes, de la conception graphique et bien d'autres encore, toutes axées sur un seul et même principe : La créativité simplifiée.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OeX7DYPfHTU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2531991/Picture1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/4970740/wondershare_LOGO.jpg