QS World University Rankings 2022

Twee Nederlandse universiteiten behoren tot de top 60 van de wereld

LONDEN, 8 juni 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, wereldwijd analisten op het gebied van hoger onderwijs, heeft vandaag de achttiende editie van 's werelds meest geraadpleegde internationale ranglijsten van universiteiten uitgebracht. In de 2022-editie van de QS World University Rankings staan twee Nederlandse universiteiten in de mondiale top 60. De nationale leider is nu de Universiteit van Amsterdam (55e), die in het afgelopen jaar zes plaatsen is gestegen. Daarmee haalt zij de Technische Universiteit Delft (57e, geen verandering) in.

De Universiteit van Amsterdam behaalt de nationale nummer één plaats om de volgende redenen:

Zij wordt door 130.000 door QS ondervraagde academici beschouwd als de topuniversiteit van Nederland en scoort 83,1/100 in QS's Academic Reputation metric. De Technische Universiteit Delft scoort 71,9/100. Het is de beste onderzoeksuniversiteit van het land volgens de Citations per Faculty-indicator van QS, die de impact van onderzoek meet. Zij scoort 99,5/100 voor deze indicator, een score die door slechts 17 universiteiten in de wereld wordt overtroffen. De Technische Universiteit Delft scoort 87,8/100.

Het feit dat de Universiteit van Amsterdam op deze twee indicatoren de hoogste score behaalt, is voldoende om het beste resultaat van het land te behalen. De Technische Universiteit Delft presteert echter het best in:

QS's Employer Reputation indicator, die meet in welke mate 75.000 door QS ondervraagde werkgevers de afgestudeerden van elke instelling waarderen. Hier scoort de Technische Universiteit Delft 87,9/100. QS's maatstaf voor onderwijsmiddelen, Faculteit / Student Ratio. Hier scoort de Technische Universiteit Delft 41,8/100, terwijl de Universiteit van Amsterdam 33,6/100 scoort.

Positieve rangschikkingen worden dit jaar ook bereikt door:

Universiteit Utrecht, die van de 121e naar de 110e plaats is gestegen. Universiteit Leiden, die van de 128e naar de 112e plaats springt.

Beide universiteiten hebben hun score voor werkgeversreputatie en citaties per faculteit het afgelopen jaar verbeterd.

In totaal rangschikt QS 13 Nederlandse universiteiten in de tabel van dit jaar. Van deze 13:

8 hun rang te verbeteren.

3 zijn het afgelopen jaar in rang gedaald.

2 stabiel blijven binnen hun rang of band.

Een volledige lijst van gerangschikte Nederlandse universiteiten is hieronder te vinden.

Het Massachusetts Institute of Technology bereikt een record van tien jaar op rij als nummer één van de wereld. De Universiteit van Oxford is voor het eerst sinds 2006 gestegen naar de 2e plaats, terwijl Stanford University en de Universiteit van Cambridge de 3e plaats delen. De beste universiteit van Azië is de Nationale Universiteit van Singapore (11e), terwijl het Chinese vasteland voor het eerst twee universiteiten uit de top twintig van de wereld telt. De beste universiteit buiten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is de Zwitserse ETH Zürich (8e).

Jack Moran, woordvoerder van QS, zei: "De nieuwste editie van de QS World University Rankings suggereert opnieuw dat er onderzoek van wereldklasse plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten, en dat werkgevers steeds meer tevreden zijn over Nederlandse afgestudeerden."

Dit jaar maakt QS een lijst van 's werelds 1300 beste universiteiten - 145 meer dan in de editie van vorig jaar - die op 97 locaties te vinden zijn. 6415 instellingen kwamen in aanmerking voor de analyse van het onderzoek, en 1705 werden beoordeeld voor de eindtabel. De resultaten houden rekening met de verspreiding en prestaties van 14,7 miljoen academische papers die tussen 2015 en 2019 zijn gepubliceerd, en de 96 miljoen citaties die deze papers hebben ontvangen; ook houden ze rekening met de deskundige meningen van meer dan 130.000 academische faculteiten en meer dan 75.000 werkgevers.

