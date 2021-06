Classement mondial des universités: deux universités françaises dans le top 50

Pour la première fois depuis 2016

LONDRES, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- Quacquarelli Symonds, analystes mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié aujourd'hui le dix-huitième volet du classement des universités internationales les plus consultés au monde. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) réalise une dixième année consécutive record en tant que numéro un mondial. L'Université d'Oxford s'est hissée à la 2e place pour la première fois depuis 2006, tandis que l'Université de Stanford et l'Université de Cambridge se partagent la 3e place. La meilleure université d'Europe continentale est à nouveau l'ETH Zurich en Suisse, qui se classe au 8e rang.

L'édition 2022 du QS World University Rankings voit deux universités françaises dans le top 50 pour la première fois depuis 2016, démontrant leur capacité exceptionnelle à rivaliser sur la scène mondiale. L'Université PSL, qui a officiellement obtenu son statut d'université en 2019, gagne huit places pour se classer au 44e rang mondial. Son homologue également naissante, Sorbonne Université, créée par fusion en 2018, a gagné onze places sur un an et se classe désormais au 72e rang mondial.

L'Université PSL et Sorbonne Université ne sont pas les seules universités françaises de haut niveau à avoir franchi des étapes positives au cours de l'année écoulée. L'Institut Polytechnique de Paris entre dans le top 50 pour la première fois dans l`histoire des Classements QS, passant du 61e au 49e, tandis que l'Université Paris-Saclay, une nouvelle fusion de plusieurs universités et instituts de recherche inaugurée officiellement en 2020, fait ses débuts dans cette édition à la 86e place mondiale. Spécialisé en science et technologie, Paris-Saclay c'est l'ambition de créer, selon les mots du Président Emmanuel Macron, un « MIT à la française ».

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon, 130ème, atteint sa plus haute position depuis 2009.

32 universités françaises figurent dans le tableau global, soit deux de plus que l'année dernière.

Sur ces 32 :

9 améliorent leur classement.

10 restent stables, ni en amélioration ni en baisse

11 baissent de rang

2 sont de nouvelles entrées

QS World University Rankings 2022: Universités françaises classées 2022 2021 Université 44 52 Université PSL 49= 61 Institut Polytechnique de Paris 72 83 Sorbonne University 86= - Université Paris-Saclay 130 161 École Normale Supérieure de Lyon 245 242= Ecole des Ponts ParisTech 261= 242= Sciences Po 261= 275= Université de Paris 290= 287= Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 314= 342= Université Grenoble Alpes 421= 398= Université de Strasbourg 501-510 511-520 Aix-Marseille University 501-510 425 University of Bordeaux 521-530 511-520 Université de Montpellier 531-540 541-550 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 551-560 551-560 Université Paul Sabatier Toulouse III 601-650 541-550 University Paris 2 Panthéon-Assas 651-700 701-750 Université Claude Bernard Lyon 1 701-750 601-650 Université Côte d\'Azur 801-1000

CY Cergy Paris University 801-1000 751-800 Université de Lille 801-1000 801-1000 Université de Lorraine 801-1000 801-1000 Université de Nantes 801-1000 801-1000 Université de Rennes 1 801-1000 801-1000 Université Toulouse 1 Capitole 1001-1200 801-1000 Paul Valéry University Montpellier 1001-1200 1001+ Université de Poitiers 1001-1200 1001+ Université de Toulouse II-Le Mirail 1001-1200 1001+ Université Jean Moulin Lyon 3 1001-1200 1001+ Université Lumière Lyon 2 1001-1200 1001+ Université Paris-Nanterre 1201+ 1001+ Université de Caen Normandie © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

France: dans les données

Au cours de la dernière année, les universités françaises ont poursuivi leur tendance à la baisse pour les deux indicateurs de réputation de QS. 21 des 32 universités françaises classées ont obtenu des scores inférieurs d'une année sur l'autre à la fois dans l'indicateur de réputation académique - qui mesure le sentiment de la communauté universitaire mondiale - et l'indicateur de réputation des employeurs - qui mesure la reconnaissance des employeurs des diplômés de chaque établissement.

Les universités françaises continuent de lutter pour fournir une capacité d'enseignement suffisante. Dans le ratio professeurs/étudiants, qui sert de proxy pour les ressources pédagogiques de chaque établissement, 27 des 32 universités françaises présentées sont en baisse.

Il y a des tendances plus positives à observer dans la mesure de l'impact de la recherche de QS, Citations par faculté. C'est la seule métrique dans laquelle une majorité d'universités françaises sont orientées à la hausse (18/32, 13 mouvements à la baisse).

Sorbonne Université est l'université française la plus réputée par la communauté académique interrogée par QS - elle se classe au 43ème rang mondial dans l'indicateur "Réputation selon les universitaires", suivie par l'Université PSL au 76ème rang.»

L'Institut Polytechnique de Paris est l'université française préférée des employeurs internationaux interrogés par QS, se classant au 15ème rang mondial dans l'indicateur "Réputation selon les employeurs". Elle est suivie par Paris-Saclay, à la 19e place mondiale. Ces deux universités obtiennent également le meilleur classement en France pour l'indicateur « Nombre de professeurs par rapport au nombre d'étudiants », se classant respectivement 32e et 36e au niveau mondial.

Ben Sowter, directeur de la recherche chez QS, a déclaré : « Alors que la restructuration des institutions françaises visait à poursuivre des objectifs stratégiques clés au-delà de la simple amélioration des performances de classement, l'édition de cette année du QS World University Rankings suggère que ce processus a contribué à faire des universités plus compétitives sur la scène mondiale ».

Méthodologie

QS utilise six indicateurs pour établir le classement:

1. Réputation selon les universitaires : basée sur les réponses au sondage de plus de 130 000 universitaires.

2. Réputation selon les employeurs: basée sur les réponses à l'enquête de plus de 75 000 employeurs sur la relation entre l'établissement et l'employabilité des diplômés.

3. Citations par faculté: mesurant l'impact de la recherche, il divise le nombre total de citations reçues par les articles de recherche d'une université sur une période de cinq ans par le nombre de professeurs d'un établissement.

4. Ratio professeurs/étudiants: un indicateur de la capacité d'enseignement. Le nombre d'étudiants est divisé par le nombre de professeurs, ce qui donne au corps étudiant mondial une indication de la taille probable des classes dans l'établissement sélectionné.

5. International Faculty Ratio: l'une des deux mesures d'internationalisation de QS, il mesure la proportion de professeurs non nationaux dans un établissement.

6. International Student Ratio: deuxième des deux mesures d'internationalisation de QS, il mesure la proportion d'étudiants non nationaux dans un établissement. Ceci, à son tour, donne une indication de la capacité d'une université à attirer des talents du monde entier.

De plus amples informations méthodologiques sont disponibles sur https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology

Le classement complet est disponible sur www.TopUniversities.com à partir du mardi 8 juin à 22h00 CEST.

