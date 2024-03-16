Новейшие тенденции и инновации в мебельной промышленности на CIFF Guangzhou 2024

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China International Furniture Fair (Guangzhou)

16 мар, 2024, 16:45 GMT

ГУАНЧЖОУ, Китай, 16 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- 53-я Китайская международная мебельная ярмарка (CIFF Guangzhou 2024) будет проходить в Гуанчжоу в два этапа: с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта. CIFF Guangzhou 2024 стремится содействовать высококачественному развитию и сотрудничеству, уделяя особое внимание представлению последних тенденций и инноваций. На площади 850 000 квадратных метров в мероприятии принимает участие свыше 4000 брендов, предлагая широкий ассортимент продукции, в том числе домашнюю мебель, офисные и коммерческие пространства, декоративный домашний текстиль, зоны отдыха на открытом воздухе, а также оборудование и материалы.

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CIFF Guangzhou 2024 is All Set to Unveil the Latest Trends and Innovations in the Furniture Industry
CIFF Guangzhou 2024 is All Set to Unveil the Latest Trends and Innovations in the Furniture Industry

Выставка домашней мебели, которая пройдет с 18 по 21 марта, сможет похвастаться увеличенной и улучшенной планировкой на площади 435 000 квадратных метров. На выставке экспонентам и посетителям будет предложено больше пространства и функциональных возможностей. Секторы дизайна, мягкой и столовой мебели увеличены на 66, 69 и 71 процент соответственно, и особое внимание уделяется темам интеллектуальной среды и пригодности для пожилых людей.

С 28 по 31 марта части выставки «Офисное и коммерческое пространство» и CIFM/interzum guangzhou займут все 45 павильонов выставочного комплекса Canton Fair Complex, превзойдя прошлый рекорд, установленный выставкой CIFF Guangzhou 2023, на 43 000 квадратных метров. На выставке будут представлены лучшие достижения в области офисной и коммерческой мебели, оборудования и дизайна.

Кроме того, на выставке CIFF Guangzhou 2024 будут проведены различные тематические выставки, такие как «Умный дом» и «Уход за пожилыми людьми на дому». Мероприятие также послужит новым вдохновением и создаст новые возможности для стимулирования и развития новых производительных сил в отрасли благодаря серии выставок и форумов по эстетике дизайна.

Мероприятие продемонстрирует свою важнейшую роль в качестве моста, соединяющего китайских производителей мебели с мировыми рынками. Оно послужит платформой для подробных дискуссий и сотрудничества между тремя ключевыми группами отрасли — дизайнерами, дилерами и международными покупателями. На ней также будут предложены более индивидуальные услуги, например InterBiz Club, служащий комплексной экосистемой обслуживания иностранных посетителей CIFF из более чем 200 стран и регионов.

Кроме того, в рамках выставки CIFF Guangzhou 2024 будет проведена церемония награждения China Diamond Awards (CD Awards), на которой будут награждены победители первого в Китае конкурса дизайна для всей цепочки отрасли товаров для дома и мебели. Премия CD Awards должна подчеркнуть важную роль креативного дизайна в улучшении жизни. Ею будут награждены выдающиеся бренды, преуспевающие в дизайне мебели и определяющие отраслевые тенденции, а также определяющие высокие стандарты и концепции мебельной промышленности.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.ciff-gz.com/en/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2363471/CIFF_Guangzhou_2024.jpg

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