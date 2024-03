Auf der CIFF Guangzhou 2024 werden die neuesten Trends und Innovationen in der Möbelindustrie vorgestellt

GUANGZHOU, China, 15. März 2024 /PRNewswire/ -- Die 53. China International Furniture Fair (CIFF Guangzhou 2024) wird in zwei Phasen, vom 18. bis 21. März und vom 28. bis 31. März, in Guangzhou stattfinden. Mit dem Schwerpunkt auf der Vorstellung der neuesten Trends und Innovationen zielt die CIFF Guangzhou 2024 darauf ab, hochwertige Entwicklungen und Kooperationen zu fördern. Auf 850.000 Quadratmetern mit über 4.000 Marken bietet die Veranstaltung ein breites Spektrum an Produkten, darunter Wohnmöbel, Büro- und Geschäftsräume, dekorative Heimtextilien, Outdoor-Living sowie Ausrüstung und Materialien.

CIFF Guangzhou 2024 is All Set to Unveil the Latest Trends and Innovations in the Furniture Industry

Die vom 18. bis 21. März stattfindende Ausstellung für Wohnmöbel präsentiert sich auf einer größeren und verbesserten Fläche von 435.000 Quadratmetern. Die Ausstellung bietet Ausstellern und Besuchern mehr Platz und Funktionen. Die Bereiche Design, weiche Einrichtungsgegenstände und Esszimmer sind um 66 %, 69 % bzw. 71 % gewachsen, wobei die Themen Intelligenz und Seniorenfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

Vom 28. bis 31. März werden die Office and Commercial Space und die CIFM/interzum guangzhou alle 45 Pavillons des Canton Fair Complex belegen und damit den bisherigen Rekord der CIFF Guangzhou 2023 um 43.000 Quadratmeter übertreffen. Die Ausstellung zeigt das Beste an Büro- und Geschäftsmöbeln, Ausstattung und Design.

Darüber hinaus wird die CIFF Guangzhou 2024 verschiedene Themenausstellungen anbieten, wie z. B. Smart Home und häusliche Altenpflege. Die Veranstaltung wird auch neue Inspirationen und Möglichkeiten für die Industrie bieten, neue produktive Kräfte durch eine Reihe von Ausstellungen und Foren zur Designästhetik zu fördern und zu entwickeln.

Die Veranstaltung unterstreicht ihre wichtige Rolle als Brücke zwischen chinesischen Möbelherstellern und globalen Märkten. Sie bietet eine Plattform für den intensiven Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den drei wichtigsten Gruppen der Branche - Designer, Händler und internationale Einkäufer. Sie bietet auch maßgeschneiderte Dienstleistungen an, wie den InterBiz Club, der als umfassendes Service-Ökosystem für internationale Besucher des CIFF aus über 200 Ländern und Regionen fungiert.

Darüber hinaus werden auf der CIFF Guangzhou 2024 die „China Diamond Awards" oder „CD Awards" verliehen, Chinas erster Designpreis für die gesamte Branchenkette der Wohn- und Möbelindustrie. Mit den CD Awards soll die wichtige Rolle des kreativen Designs für ein besseres Leben hervorgehoben werden. Sie wird die herausragenden Marken ehren, die sich im Möbeldesign hervortun und den Branchentrend anführen, sowie hohe Standards und Konzepte in der Möbelbranche fördern.