QS World University Rankings 2022: Wereldwijde top-20 2022 2021 Naam instelling Locatie 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Verenigde Staten 2 5 Universiteit van Oxford Verenigd Koninkrijk 3= 2 Stanford Universiteit Verenigde Staten 3= 7 Universiteit van Cambridge Verenigd Koninkrijk 5 3 Harvard University Verenigde Staten 6 4 California Institute of Technology (Caltech) Verenigde Staten 7 8 Imperial College Londen Verenigd Koninkrijk 8= 6 ETH Zürich (Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie) Zwitserland 8= 10 UCL (University College London) Verenigd Koninkrijk 10 9 Universiteit van Chicago Verenigde Staten 11 11 Nationale Universiteit van Singapore (NUS) Singapore 12 13 Nanyang Technologische Universiteit (NTU) Singapore 13 16 Universiteit van Pennsylvania Verenigde Staten 14= 14 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Zwitserland 14= 17 Yale University Verenigde Staten 16 20 Universiteit van Edinburgh Verenigd Koninkrijk 17 15 Tsinghua Universiteit Vasteland China 18 23 Peking Universiteit Vasteland China 19 19 Columbia Universiteit Verenigde Staten 20 12 Princeton University Verenigde Staten © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Alle rechten voorbehouden.

QS World University Rankings 2022: Nederlandse universiteiten 2022 2021 Naam van de instelling 55 61 Universiteit van Amsterdam 57 57 Technische Universiteit Delft 110 121= Universiteit Utrecht 112= 128= Universiteit Leiden 123 115= Wageningen Universiteit 125 120 Technische Universiteit Eindhoven 128= 128= Rijksuniversiteit Groningen 179 197= Erasmus Universiteit Rotterdam 189= 197= Universiteit Twente 209= 236= Vrije Universiteit Amsterdam 220 214= Radboud Universiteit Nijmegen 233= 234= Universiteit Maastricht 356= 368= Universiteit van Tilburg © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Alle rechten voorbehouden.

Methodologie

QS gebruikt zes indicatoren om de ranglijst op te stellen:

Academische reputatie: gebaseerd op de antwoorden van meer dan 130.000 academici. Reputatie van werkgevers: gebaseerd op de antwoorden van meer dan 75.000 werkgevers op een enquête over de relatie tussen de instelling en de inzetbaarheid van afgestudeerden. Citaties per faculteit: meet de impact van onderzoek door het totale aantal citaties van onderzoekspapers van een universiteit over een periode van vijf jaar te delen door het aantal faculteiten aan een instelling. Faculteit/studentratio: een indicatie voor de onderwijscapaciteit. Het aantal studenten wordt gedeeld door het aantal docenten, zodat de studentenpopulatie een indicatie krijgt van de te verwachten omvang van de klassen aan de door hen gekozen instelling. International Faculty Ratio: een van de twee door QS gehanteerde maatstaven voor internationalisering, waarbij wordt gekeken naar het percentage buitenlandse faculteiten aan een instelling. International Student Ratio: de tweede van QS's twee maatstaven voor internationalisering. Deze maatstaf meet het aandeel buitenlandse studenten aan een instelling. Dit geeft op zijn beurt een indicatie van het vermogen van een universiteit om talent uit de hele wereld aan te trekken.

Nadere methodologische informatie is te vinden op https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

De volledige ranglijst is te vinden op www.TopUniversities.com vanaf dinsdag 8 juni, 20:00 GMT.

Noot voor de redactie

QS Quacquarelli Symonds

QS Quacquarelli Symonds is 's werelds grootste leverancier van diensten, analyses en inzichten aan de wereldwijde hogeronderwijssector, met als missie gemotiveerde mensen waar ook ter wereld in staat te stellen hun potentieel te verwezenlijken door middel van onderwijsprestaties, internationale mobiliteit en loopbaanontwikkeling.

De in 2004 ingevoerde QS World University Rankings zijn uitgegroeid tot 's werelds populairste bron van vergelijkende gegevens over de prestaties van universiteiten. Hun vlaggenschip, www.TopUniversities.com - de thuisbasis van hun ranglijsten - werd in 2020 147 miljoen keer bekeken, en meer dan 79.000 media-knipsels die betrekking hebben op of melding maken van QS werden in 2020 gepubliceerd door media over de hele wereld.

Over Scopus info.scopus.com



Scopus is de grootste abstract- en citatiedatabase van peer-reviewed literatuur en biedt tools voor het volgen, analyseren en visualiseren van wetenschappelijk onderzoek. De uitgebreide database bevat meer dan 55 miljoen artikelen, geïndexeerd uit 21.000 titels van meer dan 5.000 uitgevers wereldwijd, en garandeert een brede interdisciplinaire dekking op het gebied van wetenschap, technologie, geneeskunde, sociale wetenschappen, kunst en menswetenschappen. Scopus is ontworpen en ontwikkeld met inbreng van onderzoekers en bibliothecarissen en biedt directe links naar full-text artikelen, andere bibliotheekbronnen en interoperabiliteit met toepassingen zoals referentiebeheersoftware. Scopus maakt deel uit van de Elsevier Research Intelligence-portfolio die de SciVal-tools, het Pure-systeem, rijke gegevensactiva en aangepaste analytische diensten omvat.





