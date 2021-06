Universidade do Porto brilha no QS World University Rankings 2022

LONDON, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analistas globais do ensino superior, lançaram hoje a 18ª edição do QS World University Rankings. O Massachusetts Institute of Technology (MIT) celebra uma década sem precedentes e ininterrupta como a melhor universidade do mundo.

Os cinco primeiros também experimentam a sua reconfiguração mais significativa durante meia década: A Universidade de Harvard (5ª) cai dos três primeiros - a sua classificação mais baixa de sempre - para ser substituída pela Universidade de Oxford (2ª, a partir da 5ª) e a Universidade de Cambridge (joint-3ª, partilhada com a Universidade de Stanford).

A Universidade do Porto (295ª) entra nas 300 melhores universidades do mundo, tendo subido 62 lugares.

A grande retoma foi provocada pela melhoria significativa do desempenho em três dos seis critérios utilizados pela QS para avaliar as universidades à escala global. No indicador Employer Reputation, baseado na opinião de mais de 75.000 empregadores internacionais, a U. Porto subiu cinquenta e duas posições e está agora entre as 400 universidades mais cotadas para a empregabilidade. Também subiu no Indicador de Estudantes Internacionais, onde foram utilizados números pré-pandémicos, e está agora entre as 500 melhores instituições a nível mundial pela diversidade, em termos de nacionalidades, do seu corpo estudantil.

No entanto, o desempenho mais impressionante é registado no indicador Citações por Faculdade, onde subiu 86 lugares e ocupa agora o 188º lugar a nível mundial neste importante indicador que mede a influência da investigação produzida. As restantes sete universidades nacionais classificadas mantiveram-se relativamente estáveis, sem quaisquer mudanças dramáticas em ambas as direcções.

2022 2021 Nome 295= 357= Universidade do Porto 356= 357= Universidade de Lisboa 431= 428= Universidade Nova de Lisboa 455= 431 Universidade de Coimbra 571-580 591-600 Universidade do Minho 601-650 581-590 Universidade de Aveiro 801-1000 801-1000 Universidade Católica Portuguesa - UCP

Ben Sowter, Director de Investigação da QS, disse: "As classificações estão a tornar-se cada vez mais competitivas e os padrões mais elevados, pelo que o excelente desempenho da Universidade do Porto é particularmente digno de nota. Este ano alargámos a lista para incluir 1300 universidades e isso coloca mais pressão sobre as instituições, mesmo para se manterem no mesmo lugar. Muito menos para subir alguns degraus. Também aperfeiçoámos ainda mais o mapeamento das citações, que agora são capturadas com ainda maior precisão e precisão. '

Este ano, a QS listará as 1300 melhores universidades do mundo - 145 mais do que na edição do ano passado - que podem ser encontradas em 97 locais. 6415 instituições foram elegíveis para a análise do inquérito, e 1705 foram avaliadas para a tabela final. Os resultados serão responsáveis pela distribuição e desempenho de 14,7 milhões de trabalhos académicos publicados entre 2015 e 2019, e pelos 96 milhões de citações recebidas por esses trabalhos; são também responsáveis pelas opiniões de peritos de mais de 130.000 professores universitários e mais de 75.000 empregadores.

Outros destaques globais:

Caltech ( 6º ) desiste dos cinco primeiros pela primeira vez desde 2015.

) desiste dos cinco primeiros pela primeira vez desde 2015. ETH Zurique continua a ser a melhor universidade da Europa continental durante um décimo quarto ano consecutivo.

A China Continental é o lar de duas das vinte melhores universidades do mundo pela primeira vez.

As duas principais universidades da Ásia são a Universidade Nacional de Singapura (11ª) e a Universidade Tecnológica de Nanyang (12ª).

As quatro principais universidades da Austrália sobem, com a Universidade Nacional Australiana a reentrar no top 30.

O progresso da Malásia e da Rússia abranda após anos de melhorias, mas ambas são o lar de uma das 100 melhores universidades do mundo cada uma.

48% das universidades do Japão declinam.

QS World University Rankings 2022: Top 20 Global 2022 2021 Instituição Localização 1 1 MIT EUA 2 5 Universidade de Oxford REINO UNIDO 3= 7 Universidade de Cambridge REINO UNIDO 3= 2 Universidade de Stanford EUA 5 3 Universidade de Harvard EUA 6 4 Instituto de Tecnologia da Califórnia EUA 7 8 Imperial College Londres REINO UNIDO 8= 6 ETH Zurique Suíça 8= 10 UCL REINO UNIDO 10 9 Universidade de Chicago EUA 11 11 Universidade Nacional de Singapura Singapura 12 13 Universidade Tecnológica de Nanyang Singapura 13 16 Universidade da Pennsylvania EUA 14= 14 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Suíça 14= 17 Universidade de Yale EUA 16 20 Universidade de Edimburgo REINO UNIDO 17 15 Universidade de Tsinghua China Continental 18 23 Universidade de Pequim China Continental 19 19 Universidade de Columbia EUA 20 12 Universidade de Princeton EUA © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/.

Metodologia

A QS utiliza seis indicadores para compilar a classificação:

Reputação académica: com base nas respostas a inquéritos de mais de 130.000 académicos. Reputação do empregador: com base nas respostas ao inquérito de mais de 75.000 empregadores sobre a relação entre a instituição e a empregabilidade dos diplomados. Citações por Faculdade: medindo o impacto da investigação, divide o número total de citações recebidas pelos trabalhos de investigação de uma universidade durante um período de cinco anos pelo número de docentes de uma instituição. Proporção docente/aluno: um substituto para a capacidade de ensino. O número de estudantes é dividido pelo número de professores, dando ao corpo estudantil global alguma indicação do tamanho provável das turmas na sua instituição seleccionada. Proporção Internacional de Faculdade: uma das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de faculdades não domésticas numa instituição. Proporção de estudantes internacionais: a segunda das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de estudantes não domésticos de uma instituição. Isto, por sua vez, fornece uma indicação da capacidade de uma universidade para atrair talentos de todo o mundo.

Mais informação metodológica pode ser encontrada em https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

